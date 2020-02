Así se preparan 19 países de Latinoamérica para enfrentar el coronavirus: estas son las medidas en la región

(CNN Español) – Justo antes de que en América Latina se confirmara el primer caso de coronavirus, registrado en Brasil este miércoles, las autoridades de diversos países empezaron a tomar medidas para contener y tratar el brote ante la posibilidad de que llegara a sus territorios.

Además del paciente con coronavirus en Brasil y dos nuevos caso confirmado en México este viernes, al menos 260 personas se encuentran bajo seguimiento por sospecha del virus en Chile, según informó este martes el ministro de Salud de ese país, Jaime Mañalich, en una entrevista con una radio local. Las alertas en toda la región están encendidas.

Aquí te dejamos la información detallada por cada país:

El COVID-19, como fue llamado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya ha cobrado la vida de miles de personas y contagiado a decenas de miles más, mientras múltiples países luchan por atender a los contagiados y evitar su propagación.

Un alto funcionario de la OMS advirtió recientemente que “estamos en la fase de preparación para una posible pandemia” y un exdirector de los Centros para el Control y Prevención de Estados Unidos aseguró que una pandemia de coronavirus es inevitable. En medio de todo esto, te contamos cómo se preparan algunos países de Latinoamérica para enfrentar el coronavirus que ha desatado una emergencia internacional de salud pública.

Brasil

Este miércoles 26 de febrero se confirmó el primer caso de coronavirus en Brasil, el primero en toda la región. El paciente es un hombre de 61 años, residente en Sao Paulo, que viajó por trabajo ente el 9 y el 21 de febrero a la región de Lombardía, en el norte de Italia.

En este momento, las secretarías estatales y municipales de Sao Paulo están identificando a las personas con las que el paciente ha tenido contacto en su domicilio, el hospital y el avión. Sin embargo, por ahora, no se contempla limitación de movimientos ni dentro del país ni para salir de él. El ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, descartó la posibilidad de que se limite la entrada de extranjeros como una manera de detener la propagación del coronavirus, al considerar que eso “no tiene efectividad”.

En su lugar, dijo, “los brasileños necesitan aumentar la cantidad de veces que se lavan las manos y la cara con agua y jabón durante todo el día. Ese es un hábito extremadamente importante, no solo para prevenir problemas respiratorios, sino también otras enfermedades”. También recordó la importancia de evitar compartir vasos y otros utensilios que pueden transmitir el virus a través de la saliva.

Además, la autoridades han recomendado que las personas que tengan síntomas no viajen y las que los manifiesten después de haber entrado en el país acudan rápidamente al sistema sanitario protegidos por una máscara quirúrgica y, preferentemente, llamando a una ambulancia para el traslado. No se contemplan medidas para tomar la temperatura o similares en aeropuertos, puesto que no se manifiestan síntomas en el período de incubación del virus.

En la misma línea, se ha instaurado un plan de contingencia nacional frente al coronavirus. El Ministerio de Salud ha creado una aplicación móvil con consejos de higiene y actuación para la población y todos los que lleguen al país. También se implementa un sistema de test rápido para detectar la enfermedad. El laboratorio de referencia nacional para análisis del coronavirus es el Instituto Adolfo Lutz y se prevé la inauguración de otro centro de laboratorios de referencia en Río Grande del Sur para atender las necesidades de la población en el invierno.

Según el plan de contingencia, la fase de contención implica que la atención médica cuente con más acciones de vigilancia, la compra de suministros y definiciones para la red de urgencias y emergencias. También se considera una “cuarentena casera para casos leves y estrategia de monitoreo en el hogar para evitar ocupar camas innecesariamente”.

México

El subsecretario de Salud de México Hugo López-Gatell informó el 28 de febrero que dos casos confirmados de coronavirus en Ciudad de México y en Culiacán, Sinaloa.

El Gobierno de México activó un plan de respuesta para el coronavirus desde el pasado 9 de enero, que incluye “aviso preventivo de viaje, monitoreo de medios de comunicación e identificación de casos sospechosos en pasajeros internacionales provenientes de China”. Además, a partir del 16 de enero, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre) estableció los protocolos de diagnóstico, siguiendo directrices de la OMS.

Adicionalmente, se realizan revisiones principalmente en los aeropuertos del país a los que llegan vuelos directamente desde China. Allí se lleva a cabo un tamizaje por síntomas a los viajeros, aunque no se está haciendo de manera generalizada. Y la Dirección General de Epidemiología publicó desde el 9 de enero un aviso preventivo de viaje a China, en el que se sugiere “evitar viajes no esenciales, y en caso de ser necesario viajar, aplicar medidas preventivas específicas como: lavado de manos frecuente usando agua y jabón, consumir solo alimentos bien cocinados y tomar agua simple potable o embotellada”.

