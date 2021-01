No retrases las citas médicas clave durante la pandemia, dice experta médica

Una vocación que confrontó el temor al covid-19 3:35

(CNN) — Como muchas personas posponen la atención médica necesaria debido a la pandemia, a los profesionales médicos les preocupa que sus pacientes se enfermen o incluso mueran por otras causas.

Un 25% de los estadounidenses dijeron que ellos o alguien en su hogar habían retrasado la atención médica en el último mes debido al coronavirus, según un estudio de diciembre de Kaiser Family Foundation. Un informe anterior de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) encontró que el 41% de los estadounidenses retrasó la atención médica, incluido el 12% que pospuso la atención de urgencia o emergencia.

Hablamos con la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, médica de Emergencias y profesora visitante en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington, para obtener su consejo sobre qué citas se pueden posponer y cuáles no, y qué precauciones deben tomar las personas cuando vayan a su médico.

CNN: ¿Por qué algunas personas posponen su atención médica? ¿Es esto un problema?

Dra. Leana Wen: Ciertamente comprendo por qué algunas personas han pospuesto sus citas médicas. En muchas partes del país y en todo el mundo, hay niveles muy altos de propagación del nuevo coronavirus. Las personas pueden estar preocupadas por contraer coronavirus cuando salen. Además, algunos hospitales abrumados por pacientes con covid-19 han pospuesto cirugías electivas y algunos médicos incluso han cancelado citas de rutina. Es posible que los pacientes no siempre sepan cuándo ha terminado el aumento del nuevo coronavirus y sus citas pueden reanudarse.

Esto podría ser un problema. Me preocupa que muchos pacientes se queden sin la atención que necesitan para sus problemas médicos actuales, por lo que es importante que las personas se comuniquen con sus médicos. Muchas afecciones requieren un control continuo, como la presión arterial alta, la diabetes y las enfermedades cardíacas. Si no se controlan tan de cerca, podrían empeorar y conducir a problemas peores que podrían haberse evitado. No es bueno que los niños se atrasen en sus calendarios de vacunación. Aquellas personas que no se someten a exámenes de detección de cáncer podrían terminar con un diagnóstico posterior y peores resultados. Es importante mantenerse al día con las citas médicas de rutina.

publicidad

Morir en soledad, la cara más oscura de la pandemia 4:55

CNN: ¿Cómo pueden las personas decidir si pueden posponer una cita?

Wen: Aquí hay algunas cosas a considerar. ¿Existe alguna alternativa a ir en persona? Muchos consultorios médicos ofrecen la atención a distancia como opción. Es posible que puedas hablar con tu médico sin tener que ir físicamente al consultorio. Se podría hacer mucho virtualmente. Por ejemplo, pueden controlar su presión arterial o azúcar en sangre en casa e informarle a su médico lo que encuentre, y ellos pueden ajustar sus medicamentos u otros tratamientos por teléfono o mediante una cita virtual. Muchas visitas de salud mental se pueden realizar completamente a través de la atención a distancia.

Si hay cosas que tienes que hacer en persona, mira si puedes combinar las visitas. Tal vez te toque un examen de seno, análisis de sangre y una vacuna contra la neumonía. Puedes hacerlos todos al mismo tiempo. Reduce tu riesgo general si puedes tener menos visitas.

Puedes vivir en una parte del mundo que está pasando por un momento particularmente difícil con el coronavirus. Si ese es el caso, habla con tu médico sobre lo que es esencial hacer ahora frente a las cosas importantes que podrían esperar un par de meses. Para cada persona, eso podría ser diferente. Es posible que alguien que necesite hacerse muchas pruebas para detectar una afección cardíaca deba hacerlo ahora, pero tal vez esa persona podría esperar a que le hagan una colonoscopia que podría realizarse cuando los contagios bajen. Otra persona puede tener antecedentes de cáncer de colon y la colonoscopia no debe retrasarse. Es una buena idea iniciar estas conversaciones con su médico ahora.

CNN: ¿Hay visitas o procedimientos médicos que no deberían posponerse?

