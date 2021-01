"Ahora no podemos elegir una vacuna", dice experta 6:17

(KHN) — El Dr. Andrew Carroll, un médico de cabecera en Chandler, Arizona, quiere ayudar a sus pacientes a vacunarse contra el covid-19. Por eso pagó más de US$ 4.000 por un congelador de temperatura ultrabaja de eBay necesario para almacenar la vacuna Pfizer.

Pero no está seguro de tener la oportunidad de usarlo, dado que los funcionarios de salud hasta ahora no han dicho cuándo se vacunará en los consultorios médicos privados.

«Estoy muy enojado», dijo Carroll.

No solo los médicos tienen problemas para vacunar a los pacientes, sino que muchos de los médicos comunitarios y el personal médico que no son empleados de hospitales o sistemas de salud también informan resultados mixtos al vacunarse. Algunos han recibido sus vacunas, pero otros todavía están esperando, aunque los trabajadores de la salud que brindan atención directa a los pacientes se encuentran en el grupo de máxima prioridad de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.

Muchos de estos médicos dicen que no saben cuándo (o si) recibirán dosis para sus pacientes, lo que pronto se convertirá en un problema mayor a medida que los estados intenten vacunar a más personas.

«La razón por la que eso es importante es porque los pacientes confían en sus médicos cuando se trata de la vacuna», dijo Carroll, quien se ha quejado en las redes sociales de que su condado aún no ha publicado planes sobre cómo incorporar a los médicos de atención primaria al circuito.

Médicos buscan obtener vacunas contra el covid para sus pacientes

En conjunto, los médicos del condado podrían vacunar a miles de pacientes al día, dijo, y podrían atraer a algunos que de otra manera dudarían si tuvieran que ir a un gran hospital, un recinto ferial u otro lugar central.

Su preocupación surge porque, a nivel nacional, el lanzamiento de la vacuna ha tenido un comienzo más lento de lo esperado, muy por detrás de la meta inicial de administrar 20 millones de dosis antes del nuevo año.

Pero la Dra. Jen Brull, una médica de práctica familiar en Plainville, Kansas, dijo que su área rural ha logrado un buen progreso en la primera fase de vacunaciones, y reconoce las estrechas relaciones de trabajo formadas mucho antes de la pandemia.

Este otoño, antes de que las dosis estuvieran disponibles, el hospital local, el Departamento de Salud y los consultorios médicos coordinaron una lista de inscripción para los trabajadores médicos que querían la vacuna. Entonces, cuando su condado, con una población de 5.000 habitantes, recibió sus primeras 70 dosis, estaban listos para comenzar. Otras 80 dosis llegaron una semana después.

«Podremos vacunar a casi todas las personas relacionadas con el cuidado de la salud que lo quisieron en el condado», dijo Brull recientemente.

Brechas en la vacunación

Pero ese no es el caso en todas partes.

El Dr. Jason Goldman, un médico de familia en Coral Gables, Florida, dijo que pudo vacunarse en un hospital local que recibió la mayor parte de las vacunas en su condado y supervisó la distribución.

En las semanas posteriores, sin embargo, dijo que varios de los miembros de su personal de primera línea todavía «no tienen acceso a la vacuna».

Además, «una gran cantidad» de pacientes están llamando a su consultorio porque Florida ha relajado las pautas de distribución para incluir a cualquier persona mayor de 65 años, dijo Goldman, preguntando cuándo pueden recibir la vacuna. Ha solicitado a los funcionarios que distribuyan las vacunas a través de su práctica, pero no ha recibido respuesta.

Los pacientes «se sienten frustrados porque no tienen respuestas claras y porque no me están dando respuestas claras para proporcionarlas», dijo. «No tenemos más remedio que dirigirlos al departamento de salud y algunos de los sistemas hospitalarios».

Otro punto preocupante para Goldman, quien sirvió como enlace entre la Academia Estadounidense de Médicos de Familia y el panel de expertos que elabora las pautas de distribución de los CDC, es la tremenda variación en la forma en que esas recomendaciones se implementan en los estados.

Las fases de la vacuna contra el coronavirus

Los CDC recomiendan varias fases, con trabajadores de atención médica de primera línea y residentes y personal de hogares de ancianos en el grupo inicial. Luego, en la segunda parte de esa fase, vienen las personas mayores de 75 años y los trabajadores de primera línea no relacionados con la atención médica, que podrían incluir socorristas, maestros y otros trabajadores esenciales designados.

Los estados tienen la flexibilidad de diseñar su propio programa de implementación y grupos prioritarios. Florida, por ejemplo, ofrece dosis a cualquier persona de 65 años o más. En algunos condados, a las personas mayores se les dijo que las vacunas estaban disponibles por orden de llegada, una medida que ha resultado en largas filas.

