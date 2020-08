Las vacunas son seguras. Pero un gran número de personas en todo el mundo dicen que no aceptarían una inyección contra el covid

Datos clave sobre la vacuna de Oxford en Latinoamérica 0:58

(CNN) — Susan Bailey, una enfermera jubilada de Florida de 57 años, ha recibido todas sus dosis y se pone la vacuna contra la gripe todos los años. Es una firme partidaria de Joe Biden, y una de un número creciente de personas en todo el mundo que dicen que no tomaría una vacuna contra el coronavirus, incluso si estuviera disponible pronto.

«No estoy en contra de las vacunas. Mis hijos fueron vacunados con todo, pero yo no tomaría una vacuna contra el covid hoy», le dijo Bailey a CNN.

«Tengo problemas de salud subyacentes … Me gustaría ver suficientes estudios en un período a largo plazo sobre cuáles son las ramificaciones de la vacuna».

Bailey asegura que no confía en el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que el consenso en torno a una vacuna entre los principales científicos del mundo y al menos seis meses de pruebas sería solo «un comienzo» para persuadirla de que la tome. «Es demasiado pronto para mí, debo decir, 18 meses».

Su inquietud es compartida por una proporción significativa de adultos en todo el mundo, que rechazan las opiniones extremas de la comunidad antivacunas, pero dicen que tienen grandes preocupaciones sobre una vacuna contra el coronavirus.

Neil Johnson, un físico de la Universidad George Washington que estudia el escepticismo de las vacunas en las redes sociales, le dijo a CNN que las cuatro objeciones más comunes son: seguridad; si se necesita una vacuna; confianza del establecimiento y empresas farmacéuticas; e incertidumbre percibida en la ciencia.

Para ver cuán generalizada es la vacilación, sugiere preguntarle a su familia y amigos si tomarían una vacuna contra el covid-19 si hubiera una disponible en este momento.

«Me sorprendería si le preguntas a 10 personas y obtienes a las 10 saltando y diciendo que sí sin agregar ninguna advertencia», afirmó.

Dudas sobre la vacuna contra el covid-19

Los científicos señalan que las vacunas son nuestra herramienta más eficaz para combatir las enfermedades infecciosas, evitando 6 millones de muertes cada año. Numerosos estudios han demostrado que son seguras. El Dr. Anthony Fauci, el principal epidemiólogo de EE.UU., dijo que la adopción generalizada de una vacuna contra el coronavirus podría poner fin a la pandemia y un estudio en la revista médica The Lancet descubrió que era la única forma de terminar por completo con las restricciones.

Sin embargo, una encuesta en línea de Associated Press / NORC Center for Public Affairs de mayo indicó que la mitad de los estadounidenses dudaría en tomar o rechazar una vacuna, y un estudio realizado la semana pasada por King’s College London encontró resultados similares en el Reino Unido.

La votación varía. Una encuesta de CNN en mayo encontró que dos tercios de los estadounidenses intentarían personalmente obtener una vacuna si hubiera una disponible a bajo costo. Los resultados preliminares de una encuesta de 19 países realizada por el grupo de campaña Convince (covid-19 New Vaccine Information, Communication and Education) muestran que cerca del 70 % de los encuestados británicos y estadounidenses tomarían una, según Scott Ratzan, codirector de Convince and Distinguished Profesor de la Facultad de Salud Pública de la City University of New York.

Sin embargo, el objetivo final de las vacunas es crear inmunidad colectiva, lo que significa que una parte suficiente de la población es inmune para que la propagación de la infección sea poco común. Una vacuna podría tener una efectividad del 70 % al 75 %, dijo Fauci en junio, pero si solo dos tercios de la población fueran vacunados, es «poco probable» que se logre la inmunidad colectiva.

Un estudio publicado por la Universidad de Hamburgo en junio encontró que entre el 71 % y el 74 % de las personas en Europa y EE.UU. necesitarían vacunarse para lograr la inmunidad colectiva, observando que «los niveles actuales de disposición en Francia, Alemania y los Países Bajos, en particular, puede resultar insuficiente para alcanzar este umbral».

Johnson indicó que se trataba de un «problema masivo», y posiblemente uno aún mayor de lo que indican las encuestas.

«Lo que la pregunta probablemente debería haber dicho es, ¿si se aplicara la vacuna contra el covid, sería el primero en recibirla? Y, por supuesto, creo que la respuesta será no, esperaré hasta que todos los demás la hayan tenido.

“Siempre hay dudas entre los antivacunas, pero ahora hay suficientes dudas entre esta población indecisa.

