Estos son los síntomas del covid-19 en niños y esto dicen los pediatras sobre cómo actuar

Niños de las minorías, los más afectados por covid-19 en EE.UU. 2:32

(CNN) — ¿Realmente se supone que los padres deben sentirse tranquilos con toda esta charla sobre casos «leves» de covid-19 en los niños? ¿Qué pasa con los desafortunados «pocos» jóvenes que han muerto o han contraído una extraña y grave enfermedad asociada con el coronavirus?

Ningún padre quiere correr el riesgo de que su hijo sea la excepción a la regla.

«Ya hemos tenido 90 muertes de niños en Estados Unidos, en solo unos pocos meses», le dijo, el lunes, el Dr. Sean O’Leary, vicepresidente de la Comisión de Enfermedades Infecciosas de la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés), a Anderson Cooper, de CNN.

«No es justo decir que este virus es completamente benigno en los niños», dijo.

Muere niño de 7 años por covid-19; los casos van en aumento 1:17

A medida que varias escuelas y universidades de todo el país han comenzado las clases o están avanzando con planes para comenzar la instrucción presencial total o parcialmente, en las próximas semanas, los temores entre las familias van en aumento. Entonces surge la pregunta: ¿estarán a salvo nuestros niños?

Después de todo, ya ha habido un aumento del 90% en el número de casos de covid-19 entre los niños en Estados Unidos, solo en las últimas cuatro semanas, según los datos publicados esta semana por la AAP.

En Florida, donde la mayoría de las escuelas públicas aún no ha abierto, siete niños han muerto, tres en el último mes. Las hospitalizaciones debido al covid-19 entre niños en Florida aumentaron en un 105% durante el mismo período de cuatro semanas, pasando de 213 a 436.

Debido a que la mayoría de los niños han estado en confinamiento en sus hogares, hasta hace poco, no es sorprendente que el número de casos en niños fuera bajo al comienzo de la pandemia.

«Los niños simplemente no han tenido tantos contactos», dijo el Dr. Sanjay Gupta, corresponsal médico jefe de CNN, en un evento de Facebook Live, este martes. «A medida que vemos que los niños desarrollan más y más contactos, vemos que los números aumentan. Y están aumentando a un ritmo cada vez más rápido. Por eso me preocupan las escuelas.

«Tenemos que acercarnos a esto con prudencia porque si tenemos brotes terribles en las escuelas, y si la gente se enferma —niños, profesores, quien quiera que se enferme y alguien muera— obviamente más allá del costo físico, (existe) el costo psicológico, también en las comunidades», dijo Gupta. «Lo cual es algo que realmente me preocupa».

Cómo afrontar el miedo de los niños de volver a clases 1:56

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas del covid-19 son los mismos en los niños que en los adultos. «Si observa la larga lista de síntomas potenciales —congestión, tos, fiebre, pérdida del sentido del olfato— todos pueden ocurrir tanto en adultos como en niños», dijo O’Leary.

Otros signos clave incluyen cualquier dificultad para respirar; una erupción, especialmente una que se está extendiendo rápidamente; falta de energía y problemas para mantener despierto a un niño, dijo el pediatra Daniel Cohen, quien trabaja cerca del epicentro del brote de New Rochelle, Nueva York, donde casi 2.900 personas se infectaron desde principios de marzo hasta finales de mayo.

«Es muy importante informarle al médico de inmediato si realmente no puedes hacer que se levanten, si se quedan dormidos todo el tiempo y simplemente están agotados, si no beben, no comen: las actividades de la vida diaria», dijo Cohen.

No dudes en llamar al médico

No te preocupes si los síntomas son demasiado pequeños como para comunicarse con tu pediatra, dicen los expertos. Los padres son los mejores detectives porque saben cómo se comporta normalmente su hijo.

«Puede ser algo que no puede comunicar, pero algo le molesta», dijo Cohen. “Siempre les digo a los padres: ‘Mira, si estás nervioso, yo también debería estarlo. Así son las cosas ahora’. La única llamada que es incorrecta es la que no se hizo».

O’Leary estuvo de acuerdo. Si los padres «ven que su hijo se ve particularmente enfermo o más enfermo de lo que esperarían con un resfriado o una enfermedad típicos, deben llamar a su pediatra para discutirlo. Cualquier cosa grave siempre es una preocupación».

La pandemia está afectando la forma en que se practica la medicina. Tomemos la fiebre, por ejemplo, un signo común de enfermedad en los niños que podría haber sido incluido en la lista de «observar y ver» en tiempos anteriores al covid.

