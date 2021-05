El creador de ethereum, de 27 años, ahora es multimillonario

Ethereum, la criptomoneda que creció más que bitcoin 0:38

Nueva York (CNN Business) — Vitalik Buterin, un programador ruso-canadiense de 27 años, creó ethereum en 2013, cuando tenía 19 años. La criptomoneda fue lanzada en 2015, y ahora Buterin tiene unos 333.500 ether en su cartera pública. Si se multiplica esta cifra por los US$ 3.500 que alcanzó el ether este martes, el resultado es más de US$ 1.100 millones. No está mal.

En 2012, Buterin cofundó la revista Bitcoin Magazine, una publicación que cubre el bitcoin y otras criptomonedas. En 2014, fue seleccionado para formar parte de la Thiel Fellowship, un programa de dos años creado por el multimillonario Peter Thiel que «otorga US$ 100.000 a los jóvenes que quieren construir cosas nuevas en lugar de sentarse en un aula».

No es muy activo en las redes sociales, algo sorprendente para una persona con 1,4 millones de seguidores en Twitter.

El precio del ether se ha multiplicado por más de cuatro en 2021, disparándose un 375%. La criptomoneda es actualmente la segunda mayor moneda digital por valor de mercado, con un poco menos de la mitad de la capitalización de mercado del bitcoin. El valor total de todo el ethereum en circulación es ahora de unos US$ 403.000 millones, según CoinMarketCap. Un ether cotizaba el martes a US$ 3.482.

Aunque los inversores compran y venden miles de criptomonedas diferentes, entre ellas la dogecoin, impulsada por Elon Musk, el ether y el bitcoin representan casi dos tercios de todo el mercado global de criptomonedas, que asciende a 2,3 billones de dólares.

El entusiasmo por las criptomonedas se disparó en abril, cuando la plataforma de negociación Coinbase salió a bolsa con una valoración de US$ 86.000 millones. El bitcoin alcanzó un máximo histórico, seguido de un salvaje repunte del 500% del dogecoin, una moneda que se creó como una broma en 2013. Los partidarios de las criptomonedas llevan años insistiendo en que ethereum, bitcoin y otras monedas digitales podrían revolucionar el mundo de las finanzas, y con el éxito del debut de Coinbase en Wall Street, esos partidarios están teniendo por fin su momento.

Parte del auge de ethereum puede atribuirse al hecho de que es la criptomoneda elegida para la compra de muchos tokens no fungibles o NFT (obras de arte digitales y otros objetos de colección que se transforman en activos únicos y verificables que son fáciles de comerciar en la cadena de bloques).

— Paul R. La Monica de CNN Business contribuyó con este reportaje.