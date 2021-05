¿Es la alergia una razón para no vacunarse? 20:36

(CNN) — La factura del campamento de verano está pendiente.

Uno de los campamentos favoritos de mi hijo retrasó el cobro de este verano porque no estaban seguros de si estarían en línea parcialmente o al 100%. Mientras me siento frente a esta factura, después de más de un año intentando evitar el coronavirus, quiero que mi familia vuelva a salir al mundo. Tenemos suerte de que su colegio tenga protocolos estrictos, y de que mi trabajo pueda ser desde casa a tiempo completo.

Todavía me preocupo, y mi hijo te diría que es otro trabajo de tiempo completo para mí estos días. Aunque se ha demostrado que la vacuna previene la hospitalización y la muerte, lo cual es una excelente noticia, algunas personas pueden seguir contagiándose del virus. Y aunque mi hijo adolescente tendrá derecho a la vacuna una vez que la Administración de Medicinas y Alimentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) apruebe su uso en caso de emergencia, las personas con hijos menores de 12 años aún no tienen una respuesta.

Y esa vacuna no cambia el pasado.

Una amiga perdió a su querido padre; otra, a su madre. Una tercera amiga perdió a dos de sus tíos. Tuvieron que despedirse por teléfono. Por teléfono. No hubo funerales en persona ni velatorios para ninguno de ellos. Cuando digo a mi familia que podemos esperar un poco más para reunirnos, estoy pensando en estos amigos.

También pienso en mi querida madre, que tiene 84 años y sigue diciendo de forma sorprendente: «Todavía no me visites». ¿De verdad? Se mantiene firme en su convicción de que no nos subamos a un avión y alquilemos un coche caro para ir a verla a California, y llevarla a comer comida mexicana o hamburguesas y al Acuario de la Bahía de Monterey. «Todavía no», repite. «Quizá pronto». Tenemos que retomar las tradiciones. Piscinas para nadar, océanos para jugar, parques para jugar, gente para abrazar.

Acudí a la doctora Leana Wen, analista médica de CNN, para que ayudara a los padres de la generación del sándwich a pensar en las difíciles decisiones que depara el verano. Wen es médico de urgencias y profesora visitante de política y gestión sanitaria en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es autora del libro «Lifelines: A Doctor’s Journey in the Fight for Public Health» que se publicará próximamente.

CNN: ¿Podemos pasar tiempo con los amigos de mi hijo adolescente?

Doctora Leana Wen: La respuesta corta es sí. La respuesta más larga es un poco más complicada. Depende de tres cosas: el tipo de actividad de que se trate, el perfil de riesgo de tu hogar y tu tolerancia al riesgo.

Como hemos dicho a lo largo de la pandemia, es seguro verse al aire libre, con personas de diferentes hogares separadas al menos 1,80 metros. Esa es ciertamente la forma más segura de pasar el rato cuando se tienen hogares «mixtos», es decir, hogares con una combinación de personas vacunadas y no vacunadas.

Cada vez hay más pruebas de que el aire libre es mucho más seguro que el interior. Un estudio realizado en China encontró solo un caso documentado de transmisión en exteriores entre más de 7.000 infecciones. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) dicen ahora que las personas no vacunadas pueden estar al aire libre, sin mascarillas, si salen a pasear con las personas de su casa. Sin embargo, deben llevar mascarilla si van a pasear con amigos de diferentes hogares o si se reúnen para asistir a eventos en el patio trasero, si no se mantienen a 1,80 metros de distancia.

Creo que las pautas de los CDC son demasiado cautelosas en este caso. En realidad, creo que la mayoría de los eventos al aire libre son seguros, incluso para las personas no vacunadas. Me parece bien que mi hijo de 3 años juegue al aire libre con algunos de sus amigos sin mascarilla. Sin embargo, cada vez que está dentro con otros, usa una mascarilla, al igual que los demás.

El perfil de riesgo y la tolerancia al mismo también son importantes. Hay que tener más precaución si se trata de un menor gravemente inmunodeprimido, como un niño con cáncer que recibe quimioterapia. Y las personas también tienen diferentes niveles de tolerancia al riesgo. Observarán los mismos datos y llegarán a conclusiones diferentes.

Por ejemplo, tomemos los datos sobre los menores y el coronavirus: Más de 3,7 millones de menores han sido diagnosticados con covid-19. Según los datos de 43 estados, la ciudad de Nueva York, Puerto Rico y Guam, 296 niños han muerto a causa del coronavirus. Algunos verán estos datos y dirán que quieren tomar todas las precauciones necesarias mientras sus hijos no estén vacunados. Otros lo interpretarán como que los niños corren mucho menos riesgo que los adultos, y que no hay problema en reanudar muchas de las actividades normales previas a la pandemia una vez que los padres estén vacunados.

CNN: ¿Puede mi hijo ir a un campamento presencial?

Wen: Eso también depende del campamento y de las precauciones que se tomen, así como del perfil de riesgo y la tolerancia de la familia. Digamos que su hijo está generalmente sano y la familia quiere ser precavida. Yo estudiaría detenidamente el campamento en el que estás pensando. Habla con el responsable y asegúrate de que sus protocolos de covid-19 se ajustan a las recomendaciones de los CDC.