«Si hoy tenemos un hijo con fiebre, hablo con esos padres a diario debido a la ambigüedad y el miedo que todos tenemos», dijo Cohen. «No queremos perder a ese niño».

No es solo el diagnóstico de covid-19, dijo. «Está observando la progresión de la enfermedad. ¿Se enferma este niño más rápido de lo que te gustaría ver? Y ahí es cuando quieres que lo atiendan», agregó Cohen.

Esa guía también se aplica a la salud emocional y psicológica de los niños, dijo O’Leary.

«Los niños están más aislados, los niños muestran más ansiedad, más depresión», dijo O’Leary. «Esas son cosas, aunque no están directamente relacionadas con el covid, que necesitan atención».

¿Cómo hablar del coronavirus con los niños? 3:29

¿Puede saber si su hijo está enfermo?

Es una realidad especialmente aterradora para los padres que muchos niños pequeños son asintomáticos, lo que significa que no hay signos o síntomas de que sus hijos sean portadores del virus. Otros tienen un caso extremadamente leve con pocos problemas.

Eso debería ser un alivio para los padres cuando se trata de la seguridad de sus hijos, porque si un niño con covid-19 está resistiendo bien el virus, los pediatras solo están apoyando y guiando a los padres durante la enfermedad, dijo Cohen.

La preocupación luego se vuelve hacia la protección de otros, como hermanos, padres, abuelos y la comunidad.

«Los niños pueden ser una chispa y no queremos que el fuego se extienda», agregó Cohen. «La mejor manera de deshacerse de un incendio es quitar el combustible, así mantenemos a todos separados».

La única forma en que un padre puede sospechar una enfermedad asintomática es rastreando la exposición de su hijo a otros con covid-19 y estar al tanto de lo que está sucediendo en la escuela a la que asiste el niño.

«Conocer sus hábitos, saber con quién estaban, saber que sus exposiciones son la clave», dijo Cohen. «Sabes, un niño que no usa máscara en Georgia es diferente en este momento a un niño que no usa máscara en Nueva York, porque los casos están aumentando en Georgia».

Si los niños asintomáticos deben hacerse la prueba de detección de covid-19 depende de «la frecuencia con la que los niños están expuestos a otras personas» y la capacidad de prueba en sus comunidades, dijo O’Leary.

«Lo más importante para que los niños vuelvan a la escuela es realmente tener el virus bajo control en la comunidad circundante», dijo.

Las medidas de mitigación que funcionan para disminuir la transmisión del virus (usar mascarillas, lavarse las manos y distanciarse físicamente) son las más importantes, agregó O’Leary.

Una enfermedad rara, pero grave relacionada con el covid-19

Otra preocupación para los padres es el síndrome inflamatorio multisistémico en los niños (MIS-C). Es una presentación rara e inusual en los niños que puede aparecer unos días o semanas después de que un niño ha estado expuesto al covid-19.

«Se parece a algo conocido como Kawasaki, que también es un síndrome inflamatorio en el cuerpo. Y puede ser bastante devastador para los niños», dijo Gupta.

«Es algo raro, pero sucede», agregó Gupta. «Parece suceder en Estados Unidos, en el Reino Unido, más que en otros países del mundo, y todavía no estamos seguros de por qué es así. Pero esto es algo en lo que los médicos, pediatras, padres, todo el mundo tienen un ojo puesto».

Hasta el 6 de agosto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) habían confirmado 570 casos de MIS-C en 40 estados y en el Distrito de Columbia, incluidas 10 muertes. La edad promedio de esos casos es de 8 años y el 70% de los casos ha ocurrido en niños latinos o negros no hispanos.

El Dr. Kevin Friedman, cardiólogo pediátrico del Boston Children’s Hospital, dijo que aunque podría haber aspectos del sistema inmunológico que predisponen a ciertos grupos al MIS-C, el efecto en las comunidades negras también podría estar relacionado con tasas más altas de condiciones de vida multifamiliar o cuando los padres tienen trabajos como empleados esenciales fuera del hogar y tasas más altas de condiciones de salud preexistentes.

El covid-19 parece que sí afecta a algunos niños 4:08

Las pistas de este síndrome raro

La primera pista del MIS-C es una fiebre persistente sin una causa clara, según la AAP. Si eso aparece en un niño que ha estado expuesto recientemente a alguien que pueda haber tenido covid-19, debería «levantar sospechas».

Otros signos a tener en cuenta incluyen dolor abdominal, diarrea, glándulas inflamadas, manos y pies enrojecidos o hinchados, labios rojos agrietados y ojos rosados o rojos, lo que se llama conjuntivitis. También puede haber respiración rápida u otros signos respiratorios, pero no son tan comunes.