Justamente, las autoridades de salud han insistido en la importancia de la higiene de manos, de cubrirse la nariz con el ángulo interno del brazo al estornudar, de no tocarse la cara con las manos sucias y de limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común. También es clave, señalan los expertos, acudir al médico cuando se presentan síntomas de padecimientos respiratorios.

El aviso epidemiológico emitido el 21 de enero establece los métodos para la identificación oportuna de casos sospechosos en México y las medidas de prevención pertinentes. Las acciones para el abordaje de los casos sospechosos en México empiezan con la toma de muestra biológica para su envío al Indre, así como su seguimiento hasta la remisión de su enfermedad, incluyendo su clasificación final y estudio de contactos directos.

Chile

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, señaló este martes que “efectivamente estamos llegando a un nivel en el que es altamente probable que tanto en Chile, como en otros países latinoamericanos, tengamos casos de coronavirus, COVID-19, en las próximas semanas o meses”.

En ese sentido, detalló que desde el viernes las personas que ingresen al país deberán firmar una declaración jurada informando los países que han visitado durante los últimos 14 días, además de la instalación de un filtro en el dispositivo sanitario de los aeropuertos, como medida de refuerzo.

En las terminales aéreas también se realizan controles de temperatura, además de un cuestionario a aquellas personas que provienen de países con casos confirmados de coronavirus. De presentar síntomas, son derivados a un centro asistencial.

Tras el caso de coronavirus confirmado en Brasil, desde el Ministerio de Salud informaron a CNN que se fortalecerán todas la medidas que actualmente se están implementando y se agregarán otras, a partir del 2 de marzo, incluyendo la declaración jurada y una unidad de control sanitario en los aeropuertos, que consistirá en un punto de atención para pasajeros que pudiesen presentar síntomas, en el que se les evaluará médicamente y, si es necesario, se tomarán muestras de laboratorio que serán enviadas al Instituto de Salud Pública, para detectar si presentan el virus.

A las autoridades de salud de Chile, adicionalmente, les preocupa que de llegar a registrarse casos de coronavirus en el país, estos coincidan con el brote de influenza, de manera tal que “podríamos tener circulando dos enfermedades respiratorias simultáneamente”, indicó Mañalich.

Desde principios de febrero, el Gobierno decretó la alerta sanitaria en todo el país. La disposición entrega facultades especiales a las autoridades de salud para una rápida provisión de recursos y la toma de las medidas extraordinarias para enfrentar un posible brote de coronavirus, como la contratación de personal adicional en hospitales y la compra acelerada de insumos.

Si bien las autoridades no detallaron el presupuesto que contempla esta alerta, aseguraron que actualmente todos los recintos hospitalarios del país están capacitados para recibir pacientes afectados por el coronavirus.

Argentina

El Ministerio de Salud de Argentina ha dispuesto, como medida de prevención ante el coronavirus, un plan que “consiste en una etapa de preparación y contención (…) con fortalecimiento de laboratorio para el diagnóstico, para la detección precoz del todo el equipo de salud, para poder sospechar el caso, notificarlo, aislarlo, prestarle cuidado, investigar todos los contactos”, de acuerdo a lo que Carla Vizzotti, funcionaria de la entidad, le explicó a CNN.

Vizzotti añadió que en los puntos de ingreso, tanto aéreos como marítimos, es preciso “brindar información, estimular el autorreporte, informar los lugares donde hay casos y explicarle a la gente que, si tiene síntomas los siguientes 14 días, tiene que consultar y referir el antecedente y, por supuesto, si hay algún febril, se detecta y se aplica el protocolo si cumple con la definición del caso, que es tener fiebre, enfermedad respiratoria y un vínculo con China o un caso confirmado”.

Ante el brote de coronavirus que vive Italia, el Ministerio de Salud de Argentina tomó nuevas acciones en los vuelos directos de ese país que llegan al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para la detección temprana, el registro y el control de pacientes con posibilidad de presentar una enfermedad respiratoria aguda. Para detectar viajeros con síntomas que pudieran haber estado en contacto con casos confirmados, las autoridades dispusieron que todos los vuelos provenientes de Italia serán evaluados “en una posición remota por agentes sanitarios de la Dirección Nacional de Sanidad de Frontera” dentro del mismo avión y los pasajeros deberán completar una declaración jurada, que incluye el compromiso de reportar síntomas en caso de que se produzcan tras el ingreso al país.

