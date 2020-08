Minuto a minuto: Gran explosión sacude Beirut deja gran número de heridos, dicen autoridades libanesas

“Se parece a lo que sucedió en Japón, en Hiroshima y Nagasaki"

Al menos 10 bomberos que trabajan para el municipio de Beirut están desaparecidos después de la explosión que sacudió a Beirut el martes, dijo el gobernador de la ciudad, Marwan Abboud, diciendo que la escena le recordaba a «Hiroshima y Nagasaki».

Cuando el periodista le preguntó si el incendio causó la explosión, dijo: «No lo sabemos. Hubo un incendio, los [bomberos] vinieron a apagarlo, luego ocurrió la explosión y desaparecieron. Los estamos buscando».

“Se parece a lo que sucedió en Japón, en Hiroshima y Nagasaki. Eso es lo que me recuerda. En mi vida no he visto destrucción a esta escala».