«Decir en este momento [que se deben vacunar a personas de más de 65 años], cuando ni siquiera se ha vacunado adecuadamente a todos los trabajadores de la salud, es negar la fase», dijo Goldman. «Tiene que haber un estándar nacional. Tenemos esas pautas. Necesitamos llegar a un poco de supervisión».

El jueves, la Asociación Estadounidense de Hospitales se hizo eco de esa preocupación en una carta al Secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), Alex Azar. Los hospitales, junto con los departamentos de salud y las grandes cadenas de farmacias, están realizando la mayor parte de las vacunas.

En un llamado a la coordinación adicional por parte de los funcionarios federales, la carta describía lo que se necesitaría para alcanzar la meta de vacunar al 75% de los estadounidenses para fines de mayo: 1,8 millones de vacunas por día. Al señalar que hay 64 planes de implementación diferentes de estados, ciudades y otras jurisdicciones, la carta preguntaba si el HHS «evaluó si estos planes, tomados en su conjunto, son capaces de lograr este nivel de vacunación».

Cómo hacer que funcione el plan de las vacunas: los médicos privados son clave

La falta de apoyo o estrategia nacional directa significa que cada condado está esencialmente solo, y el éxito o el fracaso se ven afectados por los recursos disponibles y la experiencia de los funcionarios locales. La mayoría de los departamentos de salud estatales y locales carecen de fondos suficientes y están bajo una intensa presión debido a la creciente pandemia.

Sin embargo, el éxito de los esfuerzos de vacunación depende de la planificación, preparación y comunicación clara.

En el condado de Lorain, Ohio, con 310.000 habitantes, los funcionarios locales comenzaron a practicar en octubre, dijo Mark Adams, subcomisionado de salud. Establecieron clínicas de vacunación masiva para la influenza para estudiar lo que se necesitaría para un esfuerzo de vacunación contra el covid-19. ¿Cuántos empleados? ¿Cómo sería el flujo de tráfico? ¿Se puede mantener a los pacientes a una distancia de dos metros?

«Eso nos dio una idea de lo que es bueno, lo que es malo y lo que necesita cambiar», dijo Adams, quien ha tenido experiencia previa coordinando esfuerzos de vacunación masiva a nivel de condado.

Entonces, cuando el condado recibió su primer envío de 500 dosis el 21 de diciembre, Adams tenía su plan listo. Llamó a los jefes de bomberos para invitar a todos los técnicos médicos de emergencia y al personal afiliado a un centro de vacunación ad hoc instalado en un gran lugar de entretenimiento con personal de su departamento de salud. A su llegada, las personas fueron recibidas en la puerta y dirigidas a «carriles» separados donde recibirían sus vacunas, luego a un área de monitoreo donde podían esperar 15 minutos para asegurarse de que no tuvieran una reacción.

Justo después de Navidad, llegaron otras 400 dosis y la clínica improvisada abrió de nuevo. Esta vez, las dosis fueron para médicos comunitarios, dentistas y otros médicos, 600 de los cuales se habían inscrito previamente. (Los trabajadores del hospital, el personal y los residentes de los asilos de ancianos están recibiendo sus vacunas a través de sus propias instituciones).

A medida que avanzan hacia la siguiente fase, los beneficiarios incluyen residentes mayores de 80 años, personas con trastornos del desarrollo y personal escolar, los desafíos crecerán, dijo. El condado planea un enfoque múltiple para notificar a las personas cuando es su turno, incluido el uso de un sitio web, los medios de comunicación locales, iglesias, otras organizaciones y el boca a boca.

Adams comparte las preocupaciones de los proveedores médicos en todo el país: recibe solo dos días de aviso de cuántas dosis va a recibir y, al ritmo actual de 400 o 500 dosis por semana, pasará un tiempo antes de que la mayoría de los residentes en el condado tiene la oportunidad de recibir una vacuna, incluidas las aproximadamente 33.000 personas de 65 años o más.

Con 10 enfermeras, su clínica puede inyectar alrededor de 1.200 personas al día. Pero muchos otros profesionales de la salud se han ofrecido como voluntarios para administrarle las inyecciones si recibe más dosis.

«Si tuviera tres clínicas, cinco días a la semana, podría hacer 15.000 vacunas a la semana», dijo Adams. «Con todos los voluntarios, podría hacer casi seis clínicas, o 30.000 a la semana».

Aún así, para aquellos en el último grupo público, aquellos de 18 años en adelante sin condiciones médicas subyacentes, «podría ser verano», dijo Adams.

— KHN (Kaiser Health News) es un servicio de noticias sin fines de lucro que cubre temas de salud. Es un programa editorialmente independiente de KFF (Kaiser Family Foundation) que no está afiliado a Kaiser Permanente.