Además, “de haber un pasajero que cumpla con la definición de caso sospechoso, se actuará conforme protocolo ya establecido oportunamente, que implica aislamiento del paciente, su derivación inmediata para su atención en función de las recomendaciones vigentes”.

Colombia

En la misma línea, se está realizando una “difusión masiva de información para pasajeros” sobre el coronavirus en los aeropuertos, puertos y pasos fronterizos para crear conciencia acerca de la relevancia de las medidas preventivas, los síntomas a los que se debe dar atención y el teléfono de consulta. También se ha establecido una capacitación de personal en distintas áreas de trabajo que puedan tener relación con un caso posible.

Colombia

El presidente de Colombia, Iván Duque, informó este miércoles que en el país se están tomando “todas las medidas preventivas” para enfrentar el coronavirus, empezando por una campaña que genere conciencia sobre la enfermedad, según un comunicado de prensa emitido por Presidencia. El mandatario insistió que desde hace algún tiempo se aplican “precauciones en todos los puntos de entrada”.

El 24 de febrero, el Ministerio de Salud de Colombia elevó a moderado el riesgo del coronovirus para Colombia, debido al aumento de casos en Italia, en España, y “en otros países de Europa con los que tenemos unos flujos migratorios importantes, lo cual aumenta la probabilidad de importación de casos a Colombia”, informó el ministro de Salud encargado, Iván Darío González.

Como parte de las medidas de vigilancia y prevención, se ha ampliado el filtro en Inmigración y ya no solo se preguntará a los pasajeros si vienen de China o han estado allí en los últimos 14 días, sino también si han visitado Corea del Sur, Japón, Singapur, Tailandia, Malasia, Emiratos Árabes e Italia. El Ministerio también destacó la importancia de intensificar los mensajes de prevención, especialmente sobre el lavado de manos y la higiene respiratoria.

También se preparó al Instituto Nacional de Salud para que la prueba diagnóstica de coronavirus se pudiera hacer en el país. Las entidades prestadoras de salud y los profesionales también han recibido indicaciones e información sobre cómo tratar el virus, de acuerdo al ministro encargado. Adicionalmente, hospitales y clínicas públicos y privados de las principales ciudades capitales están preparando todo el personal para enfrentar cualquier eventualidad.

En cuanto a los colombianos que fueron repatriados de Wuhan este 27 de febrero, el Ministerio dispuso que tanto el grupo como la tripulación y el personal de salud que estuvieron en el vuelo tendrán un periodo de cuarentena de 14 días. “Durante estos días se mantendrá un monitoreo permanente sobre la salud de cada uno de ellos, y análisis permanentes para descartar alguna condición que se pueda relacionar con el COVID-19”, informó previamente el Ministerio en un comunicado.

Venezuela

Venezuela observa con atención el avance del coronavirus, en medio del colapso de su economía que, entre otras consecuencias, mantiene aproximadamente a un tercio de la población sin acceso a suficientes alimentos, según ha informado la ONU. La crisis del país ha repercutido en el sistema de salud con fallas prolongadas para el acceso a medicamentos e insumos, además de una red de hospitales públicos afectada por suspensiones recurrentes de servicios básicos como agua y electricidad.

La Organización Mundial de la Salud advirtió, el 12 de febrero, que el virus podría ser devastador para países pobres o con sistemas sanitarios vulnerables.

El gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro anunció, la semana pasada, que pretende implementar un “Plan de Prevención de Enfermedades Respiratorias Agudas” en referencia al coronavirus, aunque hasta el momento no ha detallado las medidas contempladas en dicha estrategia. Este miércoles, tras la confirmación del primer caso de coronavirus en Brasil, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, dijo que se reforzará el sistema de vigilancia epidemiológica en los aeropuertos y puertos del país.

Al anunciar el plan de prevención, el pasado 19 de febrero, Alvarado aseguró que “estamos vinculados con todos los actores del sector salud, incluidas las sociedades científicas y médicas con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, según reseña una nota de la Vicepresidencia.

Y la primera semana de febrero, Alvarado declaró en la televisión estatal que el Gobierno activó “todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud”. “Ya se activó el comité nacional de preparación para el posible ingreso del coronavirus en Venezuela”, dijo en ese momento. “Se reactiva el sistema de vigilancia epidemiológica en la red de atención venezolana”, declaró. El Gobierno también ha informado sobre el control de pasajeros en los aeropuertos internacionales del país y pidió a los viajeros reportar los países que han visitado y si presentan síntomas de gripe.

