El presidente de Microsoft dice que la privacidad en línea ha llegado a “un punto de crisis”

(CNNBusiness) — El presidente de Microsoft, Brad Smith, cree que es hora de que las leyes antimonopolio se actualicen para la era digital.

En lugar del método tradicional de calcular la participación de mercado de una empresa, Smith dijo que los reguladores también deberían considerar la cantidad de datos de consumidores que posee una compañía al determinar si es un monopolio. Ese método podría significar problemas para los otros gigantes tecnológicos, como Google y Facebook, que actualmente enfrentan investigaciones antimonopolio en Estados Unidos. Probablemente tendría un efecto menor en el propio Microsoft.

Pero Smith dice que las compañías tecnológicas pueden aprender de esas investigaciones, y él lo sabe por experiencia. Fue el asesor general de Microsoft y asesor de confianza de Bill Gates en todo el caso antimonopolio de Microsoft a fines de la década de 1990 y principios de la década de 2000.

“Creo que puedes pensar en Microsoft, las batallas antimonopolio que comenzaron en la década de 1990, como la primera colisión de la tecnología con el mundo moderno tal como la conocemos”, dijo Smith a Poppy Harlow de CNN en una entrevista reciente para Boss Files. “Microsoft tuvo que cambiar. Tuvimos que hacer más para escuchar a otras personas, comprender sus preocupaciones, reconocer sus preocupaciones y, en última instancia, abordarlas y eso requirió de muchos cambios”.

Un nuevo método para medir los monopolios es solo una de las formas en que Smith dijo que le gustaría ver que las leyes cambien para que las grandes tecnologías estén mejor reguladas en los Estados Unidos.

Esos cambios, dijo Smith, son necesarios a la luz del poder masivo y la influencia que la tecnología ahora tiene en la sociedad, en los negocios y en el gobierno. Smith explora ese poder en su nuevo libro, Herramientas y armas: la promesa y el peligro de la era digital, coescrito con Carol Ann Browne, directora senior de relaciones externas de Microsoft.

“Creo que hay muchas compañías de tecnología que se fundaron con el deseo de hacer el bien por el mundo”, dijo Smith. “Pero también creo que hay una oportunidad para la introspección, porque una cosa es hacer lo que te gusta hacer y comprometerte a hacer el bien al mundo. Otra cosa es dar un paso atrás y hacer las preguntas más difíciles … ¿Estamos haciéndolo [el bien para el mundo]? ¿Hay consecuencias no deseadas?”.

Privacidad

Tanto Smith, como el CEO de Apple, Tim Cook, cree que la privacidad (o la falta de ella) ha llegado a un punto de “crisis”, “y nos beneficiaría tratarla de esa manera”, dijo.

La solución, dijo, debería ser doble: los reguladores federales deberían aprobar una ley nacional de privacidad, similar al Reglamento General de Protección de Datos (GDPR por sus siglas en inglés) en Europa, como Smith ha estado defendiendo desde 2005. El GDPR les otorga a los consumidores el derecho saber cuándo se recopilan sus datos personales en línea y cómo se utilizarán. Mientras Estados Unidos espera dicha ley federal, Smith dijo que las compañías en la industria deberían comenzar a ofrecer a los clientes esos derechos por su cuenta.

Smith recordó una reunión de diciembre de 2013 que él y otros ejecutivos de tecnología tuvieron con el entonces presidente Barack Obama, poco después de que Edward Snowden filtró documentos secretos que mostraban que la Agencia de Seguridad Nacional estaba espiando a ciudadanos estadounidenses. Mientras los ejecutivos trabajaban con Obama en una solución gubernamental, el presidente les dijo que la industria tecnológica pronto tendría que hacer lo mismo.

“El presidente Obama dijo: ‘Tengo la sospecha de que las armas los atacarán'”, dijo Smith. “Continuó esa declaración explicando que, en su opinión, lo cual creo que también era correcto, las compañías que estaban alrededor de la mesa tenían tantos o más datos sobre la población estadounidense, [sobre] las personas como consumidores, que el gobierno”.

Un punto positivo, dijo, es una ley de privacidad que entrará en vigencia en California en 2020 y que otorga a los usuarios de Internet más control sobre sus datos personales, lo que les permite optar por no compartir o vender su información a terceros, por ejemplo. Smith dijo que cree que la ley de privacidad del consumidor de California empujará a la mayoría de las compañías a cambiar la forma en que manejan la privacidad del usuario incluso antes de que se apruebe una legislación federal.

Reconocimiento facial

Otra área en necesidad urgente de regulación es el reconocimiento facial, dijo Smith.

Por un lado, la tecnología de reconocimiento facial puede ser parcial ya que detecta con mayor precisión los rostros de hombres y personas blancas que los de otros. Smith dijo que también podría tener implicaciones potencialmente problemáticas para las capacidades de las empresas o los gobiernos para rastrear los movimientos de las personas, sus hábitos de gasto o su participación en movimientos políticos, el tipo de rastreo que los líderes en China ya pueden estar usando para monitorear a los manifestantes prodemocráticos en Hong Kong.

“Si solo piensa en el derecho a reunirse pacíficamente, que creo que está en el centro de las libertades democráticas, lo pone en riesgo: el futuro de la vigilancia masiva que George Orwell imaginó”, dijo Smith.

Aún así, Microsoft es una de las muchas compañías que trabajan en el desarrollo de tecnología de reconocimiento facial, y Smith no cree que deba prohibirse por completo.

El experto habló sobre un proyecto de ley que se propuso en el estado natal de Microsoft, Washington, que habría estipulado el uso del software de reconocimiento facial por parte de las agencias gubernamentales y habría requerido que los fabricantes de dicho software permitieran la prueba de sus productos por parte de terceros, así como para establecer protecciones de privacidad similares a GDPR. Microsoft instó a los legisladores a aprobar esa ley, en lugar de otro proyecto de ley de Washington que hubiera puesto una moratoria sobre el uso del reconocimiento facial por parte de los gobiernos locales y estatales.

“En realidad no creo que una prohibición tenga sentido porque no se puede mejorar una tecnología si no se puede usar, y no se puede usar si está prohibida”, dijo Smith.

Ninguno de los proyectos de ley de Washington fue aprobado, y Smith dijo que cree que las compañías mismas deben ser selectivas acerca de a quién proporcionarán su software hasta que las regulaciones estén vigentes

“Debería haber regulaciones y restricciones sobre su uso. Las compañías deberían aplicarlas voluntariamente en este escenario”, dijo. “Eso es lo que estamos haciendo … Si esto conlleva el riesgo de sesgo, hemos rechazado los acuerdos que lo hacen. Si va a poner en riesgo los derechos humanos fundamentales de las personas a través de la vigilancia masiva, deberíamos están diciendo que no”.

Este tipo de cooperación entre empresas tecnológicas y reguladores podría ser clave para el futuro de la industria.

“No creo que sea suficiente decir que este es un problema que solo el gobierno debería resolver y que nosotros, quienes creamos la tecnología, no tenemos la responsabilidad de abordarnos”, dijo Smith.