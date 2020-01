¿Por qué hay dos diputados que dicen ser presidentes de la Asamblea Nacional?

Crisis entre Irán y EE.UU., ¿ganancia de Maduro? 4:06

(CNN Español) — El 5 de enero fue el día en que se debía elegir la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional de Venezuela, que desde diciembre de 2015 tiene mayoría opositora. Esta Asamblea fue desconocida por el oficialismo, y en agosto de 2017 la Asamblea Nacional Constituyente, de mayoría chavista, celebró su primera sesión.

Pero este domingo ocurrieron dos juramentaciones en dos espacios y momentos diferentes.

¿Qué pasó?

Un grupo de diputados oficialistas, leales a Nicolás Maduro, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y algunos diputados que han desertado de partidos opositores —que incluso han sido investigados por la propia Asamblea Nacional por señalamientos de corrupción— nombraron, sin votación alguna, a Luis Parra como presidente de la junta directiva de la Asamblea Nacional.

¿Por qué Guaidó saltó la reja?

Los gritos y las peleas estallaron dentro y fuera del Palacio Legislativo cuando los militares impidieron la entrada de varios legisladores de oposición, argumentando razones de seguridad

En un video que le dio la vuelta al mundo, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional desde 2019 y quien hace casi un año se proclamó presidente interino de Venezuela, intentó saltar la verja del Palacio Legislativo para ingresar. Guaidó fue bloqueado por miembros de la Guardia Nacional que contaban con equipo antidisturbios.

En un video proporcionado por Telesur y que circula en redes sociales, se ve a Guaidó poco antes en el punto de control de una de las entradas del Palacio. Los guardias nacionales que allí estaban sí autorizaron su ingreso pero no el de otros diputados, insistiendo en que estaban inhabilitados. Guaidó se negó a entrar si no podían hacerlo sus colegas. La oposición sospechaba que ese obstáculo era una maniobra más para impedir que contaran con los votos para reelegir a Guaidó.

El propio Guaidó respondió este lunes a la controversia surgida por este video: “Yo intenté ingresar al Palacio Legislativo, incluso arriesgando mi vida con todo lo que teníamos que dar y la dictadura lo prohibió. Ellos por supuesto van a tratar de reescribir y decir cualquier cosa. Insisto, no fue en un punto de seguridad, fueron cinco o cuatro adicionales. En el último, cuando estamos por ingresar lo prohibieron… ¿Y por qué lo hacen? Porque no tenían los números. ¿Por qué no hicieron la elección el 20 de mayo de 2018? Porque no tenían los votos”.

Maduro dijo que Guaidó “no quiso entrar” al Palacio Legislativo es “porque no tenía los votos” suficientes para ser reelegido.

“No tiene aquellas que te conté para enfrentar una votación ni ser derrotado, no las tiene puestas, porque si uno tiene que enfrentar una situación como nos ha tocado a nosotros uno da la cara, y si le toca ganar gana y si le toca perder pierde, el no quiso dar la cara”.

¿Cómo se eligieron dos presidentes de la Asamblea?

En la sede de la Asamblea Nacional, a la que Guaidó no ingresó, decenas de diputados chavistas y algunos disidentes de la oposición designaron a la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, asegurando que sus demás colegas opositores no se habían presentado. Luis Parra fue juramentado nuevo presidente de la Asamblea, aunque no hay constancia de votación alguna.

Parra es un diputado de Primero Justicia y apoyó a Juan Guaidó diciembre de 2019, cuando fue investigado por denuncias de corrupción y apartado de varias comisiones legislativas. Él niega las acusaciones y dice que es parte de una “guerra sucia”.

Y aunque Maduro reconoció a Parra como el presidente de la Asamblea y dijo que su elección es legítima, desde la cuenta de Twitter de la Asamblea Nacional se denunció un “golpe al Parlamento”.

Guaidó desconoció el nombramiento de Parra y agregó que “no hubo votación nominal”, que “secuestraron a los parlamentarios adentro del hemiciclo”, que no dejaron a los medios de comunicación “libres” entrar al palacio legislativo y que “secuestraron al cuerpo diplomático parcialmente por unas horas”. Para Guaidó la elección de Parra es una “farsa“.

Horas más tarde, en una sesión alternativa realizada en la sede de El Nacional, uno de los periódicos más antiguos de Venezuela, Guaidó fue ratificado como presidente del Poder Legislativo con una votación nominal y presencial de 100 diputados, entre principales y suplentes. A esta sesión sí ingresaron los diputados que no pudieron entrar al Palacio Legislativo. Juan Pablo Guanipa, de Primero Justicia fue elegido primer vicepresidente y Carlos Berrizbeita del también opositor Proyecto Venezuela, segundo vicepresidente.

¿Qué podría pasar ahora?

Lo que se espera en Venezuela es que se intensifique el choque de poderes, que tuvo grandes cuando Guaidó se declaró presidente interino de Venezuela hace más de dos años, cuando se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, controlada por el oficialismo.

Tanto Juan Guaidó como Luis Parra convocaron para este martes a una sesión en la sede del Palacio Legislativo.

Parra dijo el domingo a varios medios que bajo su mandato iniciarán una nueva ruta para despolarizar la Asamblea Nacional y para que se detenga la confrontación de poderes públicos en Venezuela.

“Una ruta que realmente vaya dirigida a que podamos retomar el camino electoral, de designar autoridades, de conformar nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral y de atribuir la posibilidad para que el pueblo decida con el voto”, dijo Parra a los periodistas el domingo.

Entre tanto, el cuestionado presidente Nicolás Maduro dijo que espera que en 2020 haya nuevas elecciones legislativas para “recuperar la Asamblea Nacional con votos”.

Los gobiernos latinoamericanos nuevamente estuvieron divididos frente a la situación de Venezuela.

Docenas de países, incluida la vecina Colombia, han dicho que no reconocerán a Parra como presidente del cuerpo legislativo. Estados Unidos, que reconoció a Guaidó como el líder legítimo del país el año pasado, prometió apoyarlo. Michael Kozak, subsecretario interino del Departamento de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, tuiteó el domingo que Guaidó “sigue siendo el presidente interino de #Venezuela bajo la constitución. La falsa sesión de la Asamblea Nacional de esta mañana careció de quórum legal. No hubo voto”.

Jorge Arreaza, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, leal a Maduro respondió a Washington, tuiteando: “Rechazamos el vulgar intervencionismo de la Administración Trump en asuntos internos de Venezuela y sus instituciones. No terminan de entender que somos un país independiente y soberano”.