Las 5 cosas que debes saber este 28 de diciembre: Trump firma el paquete de estímulo del coronavirus

Tras una larga espera, Trump firmó el proyecto de ley que permite la financiación del gobierno y el alivio por el coronavirus. Identifican al responsable de la explosión en Nashville. Semana clave para la legislación del aborto en Argentina. Además: anuncian nueva película de ‘Wonder Woman’. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Trump firma paquete de estímulo por coronavirus

El presidente de EE.UU. firmó la noche del domingo el enorme proyecto de ley de financiación gubernamental y alivio por el coronavirus de US$ 2,3 billones, evitando un cierre del gobierno que estaba programado para comenzar el martes y extendiendo la ayuda económica para millones de personas afectadas por la pandemia. ¿Por qué la larga espera? Te contamos este y más detalles.

Identifican al responsable de la explosión en Nashville

Las autoridades identificaron a Anthony Quinn Warner de 63 años como el atacante de Nashville después de comparar su ADN con los restos encontrados en el lugar de la explosión. Conoce los avances en la investigación que llevaron a esta identificación y las impresionantes imágenes de la explosión desde varios lugares.

Senado de Argentina votará sobre el aborto

Esta semana, el Senado argentino tiene previsto votar una iniciativa sobre la legalización del aborto. Si hay empate, la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, tendría un voto decisivo. Te explicamos el panorama de cómo llega el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo a la cámara alta de Argentina.

Senado argentino define si se legaliza o no el aborto 2:04

¿Un pasaporte de vacunas para 2021?

Varias empresas y grupos de tecnología han comenzado a desarrollar aplicaciones o sistemas para teléfonos inteligentes para que las personas carguen detalles de sus pruebas y vacunas contra el covid-19, creando credenciales digitales que podrían mostrarse para ingresar a salas de conciertos, estadios, cines, oficinas o incluso países.

Consejos para celebrar el Año Nuevo de manera segura

La forma más segura de celebrar el Año Nuevo durante la pandemia es en casa con las personas con las que vives, o en línea con amigos y familiares, dijeron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. en una guía publicada esta semana. ¿Qué otras recomendaciones ofrece la guía? Te contamos aquí.

A la hora del café

‘Wonder Woman 3’ será una realidad, dice Warner Bros.

El estudio Warner Bros. asegura que el estreno de “Wonder Woman 1984” fue un éxito. De paso, reveló que la actriz Gal Gadot y la directora Patty Jenkins volverán con el cierre de la trilogía.

Muere el luchador Jon Huber a los 41 años

El luchador profesional era conocido en el ring como Luke Harper y Brodie Lee. Falleció, según su esposa, tras “una dura batalla con un problema pulmonar no relacionado con covid”.

‘Soul’, la nueva película de Pixar, es muy recomendable, especialmente para los adultos

Las mejores películas animadas de Pixar históricamente se ubican entre el deleite de niños y adultos. ‘Soul’ se inclina fuertemente hacia estos últimos. Lee la reseña de Brian Lowry.

Científicos descubren una nueva especie de serpiente

Jeff Weinell descubrió que tres especímenes de serpientes preservados en la colección de biodiversidad de un instituto, encontrados entre 2006 y 2012, habían sido pasados por alto.

Investigan posibles enfermedades infecciosas en el Congo

Más allá del covid-19: Sam Kiley viaja a la República Democrática del Congo para investigar posibles fuentes de contagio. ¿Hay una nueva enfermedad?

Investigan otras enfermedades infecciosas en el Congo 7:45

La cifra del día

US$ 28.000

Es el valor de mercado que tiene actualmente la moneda digital Bitcoin. ¿Crees que es solo una moda pasajera? Vale más que Visa o Mastercard.

La cita del día

“Esto es algo que siempre nos tomamos en serio y es preocupante cada vez que se produce una mutación, pero creo que el público debe recordar y darse cuenta de que estos son virus de ARN y que mutan continuamente todo el tiempo”

Lo dijo el Dr. Anthony Fauci en el programa ‘State of the Union’ de CNN. Agregó que la nueva variante del Reino Unido no parecer enfermar más a las personas.

La selección del día

Unos AirPods por sólo US$ 125

Y para terminar…

Del FC Barcelona a Djokovic: conoce las grandes decepciones de 2020 en el deporte

El escándalo de los Astros en las Grandes Ligas, la temporada desastrosa del FC Barcelona y el famoso pelotazo de Novak Djokovic a una juez de línea, entre otros casos, forman parte de esta lista poco agraciada, que repasan Elizabeth Pérez y Raúl Sáenz.