Ecuador

En Ecuador, el Ministerio de Salud mantiene anuncios a través de canales oficiales sobre la situación a nivel mundial del coronavirus y ha dispuesto mesas de información en aeropuertos, puertos y fronteras terrestres sobre las principales medidas de prevención. Según la entidad, el país está alineado a protocolos y medidas recomendadas por la OMS, mientras ha reforzado la vigilancia epidemiológica en todos los puntos de entrada al país.

En el aeropuerto de Quito, los pasajeros provenientes de Asia son sometidos a un control especial y deben responder a las preguntas de un formulario para conocer sus datos de contacto, cuál fue su ciudad de origen y cuál fue la ruta que cumplió durante el viaje. También se realiza un control de temperatura y de estar elevada la persona será trasladada a un hospital, según informó la empresa Quiport a CNN, encargada de la administración de la terminal aérea. Quiport agregó que a la semana hay 12 vuelos directos desde Madrid a Quito y un número similar desde Madrid a Guayaquil.

En cuanto a temas inmigratorios, la Cancillería no ha reportado variaciones. Se mantiene la entrada normal de turistas con controles sanitarios previos en los puntos de ingreso. No existen vuelos directos a Ecuador desde ningún país asiático. Desde Europa hay vuelos directos desde Francia, España y Holanda.

Según el Ministerio de Salud, Ecuador cuenta con 194 epidemiólogos y 15 hospitales con salas de aislamiento. También se ha destinado un hospital para atender exclusivamente posibles casos de coronavirus. Según la ministra de Salud, Catalina Andramuño, “es un hospital que contará con toda la capacidad necesaria y personal médico”. Adicionalmente, desde el 30 de enero 2019 el Instituto Nacional de Investigación de Salud Pública cuenta con reactivos donados por la Organización Panamericana de la Salud para la realización de pruebas que permitan detectar posibles casos de coronavirus en el país. En cuanto al presupuesto del Estado ecuatoriano asignado para enfrentar la alerta por el coronavirus, la ministra Andramuño, respondió que son 60 millones de dólares los que se ha estimado que se van a necesitar.

La Cancillería dijo que mantiene una línea de contacto para la comunicación con los ecuatorianos residentes en China y con los tres estudiantes que decidieron quedarse en Wuhan, donde se originó el virus. También la Cancillería informó que se comunica frecuentemente con los cinco estudiantes ecuatorianos que fueron trasladados desde Wuhan a Ucrania para realizar una cuarentena. Hasta el momento, se encuentran “bien y seguros”, según las autoridades.

Perú

En Perú se han desarrollado protocolos que están siendo aplicados tanto en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez como en el diferentes puertos del país, según le informó a CNN Manuel Loayza, director del Centro Nacional de Epidemiología, Control y Prevención del Ministerio de Salud.

Loayza explica que en caso de que la tripulación de un avión o barco informe sobre un pasajero posiblemente infectado con coronavirus, el equipo de Sanidad Internacional del Ministerio de Salud deberá evacuar no solo a la persona sospechosa de estar infectada, sino a aquellos pasajeros que hayan estado sentados cuatro filas adelante y cuatro filas atrás de este, cuando se trate de aviones. Los posibles pacientes, según los protocolos establecidos, serán llevados a un hospital donde se les aislará y evaluará. Los resultados de las pruebas para saber si una persona está o no infectada se tendrían en menos de 24 horas. Loayza señala que Perú está en estos momentos en capacidad de hacer hasta 5.000 pruebas para conocer si una persona está o no infectada con coronavirus.

Desde el 22 de enero, el Ministerio de Salud informó que está preparado para diagnosticar el coronavirus y que el Instituto Nacional de Salud pondrá a disposición su más avanzada tecnología, “con la finalidad de ampliar los estudios que aporten conocimientos sobre la genética del microorganismo”.

Además, Loayza señaló que actualmente existen cinco hospitales con capacidad para aislar y atender pacientes en caso que den positivo a la prueba de coronavirus. Estos hospitales podrán atender a 200 infectados simultáneamente. A principios de enero, la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, informó que se realizan capacitaciones al personal de salud y se ha dispuesto una campaña de información para la población en general, especialmente para las personas que viajan o retornan al país.

Paraguay

Recientemente, fue publicada una resolución ministerial que asigna poco más de un millón de dólares a este plan de contingencia puesto en práctica por la autoridad de salud en Perú junto a otras entidades de ese país. Loayza señala que se está evaluando si se declarará en emergencia el sector salud, de tal forma que se asignen recursos adicionales ante un posible brote de coronavirus en Perú.