«Estoy muy, muy preocupado, no creo que la salud pública haya tenido este desafío [antes] … porque no ha habido redes sociales y este tipo de influencias en línea».

Propagación mundial de las dudas sobre las vacunas

Si bien el escepticismo sobre las vacunas ha sido históricamente un problema en Europa y Estados Unidos, hay indicios de que las dudas se han extendido. En Brasil, donde empresas británicas, chinas y estadounidenses realizan ensayos, una pequeña franja de disidentes criticó en las redes sociales la «vacuna de China«. También hubo protestas contra las pruebas en Sudáfrica, informó Reuters.

Johnson le dijo a CNN que en África se difunde información errónea sobre el uso del programa como una tapadera para esterilizar a franjas de la población. «El temor sobre eso es realmente enorme en los países en desarrollo ahora», afirmó.

Las opiniones cambian en todo el mundo. Una encuesta de 2018 elaborada por Wellcome Global Monitor encontró que el 95 % de las personas en el sur de Asia cree que las vacunas son seguras, más alto que cualquier otra región. Pero ha habido controversias recientes. En Filipinas, un brote de sarampión el año pasado se relacionó con una fuerte disminución en la aceptación de la vacunación después de la suspensión en 2017 de un programa de vacuna contra el dengue, cuando se descubrió que podría haber tenido efectos adversos potenciales.

Un informe de abril en The Lancet apuntó que la decisión de Japón en 2013 de dejar de recomendar la vacuna contra el VPH podría resultar en casi 11.000 muertes evitables por cáncer de cuello uterino. La Organización Mundial de la Salud dijo en 2017 que las «acusaciones sin fundamento» sobre la vacuna afectaban la cobertura en varios países y podría «resultar en un daño real».

En una encuesta de 2016 realizada por el Vaccine Confidence Project en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, solo el 3 % de los indonesios pensaba que las vacunas no eran seguras. Pero una encuesta regional realizada en enero mostró que el 15 % de los padres se mostrarían reacios a vacunarse contra el Zika. La investigación dirigida por Auliya Suwantika, profesora de farmacología en la Universidad de Padjadjaran, encontró que la cobertura de inmunización nacional había disminuido en los últimos años, con solo el 58 % de los niños completamente vacunados, muy por debajo del objetivo del gobierno del 93 %.

La pandemia de covid-19 ha visto una reducción en las vacunas en todo el mundo, atribuida en gran parte al cierre de escuelas y al temor de visitar las clínicas, pero los investigadores dijeron que «la vacilación de las vacunas puede presentar un próximo obstáculo».

Contrarrestar las objeciones

Varias encuestas y sondeos, incluida una encuesta de Reuters / IPOS de Estados Unidos en mayo, encontraron que la velocidad del desarrollo era la mayor preocupación con la vacuna contra el coronavirus. La mayoría de las vacunas tardan de 10 a 15 años en desarrollarse.

«Claramente hay un motivo de preocupación; el énfasis en la velocidad, en apresurar una nueva vacuna», dijo a CNN Jeremy Ward, quien publicó un estudio sobre la vacilación de las vacunas con el consorcio de investigación francés Coconel en The Lancet en mayo.

Francia experimentó un aumento en el escepticismo sobre las vacunas en 2009, con solo un 8 % de aceptación durante la epidemia de gripe porcina. La principal preocupación era la velocidad, a pesar de que existía conocimiento sobre las vacunas contra la influenza, indicó Ward. En mayo, cuando Francia estaba encerrada y su brote se intensificaba, Coconel descubrió que alrededor de una cuarta parte de la población todavía se negaba a vacunarse.

«Creo que el factor principal es la confianza en las instituciones», dijo Ward. Dijo que los debates sobre el coronavirus en Francia se habían politizado mucho. El estudio de Coconel encontró que aquellos que habían votado por un candidato de extrema izquierda o de extrema derecha, o que no habían votado en absoluto, eran mucho más propensos a decir que rechazarían una vacuna.

Rusia esta semana selló su vacuna Sputnik V, una referencia al satélite de la Unión Soviética de 1957, incluso antes de haber comenzado un ensayo de Fase 3, en el que se prueba una vacuna en miles de personas. China también se saltó la Fase 3, aprobando una vacuna experimental para uso militar en junio.

Ratzan le dijo a CNN que el escepticismo «no fue ayudado en absoluto por las proclamaciones de ‘velocidad warp‘ del presidente Trump o ahora por la vacuna Sputnik ‘Space Race'».

Su investigación sugiere que Rusia podría tener más rechazos de vacunas que cualquier otro país.