Wen: Esto dependerá de cada individuo y de sus propias condiciones médicas, así como de su tolerancia al riesgo. En general, diría que las vacunas infantiles y otras vacunas de rutina como la vacuna contra la gripe no deben posponerse. Tampoco se debe posponer el tratamiento de afecciones que podrían poner en peligro la vida.

Tampoco puedo enfatizar esto lo suficiente: No demores la atención de emergencia. Si tienes dolor en el pecho, dificultad para respirar, debilidad repentina en brazos o piernas y otros síntomas similares, debes acudir a la sala de emergencias de su hospital local. Si normalmente hubieras ido a la sala de emergencias si no fuera por el coronavirus, ve a la sala de emergencias ahora. Las salas de emergencia de los hospitales tienen protocolos de triaje y también protocolos de control de infecciones. No dudes en acudir si necesitas atención de emergencia. Sería trágico que las personas evitaran ir a las salas de emergencias porque tienen miedo de contraer coronavirus, solo para morir en casa.

Recuerda también que el covid-19 causa una enfermedad más grave en personas con afecciones médicas subyacentes. Tratar y optimizar esas afecciones debería ser una prioridad en sí mismas, pero tampoco tratarlas podría predisponerlo a efectos aún más graves de covid-19. Esa es otra razón para seguir buscando atención médica incluso con una gran cantidad de coronavirus.

Nuevo récord de hospitalizaciones en EE.UU. por covid-19 0:27

CNN: ¿Qué precauciones deben tomar las personas si van al consultorio de sus médicos?

Wen: Debes preguntar antes de ir qué procedimientos tiene el consultorio del médico. Muchos lugares cuentan con múltiples protocolos que requieren mascarillas y distanciamiento físico; exigen controles de síntomas por adelantado; no permiten otros visitantes; y reforzar el distanciamiento físico.

Pregunta qué sucede cuando entras. ¿Cómo funciona la espera? Idealmente, el tiempo en el área de espera mientras estás en un espacio cerrado con otras personas será lo más breve posible. Algunos médicos te pedirán que esperes en tu automóvil o afuera hasta que estén listos para atenderte, y luego te llevarán rápidamente a una sala de examen. Otros tienen salas de espera que han reforzado el distanciamiento físico y la buena ventilación.

Asegúrate de llevar una mascarilla de buena calidad todo el tiempo, al menos una mascarilla quirúrgica de tres capas o una mascarilla N95 o KN95. Trae tu propia agua, pero trata de no quitarte la máscara a menos que sea absolutamente necesario. Los consultorios deben tener mucho desinfectante para manos, pero trae el tuyo y úsalo después de tocar superficies de uso frecuente, como pomos de puertas.

También pregunta si la visita en persona es absolutamente necesaria. ¿Se puede hacer mucho por teléfono, incluso hablar con el médico? Quizás todo lo que tengas que hacer cuando te presentes sea una extracción de sangre o un procedimiento. ¿Puedes hacer tu registro con anticipación para minimizar el contacto en persona?

CNN: ¿Qué le dice a las personas que prefieren esperar hasta vacunarse antes de ir al médico?

Wen: Esta podría ser una decisión razonable, dependiendo de la razón por la que vaya al médico y el tiempo que deba esperar para vacunarse.

Digamos que no tienes nada urgente en este momento, y puedes conseguir que casi todo se solucione a través de la atención médica a distancia. Quizás todo lo que necesitas es una limpieza dental de rutina y tu control anual de colesterol. Digamos también que eres es un trabajador esencial, tienes más de 65 años y probablemente puedas recibir la vacuna en los próximos meses. Si ese es el caso, debes hablar con tu médico, pero podría tener sentido vacunarse primero y luego acudir a sus citas de rutina.

Si no es probable que te vacunes sino hasta finales de la primavera o principios del verano, es un poco largo para posponer tus citas regulares. Probablemente sea mejor ir ahora y consolidar todas las pruebas y procedimientos en persona en una sola visita.

En general, si tienes condiciones médicas en curso que requieren una visita en persona, y ciertamente si tienes un problema urgente, debes ir al médico. Sigue todas las precauciones para reducir el riesgo. El coronavirus es una de las razones por las que las personas podrían enfermarse y sufrir problemas de salud, pero también deben cuidar su salud en todos los demás aspectos.