Pregunta por las medidas de mitigación que se aplican. Lo ideal es que los niños estén al aire libre el mayor tiempo posible y que, cuando estén dentro, haya una buena ventilación. Además, ¿se exigen mascarillas cada vez que los niños están en el interior? ¿Se separa a los niños en grupos? ¿Se hace un control estricto de los síntomas? ¿Cómo se sabrá si otro niño da positivo y qué tipo de procedimientos de cuarentena se aplican? ¿Está el personal obligado a vacunarse?

Si se trata de un campamento para dormir fuera de casa, es posible que se considere que todos los niños y el personal están en un mismo grupo. Un estudio de los CDC ha descubierto que esto podría hacerse de forma segura, pero con mucha preparación, como las pruebas requeridas antes de la salida, la puesta en cuarentena durante un periodo de tiempo en grupos, y luego otra serie de pruebas. Si se hace todo eso, los niños podrían jugar entre ellos sin restricciones, incluso sin mascarillas ni distanciamiento.

CNN: ¿Podemos conducir cuatro horas para ver a los abuelos vacunados?

Wen: Sí. Los CDC dicen que un hogar vacunado puede ver a un hogar en el que algunas personas aún no están vacunadas, siempre y cuando los no vacunados no tengan un alto riesgo de sufrir consecuencias graves por el coronavirus. Definitivamente se puede manejar para ver a los abuelos vacunados.

CNN: ¿Se puede viajar a través del país para ver a los abuelos vacunados?

Wen: Esto depende de la tolerancia al riesgo y de la importancia de la visita. El riesgo de volar en sí mismo es relativamente bajo. Los aviones requieren el uso de mascarillas, y ha habido pocos casos documentados de transmisión en vuelo cuando se utiliza esta medida de protección tan importante.

Dicho esto, no todo el mundo mantendrá las mascarillas puestas durante el vuelo, sobre todo si come y bebe. Los niños pequeños pueden encontrar difícil un vuelo a través del país, y más aún con una mascarilla puesta durante ese tiempo. Además, hay niños muy pequeños, como mi hijo de un año, que todavía no pueden llevar mascarilla. Por eso hemos decidido no visitar todavía Sudáfrica, donde vive mi suegra.

Un vuelo de 18 horas con un niño de 3 años que hace ruido y un niño de 1 año que todavía no puede usar mascarilla no es algo que queramos hacer en este momento.

Lo que decidas dependerá también de tu situación concreta. Si la visita es muy importante, para ver a un abuelo enfermo, por ejemplo, y los niños son un poco más mayores o se desenvuelven mejor en los viajes y el uso de mascarillas, eso inclinaría la balanza a favor de ir. Si los niños son pequeños y es posible que el abuelo viaje, podría tener más sentido que los abuelos visitaran a los niños en lugar de lo contrario. Pero el riesgo del viaje en sí para los niños no vacunados es bastante bajo.

CNN: Teniendo en cuenta las próximas aprobaciones de la FDA, ¿consideras que la mayoría de los niños de 12 a 15 años se vacunarán este verano, antes de volver a la escuela?

Wen: Creo que hay muchos, muchos niños, y sus padres, que están muy dispuestos a que este grupo se vacune antes de volver a la escuela en otoño. Estos niños están ansiosos por volver a una vida lo más «normal» posible. La vacunación es una capa de mitigación que podría sustituir a otras capas y permitir que muchas actividades previas a la pandemia vuelvan a ser seguras. Los deportes juveniles han sido una fuente de brotes, por ejemplo, pero pueden continuar con pocas preocupaciones si todos los que participan están vacunados. Los adolescentes que quieran hacer fiestas de pijamas y comidas en el interior de las casas pueden volver a hacerlo cuando estén vacunados. Y muchas familias estarán tranquilas cuando todos estén protegidos. Al igual que con los adultos, preveo que habrá un grupo muy ansioso por vacunarse que irá primero; luego otros verán que sus amigos se vacunan y querrán obtener también el beneficio de la vacuna.

CNN: ¿Qué se puede esperar para el otoño? ¿Volverán las escuelas a abrir el aprendizaje presencial a tiempo completo?

Wen: Eso espero, sí. Ahora sabemos que las escuelas pueden ser algunos de los lugares más seguros para los niños, siempre que se sigan medidas de mitigación como el uso de mascarillas. Espero que el otoño sea aún más seguro, a medida que el número de contagios disminuya y más adultos y niños mayores se vacunen. Todavía habrá que aplicar algunas medidas de mitigación, y el aumento de la vacunación será la clave.

Recordemos que tenemos dos razones para vacunarnos: protegernos de las enfermedades graves debidas al covid-19 y proyectar el efecto protector de la vacuna sobre la comunidad. Habrá algunos, incluidos los niños más pequeños, que aún no puedan vacunarse. Nos vacunamos, en parte, para protegerlos también a ellos. Esa es nuestra obligación permanente.