Paraguay

Autoridades sanitarias de Paraguay han puesto al país en “alerta máxima” tras la confirmación del primer caso de coronavirus en el vecino Brasil.

El Ministro de Salud, Julio Mazzoleni, dijo el 25 de febrero en conferencia de prensa, que es cuestión de días, semanas o meses para que el virus ingrese al país, pero que su presencia probablemente se va a dar, teniendo en cuenta que ya existe a nivel regional.

En el territorio nacional, hay una caso bajo observación de un paraguayo que estuvo en China, según informó este miércoles Mazzoleni. Su primer análisis dio negativo, pero sigue aislado por precaución.

En cuanto a los controles especiales en el aeropuerto, Guillermo Sequera, director de Vigilancia Sanitaria, indicó que Paraguay sigue el protocolo de la OMS. Según el funcionario, se está procediendo a medidas más estrictas que en países vecinos, ya que no solo se aísla a personas con síntomas, sino a todos aquellos pasajeros que llegan de China y de países donde hay casos de contagio de persona a persona. Hasta ahora, el sistema de control se basa en el “autorreporte” ya que de acuerdo a las autoridades aeroportuarias, a nivel internacional, aún no hay acceso a información de los pasajeros y sus vuelos de origen. Solo es posible rastrear hasta las dos últimas conexiones por el sistema actual usado en todo el mundo.

El 24 de febrero, las autoridades de salud se reunieron con la Dirección General de Migraciones para terminar de ajustar los procedimientos de control a los viajeros. Y se decidió que a los ciudadanos paraguayos también se les exigirá el pasaporte cuando regresen al país. Además, se someterá a entrevista migratoria “a todos los viajeros sin excepción, a fin de verificar su procedencia y antecedente de viaje”.

Por su parte, el Laboratorio Central de Salud Pública cuenta con los recursos humanos y técnicos necesarios para realizar el diagnóstico del coronavirus en el país.

Uruguay

A partir de las directivas de la OMS, el Ministerio de Salud Pública de Uruguay (MSP) desarrolló un protocolo que establece que las personas que lleguen con síntomas de enfermedades respiratorias, deben concurrir a un hospital privado (si es que el involucrado cuenta con tal servicio) o público.

En caso de recibir servicio público, el Gobierno uruguayo dispuso que el Hospital Policial sea el “centro de referencia” y contenga dos habitaciones en el sexto piso, de acceso restringido, especialmente acondicionadas para tratar la novel enfermedad. Allí se dispuso, además, una serie de medidas preventivas para que el personal que trabaje se proteja de posibles contagios: batas, máscaras, guantes, lavado de manos, alcohol en gel.

En caso de que la situación empeorase, en el mismo hospital se dispuso una habitación (la 10) del Centro de Tratamiento Intensivo para tratar casos de coronavirus, explicaron las autoridades.

Ese protocolo obliga a llevar un registro de todas las personas que entren y salgan de las áreas donde se traten los eventuales pacientes con el virus.

Sin embargo, el MSP aclaró que “no existe evidencia ni recomendación de implementar medidas de control en puntos de entrada, porque no permiten detectar casos leves ni aquellos que están aún en período de incubación”. No obstante, “se intensificaron las medidas habituales y se previó un plan de contingencia ante la eventualidad de casos sospechosos”, agregó un comunicado fechado este miércoles 26 de febrero.

En todos los casos, las notificaciones de “casos sospechosos” deben realizarse en un plazo de 24 horas desde su detección, y reportar al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública uruguayo.

Las autoridades están en “permanente contacto con los organismos sanitarios internacionales y recibe información sobre características evolutivas del brote y las recomendaciones de control”, informó el MSP.

Bolivia

Bolivia ha tomado varias medidas de prevención ante el coronavirus a través del Comité Interinstitucional conformado por la Embajada de China, la OMS, la OPS, la Sociedad Boliviana de Infectología, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Migración, entre otras. Estas instituciones han puesto en marcha un plan intensivo de difusión e información a los ciudadanos sobre los alcances del coronavirus, además de un control en todas las fronteras terrestres y aéreas, donde se verifica el ingreso de personas que pudieran presentar un caso sospechoso de la enfermedad.

En los aeropuertos bolivianos se realizan protocolos de control epidemiológico, acciones de aislamiento y atención a los pacientes, poniendo a prueba las condiciones logísticas y operativas, y los servicios sanitarios con las debidas medidas de bioseguridad.

