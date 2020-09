«Soy una sanguijuela cultural»: profesora blanca dice que ha fingido ser negra durante toda su carrera profesional

Jessica A. Krug aparece en una foto que se publicó en el perfil de su personal en la Universidad George Washington.

(CNN) — Una profesora de estudios africanos y latinoamericanos que se retrató a sí misma como negra ha revelado ahora que ha estado mintiendo.

Jessica A. Krug, profesora asociada de la Universidad George Washington, ha escrito extensamente sobre África, América Latina, la diáspora y la identidad, todo mientras reivindica su propia herencia negra y latina. Pero en un artículo publicado en Medium.com el jueves, Krug reveló la verdad: ella es blanca.

«En un grado cada vez mayor a lo largo de mi vida adulta, he evitado mi experiencia vivida como una niña judía blanca en los suburbios de Kansas City bajo varias identidades asumidas dentro de una negritud que no tenía derecho a reclamar: primero la negrura del norte de África, luego la negrura de raíces estadounidenses , luego la negritud de raíces caribeñas del Bronx», escribió.

Krug reconoció en su publicación que no tenía derecho a reclamar estas identidades, diciendo que «hacerlo es el epítome de la violencia, del robo y la apropiación, de las innumerables formas en que las personas que no son negras continúan usando y abusando de las identidades negras y culturas».

Se disculpó por lo que ella llama su «apropiación continua de una identidad caribeña negra», diciendo que estaba equivocada, que fue poco ética, inmoral, antinegra y colonial.

«No soy un buitre de la cultura», escribió. «Soy una sanguijuela cultural».

Una estudiante se sorprendió por la revelación

Anmol Goraya, una estudiante de tercer año en George Washington que estudia asuntos internacionales, dice que tomó una clase de introducción a la historia con Krug en la primavera de 2019. En ese momento, Krug era una de sus profesoras favoritas; Goraya dijo que parecía una mujer de color enérgica que no se disculpaba por quién era, que venía a clase con tacones, enormes pendientes de aro e incluso estampados de leopardo.

Goraya le dijo a CNN que Krug a menudo abogaba por artistas negros e indígenas, y daba conferencias sobre temas como las poblaciones indígenas en Chile y el papel del arroz en la diáspora africana.

«Desde el momento en que entró al salón de clases, me asombré», dijo Goraya. «Y me sorprende que haya sido una completa mentira».

Krug le dijo a la clase que era del Bronx, una identidad de la que estaba orgullosa, dijo Goraya a CNN. Una vez incluso tuvo una discusión con un estudiante que intentó decir que el rap se inventó en Brooklyn.

También usaba mucho español en su discurso. Por ejemplo, en lugar de «plantain» en inglés, ella siempre decía «plátanos». Pero el lugar exacto de donde era siempre cambiaba, dijo Goraya. Una vez habló sobre la importancia de los plátanos para su familia en la República Dominicana, pero le dijo a otra estudiante que era de Puerto Rico, dijo Goraya. Aun así, nunca habría adivinado que Krug estaba mintiendo.

«Fue lo último en mi mente pensar que estaba mintiendo. Pensaba que tenía los detalles confusos», dijo.

Krug también decía la palabra con «N» (que en inglés es una forma despectiva de referirse a las personas negras) que estaban en los textos que la clase estaba leyendo, le dijo Goraya a CNN.

La universidad está investigando

Crystal Nosal, portavoz de la Universidad George Washington, le escribió a CNN que la universidad está al tanto de la publicación de Krug y está investigando la situación, pero «no puede comentar más sobre asuntos de personal».

CNN se acercó a Krug para pedirle una declaración, pero no recibió una respuesta de inmediato.

La admisión de Krug recuerda el caso de 2015 de Rachel Dolezal, otra mujer blanca que pasó como mujer negra mientras enseñaba estudios africanos en la Universidad de Eastern Washington y dirigía su capítulo local de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP por sus siglas en inglés).

Muchos en Twitter se pronunciaron de inmediato en contra de Krug, diciendo que continuaría quitándoles oportunidades a los negros.

«Cuando Jessica Krug consiga su contrato para escribir un libro y esté en el circuito de programas de entrevistas, recuerden este tuit. Las mujeres blancas continuamente dañan nuestras comunidades y son recompensadas por sus esfuerzos», escribió la organizadora Leslie Mac. «Ella escribió todo el artículo e incluyó LITERALMENTE CERO planes para reparar el daño que causó, entonces, ¿cuál era el propósito del artículo? Atención y acceso, al igual que su fingir ser una mujer negra».

Krug se refirió a sus antepasados en un escrito

Krug recibió su doctorado en 2012 de la Universidad de Wisconsin-Madison, según su página de personal en el sitio web de la Universidad George Washington. Ha escrito extensamente para la revista Essence, más recientemente el 27 de agosto para un artículo titulado «Sobre Puerto Rico, la negritud y el ser cuando las naciones no son suficientes». Desde entonces, esa pieza ha sido eliminada del sitio web de Essence.

La introducción a su libro de 2018, «Modernidades fugitivas: política e identidad fuera del estado en Kisama, Angola y las Américas, desde 1594 al presente», que traza las historias de las comunidades en Angola, comienza con referencias a aquellos que vinieron antes que ella, sus abuelos y sus antepasados. Ahora se considera una de las formas en que Krug mintió sobre su identidad.

«Mis abuelos, que me dieron lo mejor de sí mismos, música y movimiento y narración de historias, la inclinación a preguntar y el alma para escuchar. Mis antepasados, desconocidos, sin nombre, que desangraron la vida en un futuro que no tenían por qué creer que podrían o debería existir. Mi hermano, el más rápido, el más inteligente, el más encantador de todos. Aquellos cuyos nombres no puedo decir por su propia seguridad, ya sea en mi barrio, en Angola o en Brasil”, escribió.