La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) dijo esta semana que no tomará atajos en el desarrollo de vacunas, y el ministro de Salud de Francia señaló que el país no aprobaría una que no haya pasado las pruebas de Fase 3. El gobierno del Reino Unido le comunicó a CNN que sus ensayos siguen un camino predefinido con altos estándares, y la velocidad se redujo a una inversión y apoyo adicionales.

Con algunas vacunas, el desarrollo se ha acelerado combinando etapas. Algunos han sido probados con seguridad en animales y humanos en paralelo y otros se sometieron a ensayos simultáneos de Fase 1/2, lo que significa que se prueban por primera vez en cientos de personas en lugar de grupos más pequeños.

La desconfianza a menudo se debe a la desinformación difundida por los antivacunas, o incluso por Rusia, según el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Unión Europea. Esto se filtra a través de todo tipo de comunidades, desde el bienestar hasta la crianza de los hijos y los grupos políticos.

Ratzan indica que el problema no es solo la información inexacta, es la creciente falta de confianza en las instituciones. «Creo que estamos empezando a ver que estos dos factores realmente desgastan la mente pública y la aceptación de la vacuna junto con ella, lo cual es una gran preocupación», explicó.

Un estudio anterior sobre el covid-19 de la Escuela de Salud Pública de CUNY encontró que solo el 42 % de los probables rechazos de vacunas en Nueva York se verían influidos por la aprobación de la FDA o los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Varias encuestas e informes encontraron dudas entre las comunidades negras y de minorías étnicas, que se ven afectadas de manera desproporcionada por el virus.

Una encuesta realizada por las universidades Northeastern, Harvard, Rutgers y Northwestern encontró que el 52 % de los encuestados afroamericanos probablemente buscarán una vacuna, en comparación con el 67 % de los blancos.

«Al observar nuestras encuestas comunitarias en la ciudad de Nueva York, los afroamericanos son más desconfiados y con buenas razones», dijo Ratzan. Destacó el infame caso de Tuskegee, en el que, sin saberlo, los hombres negros fueron parte de un experimento de 40 años desde 1932 en el que no se les dijo que tenían sífilis ni se les dio el tratamiento suficiente.

También se refirió a los temores en torno a la esterilización. Los informes indican que las personas con nombres que suenan a mexicanos tenían más probabilidades de enfrentarse a la esterilización forzada en California entre 1909 y 1979.

Tiempo de prepararse

El Dr. Mike Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, afirmó en una sesión informativa el jueves: «Las personas deben poder tener una conversación sobre las vacunas y tener una conversación adecuada. No es una vía de un solo sentido. No se trata de empujar cosas en la garganta de la gente. Se trata de tener una discusión adecuada, buena información, buena discusión sobre esto, y la gente tomará sus propias decisiones».

«Creo que la ciencia y el gobierno tienen un trabajo que hacer que es defender el caso. Creo que las comunidades y las personas tienen un trabajo que hacer, que es escuchar ese caso, y con suerte, el resultado será una vacuna exitosa y ampliamente aceptada. Eso podría poner fin a esta pandemia», aseguró Ryan.

Los expertos dicen que necesitamos una estrategia para cuando se produce una vacuna, que cubra quién recibirá una primero, cómo y dónde se distribuirá, posibles opciones diferentes y cómo se abordarán las preocupaciones.

En junio, Fauci dijo que había un plan extenso para llegar a la comunidad, pero no se han dado a conocer los detalles.

Ward enfatizó que no se trata solo de convencer a las personas de que una vacuna es segura, sino de hacer todo lo posible para garantizar que realmente lo sea. «Cuando se produce una nueva vacuna con tanta velocidad, no es solo comunicación, también es transparencia y toma de decisiones correctas», dijo.

La Universidad Johns Hopkins elaboró un plan para preparar a las poblaciones para una vacuna, que cubre las expectativas informativas: ganarse la confianza del público; asegurar la disponibilidad; comunicarse en términos personales; y el establecimiento de órganos independientes para garantizar la propiedad pública.

Los grupos comunitarios, incluida la National Black Church Initiative, han trabajado para garantizar que un número suficiente de afroamericanos participe en los ensayos de vacunas. Ratzan señaló que la participación de miembros respetados de la comunidad es vital para garantizar que las personas sientan que «se les escucha, se satisfacen sus inquietudes y que la vacuna que reciben cumple con los más altos estándares de seguridad y eficacia».

El cronograma es vital. Ratzan agregó que con un nuevo medicamento, se podría pasar 18 meses trabajando con empresas, grupos médicos y médicos y pensando en la marca, las redes sociales o las campañas de texto. «No tenemos nada de eso ahora», destacó.