El pasado 10 de febrero, el ministro de Salud, Aníbal Cruz, informó que Bolivia ya cuenta con los reactivos para realizar las pruebas de laboratorio del nuevo coronavirus bajo estándares internacionales. “Ha llegado ya los reactivos para el laboratorio de referencia para que se hagan en Bolivia las pruebas (…) y la gran ventaja de esto es que los resultados van a ser casi en 24 horas”, señaló el funcionario.

El Comité Interinstitucional también ha implementado puntos de referencia de información sobre el coronavirus en todos los departamentos del país y ha implementado un centro de terapia intensiva para estos casos en la ciudad de El Alto. Asimismo, ha puesto en marcha áreas de aislamiento y cuarentena en la ciudad de Cochabamba ante una probable presencia de casos de coronavirus.

Bolivia coordina e intercambia información con países de la región. Ahora, particularmente con Brasil con el que comparte una amplia frontera y donde ya se confirmó el primer caso del coronavirus.

Panamá

En Panamá, funcionarios del Ministerio de Salud hacen operativos en los distintos puertos y puntos de entrada al país, principalmente en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde hay un Centro de Operaciones Internacionales. Si bien este centro es permanente, ante la amenaza del nuevo coronavirus redobló la vigilancia y capacitó a profesionales de la salud este martes.

El protocolo es que cuando llegan pasajeros procedentes de zonas de riesgo se les somete a una rigurosa inspección con equipo médico, que incluye la toma de temperatura, signos generales, además de un formulario con datos generales como el lugar de hospedaje y ubicación. A cada una de estas personas se les dan indicaciones y recomendaciones.

En el aeropuerto de Tocumen se habilitó una zona de aislamiento provisional, para ubicar a todo aquel que presente síntomas. En ese lugar, se tomaría una muestra para que sea analizada en el Instituto Conmemorativo Gorgas. De resultar positiva, según el Ministerio de Salud, está todo listo para hacer el traslado del aeropuerto al Hospital San Miguel Arcángel, en la Ciudad de Panamá, instalación prevista para atender la alerta.

El pasado 28 de enero, el Gobierno panameño asignó la partida presupuestaria inicial de un millón de dólares al Ministerio de Salud, para cubrir los gastos en que se incurra por la adopción de medidas sanitarias contra el coronavirus. El Ministerio y la Caja del Seguro Social también impulsan una campaña de prevención en diversos medios de comunicación y redes sociales.

Guatemala

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, declaró este 25 de febrero la alerta máxima para prepararse ante lo que considera la inevitable llegada del coronavirus al país.

El mandatario destacó que no hay ningún caso confirmado de coronavirus, pero consideró importante estar preparados. Dijo que “es preferible tener previsto el peor escenario para poder actuar a estar inventándonos las medidas en el transcurso de la enfermedad, así que mejor estamos preparándonos para la venida que pareciera inevitable”.

La medida de alerta máxima incluye ubicar edificios que sirvan como centros de aislamiento de pacientes y sus allegados, en caso de que surjan casos de contagio por el coronavirus.

El presidente agregó que el Laboratorio Nacional de Guatemala está en capacidad de realizar pruebas que permitan descartar o confirmar un caso de contagio por coronavirus y que cuando se confirme un caso “todas las actividades de aglomeraciones de personas serían prohibidas para que haya menos contagios”.

El 21 de febrero, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala explicó que está preparado para diagnosticar cualquier caso sospechoso de coronavirus y realizar pruebas de laboratorio. Y desde finales de enero, el país declaró la alerta sanitaria por el virus, que limita el ingreso por vía aérea, terrestre o marítima “a toda persona extranjera que, en los últimos 15 días, haya visitado la República Popular de China”. En cuanto a los guatemaltecos que hayan estado en territorio chino, se les permitirá entrar al país, pero “deberán cumplir con el protocolo de salud establecido, el cual incluye: entrevista, evaluación clínica y, si fuere necesario, el traslado a un servicio de salud”.

Honduras

Ante la amenaza del coronavirus, las autoridades hondureñas comenzaron a tomar medidas sanitarias en las fronteras terrestres, aéreas y marítimas para detectar el ingreso de algún pasajero sospechoso de tener el virus o que provenga de zonas de riesgo de la enfermedad.

Para el caso en los aeropuertos, se han habilitado salas especiales con personal de salud que toma la temperatura a los viajeros procedentes de los países en donde se han confirmado casos de coronavirus.

La autoridades de salud aseguran que las políticas sanitarias que se están aplicando en la prevención son las que establece el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que incluye tanto la prueba física como la toma de temperatura y un formulario para conocer el movimiento migratorio del viajero.