Además de los síntomas comunes de fiebre, los síntomas gastrointestinales son más frecuentes en los niños con MIS-C, y entre el 80% y el 90% de los pacientes lo padece, dijo Friedman, quien también es profesor adjunto de Pediatría en la Escuela de Medicina de Harvard.

Los niños con MIS-C se enferman rápidamente, dice la AAP, y pronto pueden mostrar signos de shock. Cuando se examinan, muestran síntomas de disfunción multiorgánica y niveles elevados de inflamación en sangre.

La mayoría de los niños con MIS-C necesitarán ir al hospital, dicen los CDC, y algunos necesitarán atención en la unidad de cuidados intensivos pediátricos.

Sin embargo, expertos como Friedman creen que hay una forma más leve de MIS-C, que no aparece del todo en los informes de salud pública. «Probablemente solo estemos experimentando la punta del iceberg con esta enfermedad», dijo. «También están ocurriendo algunos casos leves».

El MIS-C se puede prevenir de la misma manera que prevenimos la propagación del nuevo coronavirus en general, agregó. Eso significa asegurarte de que tú y tu familia se laven las manos con regularidad, cumplan con la adherencia universal a la mascarilla y practiquen el distanciamiento físico.

Es una cosa más a tener en cuenta cuando los niños regresen a la escuela, pero la afección aún es muy poco común.

«En cualquier lugar donde haya exposición al covid, también habrá MIS-C. Es inevitable que veamos esto con la reapertura de las escuelas», dijo Friedman, y agregó que, según su experiencia, la gran mayoría de los niños con MIS- C mejoran y «mejoran bastante rápido».

¿No estás seguro de si tu hijo esté enfermo o simplemente estresado?

Algunos padres pueden estar preocupados por problemas más típicos de la crianza de los hijos, como si su hijo está realmente enfermo o si simplemente evite levantarse temprano. Debido a que estamos en una pandemia, los expertos dicen que es mejor asumir que el niño no está fingiendo síntomas.

«Muchos niños tienen depresión o reacciones del estado de ánimo a la pandemia, por lo que también pueden afectar el nivel de energía y la motivación», dijo la pediatra del Desarrollo Conductual, Dra. Jenny Radesky, profesora ajunta de Pediatría en la Universidad de Michigan.

«De manera similar, si tu hijo tiende a tener dolores de cabeza o de estómago en respuesta al estrés, o tiene un estómago sensible, utiliza esa información para no reaccionar de forma exagerada a las nuevas quejas», agrega.

Después de todo, todos estamos almacenando mucho estrés en nuestros cuerpos estos días. Cuando preguntes acerca de los síntomas, agrega la experta, no hagas preguntas directas como: «¿Te duele la garganta? ¿Sientes raro tu estómago?».

«Los niños responderán automáticamente si y no», dijo Radesky. «En cambio pregunta ‘¿Qué te duele? Señálalo. ¿Qué sientes?'».

Por último, recuerda esto: «Es difícil fingir fiebre. La fiebre no es psicosomática», dijo. «En caso de duda, llama al médico de tu hijo. Ellos saben cómo diferenciar los síntomas orgánicos de las reacciones psicosomáticas».

Cuidado, podrías enviar a un niño enfermo a la escuela

Aún así, no importa cuán cuidadoso sea un padre, pues «debido a que muchos niños con covid-19 son asintomáticos, ciertamente es posible que envíe a un niño con covid-19 asintomático a escuela», dijo Radesky.

«Necesitamos más pruebas de vigilancia de estudiantes y maestros asintomáticos, de lo contrario, podemos sentir una falsa seguridad de que estamos enviando a un niño no contagioso a la escuela», dijo Radesky.

En un comentario publicado el martes en la revista JAMA Pediatrics, un equipo de pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford recomendó que las escuelas sigan un enfoque de prueba de tres puntos, llevado a cabo en colaboración con los hospitales locales:

– Todos los estudiantes con síntomas deben ser evaluados;

– Las escuelas deben realizar pruebas al azar para los estudiantes y el personal para identificar a los pacientes asintomáticos (importante especialmente para los niños).

– Y a los estudiantes de hogares de alto riesgo se les debe ofrecer pruebas con más frecuencia.

«Como muchos distritos escolares enfrentan restricciones presupuestarias, las escuelas deben evaluar sus opciones e identificar medidas que sean particularmente importantes y factibles para sus comunidades», escribieron los autores.