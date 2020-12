Las hospitalizaciones récord por covid-19 en EE.UU. pronto podrían obligar a los expertos en salud a decidir qué pacientes pueden salvarse y cuáles no

En EE.UU. se proyectan más de 567.000 muertes por covid-19 0:27

(CNN) — La cantidad de pacientes hospitalizados en EE UU. con covid-19 es la más alta que jamás haya existido y, a este ritmo, los expertos en salud advierten que es posible que tengan que racionar enfermeras, respiradores y atención.



«Cuando se agota la capacidad, los médicos y especialistas en bioética de estos hospitales deberán decidir qué pacientes pueden salvarse (potencialmente recuperables) y cuáles no», explicó el analista médico de CNN, el Dr. Jonathan Reiner.

EE.UU. informó que 121.235 pacientes fueron hospitalizados con coronavirus el lunes, el nivel más alto desde el inicio de la pandemia, según el Proyecto Covid Tracking. Los pacientes con coronavirus en la UCI han aumentado del 16% en septiembre al 40% la semana pasada, y los expertos en salud anticipan que los viajes de vacaciones podrían significar un «incremento sobre ese aumento».

Ese aumento en los casos colocaría al Hospital Comunitario Martin Luther King Jr. en Los Ángeles en la posición de necesitar racionar la atención, dijo el lunes la directora ejecutiva, la Dra. Elaine Batchlor.

«Si seguimos viendo un aumento en el número de pacientes con covid, es posible que nos veamos obligados a hacer algo que, como profesionales de la salud, todos realmente detestamos tener que siquiera pensar», dijo Batchlor a Brooke Baldwin de CNN.

En Huntington Memorial Hospital en Pasadena, California, las enfermeras que generalmente atienden a uno o dos pacientes ahora atienden a tres o cuatro, dijo a CNN el domingo la Dra. Kimberly Shriner, especialista en enfermedades infecciosas.

«Tenemos un número limitado de ventiladores, tenemos un número limitado de camas de UCI», explicó Shriner, y agregó que un equipo que incluye un bioético, un miembro de la comunidad, un médico, una enfermera y un líder administrativo decidirá cómo dividir esos recursos si llega a eso.

«Si no tienes respiradores, no tienes enfermeras para cuidar a los pacientes, no tienes camas de UCI, tendremos que tener estas terribles discusiones con las familias, por eso la gente necesita quedarse en casa y cuándo salen, necesitan usar una mascarilla», dijo Reiner.

Técnicas de triaje del campo de batalla

El Hospital Martin Luther King Jr. no rechazará a los pacientes, dijo Batchlor, pero es posible que el personal tenga que emplear técnicas que se han utilizado en la guerra.

«Usamos lo que en el campo de batalla se llama técnicas de triaje, que consiste en realizar una evaluación de las necesidades y el pronóstico de cada persona y utilizar los escasos recursos con los pacientes que tienen más probabilidades de beneficiarse de ellos», dijo.

Los recursos ya se están utilizando de formas no convencionales para adaptarse al aumento.

«Nuestro personal ha sido increíblemente hábil y flexible para acomodar a un número cada vez mayor de pacientes, por lo que, como escuchó, tenemos cinco tiendas de campaña fuera del hospital», dijo Batchlor. «Tenemos pacientes en nuestra sala de conferencias, en nuestra capilla».

Muchas camillas se llevan a la tienda de regalos, dijo.

Si bien Batchlor no especificó cuántos pacientes nuevos tienen covid-19, el aumento en su número está poniendo peso en toda la atención.

La directora de Servicios de Salud del Condado de L.A., Christina Ghaly, dijo que algunos hospitales están atendiendo pacientes que todavía están en ambulancias.

«Esos pacientes están siendo atendidos y tratados en la ambulancia como si fuera parte de la bahía de la sala de emergencias», dijo Ghaly.

Estados Unidos necesita aumentar las vacunas, dice un experto

Hasta ahora, se han administrado alrededor de 2,1 millones de dosis de vacunas en EE.UU. y se han distribuido más de 11,4 millones de dosis hasta el lunes, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU..

Otros 4,7 millones se distribuirán antes de fin de semana, dijo el almirante Brett Giroir, subsecretario de Salud del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. Eso llevaría el total a más de 15,5 millones de dosis «en manos de los estados».

Con las dosis llegando a los líderes estatales, Nueva Jersey espera vacunar a unos 31.000 residentes de hogares de cuidado a largo plazo para el final de la semana, dijo el gobernador Phil Murphy en una conferencia de prensa el lunes.

«Con cada día que pasa, nuestro programa de vacunación se hace un poco más grande y mucho más fuerte», dijo Murphy a los periodistas. «Con el Año Nuevo, esperamos la apertura de nuestros seis megasitios de vacunación y la expansión adicional de nuestros esfuerzos de vacunación, y el movimiento continuo a través de cada grupo prioritario».

A pesar de estos avances, el Dr. Ashish Jha, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown, dijo el lunes que Estados Unidos se está quedando atrás de países como Israel y Canadá en el ritmo de los esfuerzos de vacunación.

«Realmente tenemos que aumentar esto», dijo. «Las cosas están en crisis».

Los fabricantes como Pfizer tienen millones de dosis a la espera de ser asignadas, dijo, y atribuyó ese problema en parte a que el gobierno federal no cumplió con su administración después de que las dosis se entregan a los estados.

«Hay mucho trabajo para llevar la vacuna del estado a los brazos de la gente, y necesitábamos un conjunto de planes más claros que los que teníamos al respecto», le dijo a Jim Acosta de CNN.