Las autoridades aseguran que tienen espacios específicos en dos centros hospitalarios de Tegucigalpa, uno en San Pedro Sula y otro en La Ceiba para poder atender y aislar a cualquier paciente sospechoso o con el coronavirus.

El 19 de febrero, el Gobierno aprobó un presupuesto de 110 millones de lempiras, unos 4.422 de dólares, para una posible emergencia por el coronavirus aunque este dinero también se destinará a atender los casos de dengue.

El Salvador

Las autoridades de El Salvador han instalado puntos de inspección en los diferentes puntos fronterizos. En las fronteras terrestres, autoridades de salud toman la temperatura a las personas y el protocolo se activa cuando alguien presenta fiebre superior a los 37,7 grados. Mientras, en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero ha sido instalada una cámara térmica para medir la temperatura corporal.

El 26 de febrero, la comisionada presidencial de Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, informó que se ha decidido extender a 30 días el periodo de cuarentena para quienes ingresan al país procedentes de los países donde circula el coronavirus. Justamente, en el caso de los pasajeros que provienen de China o lugares donde se ha confirmado la enfermedad, las autoridades implementan el protocolo recomendado por la OMS en el que persona es recibida por personal de salud. Si no tiene síntomas es trasladada en ambulancia a una zona donde permanece en observación por dos semanas, tiempo de incubación del virus.

Y el 25 de febrero, el presidente Nayib Bukele ordenó la prohibición de ingreso a pasajeros provenientes de Italia y Corea del Sur para prevenir el contagio. En el caso de los ciudadanos salvadoreños y diplomáticos provenientes de esos países, “tendrán que pasar un período de 15 días en cuarentena”, señaló el mandatario en un comunicado de prensa.

A partir del 24 de febrero, los pasajeros que llegan vía aérea a El Salvador deben llenar un formulario en el que proporcionen un número de contacto en el país, la dirección donde se hospedarán y los países que ha visitado los últimos quince días.

Nicaragua

El Gobierno destinó 8,6 millones de dólares para implementar medidas y declaró emergencia nacional desde el 30 de enero. Además, prepara un área cerca del aeropuerto internacional para tener en observación a las personas con sospechas de ser portadoras de coronavirus. Según las autoridades de salud, El Salvador cuenta con equipos de respuesta rápida y personal capacitado para la investigación, toma de muestras, medidas de prevención y control.

Nicaragua

El 21 de febrero, las autoridades de salud de Nicaragua declararon una alerta sanitaria preventiva y tanto en los puestos fronterizos terrestres como el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino se ha instalado un equipo de salud para detectar cualquier riesgo. La ministra de Salud informó que están fortaleciendo las medidas sanitarias y revisando los protocolos de atención y las pruebas diagnósticas que realizarán a personas que ingresen a territorio nacional, procedentes de cualquier país donde se reporten casos o que presenten los síntomas.

Por su parte, Martha Reyes, directora de Vigilancia para la Salud, señaló que se continúa con el proceso de capacitación de todo el personal en los puntos de entrada al país, con el objetivo de cumplir las medidas preventivas y realizar un trabajo coordinado con las diferentes instituciones para la detección temprana del coronavirus.

No existen hospitales especialmente designados para atender una eventual emergencia. Los hospitales de referencia nacional e incluso la red de centros de salud cuentan con una área de atención a pacientes febriles y otra área para personas con problemas respiratorios. El Gobierno no ha anunciado de forma expresa que se vayan a destinar fondos especiales para enfrentar una emergencia por coronavirus. CNN solicitó información al Consejo de Comunicación y Ciudadanía que coordina Rosario Murillo, pero aún no ha recibido respuesta.

Costa Rica

El Ministerio de Salud de Costa Rica activó desde mediados de enero los protocolos ante la alerta de la OMS por el coronavirus y, según dijo a CNN el 25 de febrero, se prepara para actualizar las medidas. La entidad, sin embargo, aclara que no desea provocar alarma y que las acciones son preventivas ya que hasta el momento no hay casos sospechosos.

También presentó los lineamientos nacionales para la vigilancia de la infección e insiste en el constante lavado de manos, toser o estornudar cubriéndose la boca y la nariz con pañuelos desechables o con el antebrazo y evitar el contacto con personas que tienen síntomas de enfermedades respiratorias. Además, se han presentado directrices a centros de salud públicos y privados para la identificación oportuna de casos sospechosos y la actuación adecuada.

El ministro de Salud, Daniel Salas, dijo que se trabaja bajo el esquema del sistema nacional de riesgo, porque ha demostrado ser eficiente, por ejemplo, con la H1N1 y el SARS-Cov, sin necesidad de cerrar fronteras.

En un comunicado del pasado 20 de enero, Salas destacó que “el sistema de salud de Costa Rica cuenta con protocolos y procedimientos que permiten enfrentar dichas alertas epidemiológicas. De la misma forma en que se tramitó con el virus de influenza AH1N1 y SARS-CoV lo que procede es la divulgación del protocolo de actuación para los centros de atención médica, donde se les detalla el cuadro clínico y el reporte que debe realizarse”. De llegarse a identificar un caso positivo, habría coordinación para el aislamiento y el seguimiento estricto a los contactos.

De igual forma, según el Ministerio, los aeropuertos internacionales cuentan con el lineamiento específico y planes de contingencia. También se establecieron guías para centros de trabajo, centros turísticos y centros educativos, así como los lineamientos para eventos de concentración masiva. Además, el ministro de Salud, en conjunto con la Comisión Nacional de Emergencias, coordinó la activación del Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

República Dominicana

El ministro de Salud de República Dominicana, Rafael Sánchez Cárdenas, informó que el país cuenta con cinco sensores térmicos para detectar el coronavirus en los viajeros sospechosos. Según el funcionario, los cinco sensores miden la temperatura y están ubicados en diferentes puntos de salida y entrada del país, entre ellos los aeropuertos de Punta Cana, Santiago y el de Las Américas en la capital, Santo Domingo.

El monitoreo en los aeropuertos y puntos fronterizos también dispone la indagatoria de procedencia de viajeros, incluyendo información de su estadía en los últimos 30 días, de acuerdo a las autoridades.

Además, República Dominicana dispone de al menos cinco unidades de aislamiento con capacidad para unas 42 camas para pacientes sospechosos del coronavirus en diferentes puntos del territorio nacional, según informaron las autoridades de salud. Como parte de la medidas preventivas que el país implementa, está incluida una ambulancia especial para el traslado de ese tipo de pacientes, que se encuentra disponible en la zona turística de Punta Cana, informó el Ministerio de Salud Pública.

El director de Gestión de Riesgos y Atención a Desastres, José Luis Cruz, señaló que se ha fortalecido “la capacidad reactiva para responder eficientemente ante cualquier caso sospechoso que ingrese o se detecte en el país, especialmente a nivel de transporte prehospitalario, laboratorio, identificación de casos y la atención clínica”.

Frente a la amenaza al país, también se estableció un protocolo sanitario para ingresar a una unidad de aislamiento a pacientes que presenten síntomas sospechosos del coronavirus, tengan un historial de viaje o hayan tenido contacto con pacientes procedentes de China u otros lugares con casos confirmados.

Las personas que no presentan síntomas podrán recibir vigilancia u observación en casa por parte de personal de salud. El país también activó un protocolo de vigilancia epidemiológica en todos los puertos y aeropuertos del país incluyendo los pasos fronterizos.

Puerto Rico

El Departamento de Salud de Puerto Rico dijo que ha redoblado los esfuerzos para enfrentar un posible caso de coronavirus en la isla, creando lo que se denomina una fuerza de tarea en la que agencias locales y federales han consolidado un frente común para delinear las guías a seguir y desarrollar una respuesta coordinada ante la eventualidad de que surja un caso en la isla.

Ese equipo tiene la encomienda de definir planes de acción en cada una de las áreas correspondientes de las agencias envueltas. Esto para evitar una propagación de la enfermedad y que un mayor número de personas resulten expuestas al contagio, de presentarse un escenario de transmisión de persona a persona en la isla.

El Departamento de Salud de Puerto Rico cuenta con 356 cuartos de aislamiento localizados en el Centro Médico de Río Piedras y otros hospitales alrededor de la isla. Recientemente, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos activó una estación de cuarentena de coronavirus en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, de Puerto Rico, en caso de que se detecte algún pasajero con la enfermedad. De igual manera, la Compañía de Turismo de Puerto Rico mantiene comunicación directa con las empresas de cruceros que llegan a los respectivos muelles.

Las autoridades han instando a la población también a vacunarse contra la influenza y tomar medidas preventivas diarias para ayudar a detener la propagación de gérmenes.

Con información de María Camila Rincón, Juliana González, Elvin Sandoval, Merlin Delcid, Mario Medrano, Fidel Gutiérrez, Djenane Villanueva, Elizabeth González, Fernando Ramos, Osmary Hernández, Ana María Cañizares, Jimena De La Quintana, Marcos Moreno, Gloria Carrasco, Sanie López Garelli, Cristopher Ulloa, Darío Klein, Jessica Hasbun y Rafy Rivera.