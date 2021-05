Abogados de Bill y Melinda Gates llevaron divorcio de Bezos 0:50

(CNN) — Juntos, Bill y Melinda Gates fueron una de las parejas más ricas y filantrópicas del mundo. Después de separarse, serán dos de las personas con mayores fortunas del mundo. Con décadas de participación filantrópica en su haber, Melinda Gates se ha convertido en una especie de modelo filantrópico a seguir. Y su divorcio de Bill Gates abre un nuevo capítulo de oportunidades a su fortuna.

«No tengo ninguna duda de su capacidad para tener impacto», dijo a CNN Business Alexsis de Raadt St. James, fundador y socio gerente de Merian Ventures. «Puede ser singularmente lo más importante a seguir en la filantropía porque su impacto es desproporcionadamente poderoso».

Melinda Gates se ha centrado en varias áreas de donación en el pasado que podrían indicar lo que podríamos esperar de ella en las próximas décadas.

Esto es lo que podría hacer Melinda Gates con su fortuna

Empoderar a las mujeres y las niñas

Empoderar y apoyar a las mujeres es primordial para Melinda Gates. En 2015, siguió esa pasión y creó su propia empresa de inversión e incubación, Pivotal Ventures.

«Después de que Bill y yo abrimos nuestra fundación, comencé a pasar tiempo con mujeres de todo el mundo y a obtener una comprensión mucho más profunda del impacto de la desigualdad estructural en la vida de mujeres y niñas», escribió Melinda Gates en un artículo de opinión para CNN por el Día Internacional de la Mujer de marzo de 2020. «Los datos son inequívocos: no importa en qué lugar del mundo nazcas, tu vida será más dura si eres una niña».

A través de contribuciones filantrópicas e inversiones de capital de riesgo, la firma apoya varios esfuerzos centrados en las mujeres. Y el equipo de Pivotal Ventures se enfoca específicamente en lograr que más mujeres trabajen en sectores clave, como la tecnología, y en alentar a más mujeres a postularse para cargos públicos, desde el nivel local en adelante.

En junio de 2020, a través de Pivotal Ventures, Melinda Gates se asoció con la exesposa de Jeff Bezos, MacKenzie Scott, para lanzar el Desafío Equality Can’t Wait. El programa otorgará US$ 30 millones a las organizaciones con las mejores ideas para ayudar a expandir el poder y la influencia de las mujeres en Estados Unidos hacia 2030. Se eligieron diez finalistas y los ganadores se anunciarán este verano.

«Creo que una persona común puede aprender mucho de la historia de Melinda con la filantropía», dijo a CNN Business Tammy Tibbetts, cofundadora y directora ejecutiva de She’s the First y autora de «Impact». «Ella ha sido muy constante en el apoyo a las cuestiones de género y a las mujeres y las niñas».

Salud mental

A través de su trabajo en Pivotal Ventures, Gates ha encabezado varias iniciativas de salud mental, principalmente centradas en los jóvenes.

En abril, ayudó a lanzar Sound It Out, una campaña nacional que promueve la salud mental para estudiantes de secundaria. La iniciativa incluye un «álbum y recursos para ayudar a los padres y cuidadores a tener conversaciones significativas sobre el bienestar emocional con sus estudiantes de secundaria», según un comunicado de prensa del Ad Council.

En octubre de 2020, lanzó The Upswing Fund for Adolescent Mental Health, que proporciona recursos a organizaciones que abordan las necesidades de salud mental de los jóvenes, especialmente centrándose en los jóvenes de color y la comunidad joven LGBTQ + en Estados Unidos.

Vacunas y acceso a vacunas

Melinda Gates ha hablado mucho sobre las vacunas y el acceso a las mismas, más recientemente durante la pandemia de covid-19.

«Todo el mundo necesita esta vacuna», le dijo a Poppy Harlow de CNN en diciembre. «Si solo la llevamos a los países de altos ingresos, esta enfermedad va a rebotar. Veremos el doble de muertes. Y la recuperación de nuestras economías será mucho más lenta que si pusiéramos la vacuna a todo el mundo”. También alentó a los legisladores a considerar una solución a largo plazo que garantice que las mujeres no corran riesgo nuevamente en caso de que ocurra otra crisis.

En total, la Fundación Bill y Melinda Gates ha comprometido más de US$ 1.750 millones para apoyar la respuesta global a covid-19.

Pobreza

Sacar a las personas de la pobreza ha sido durante mucho tiempo una prioridad para la Fundación Bill y Melinda Gates.

Melinda Gates escribió sobre la intersección de la tecnología y la pobreza en un artículo de opinión para CNN Business en octubre de 2018, diciendo: «El primer paso es asegurarse de que todas las personas tengan acceso a la tecnología digital, y en este momento miles de millones todavía no lo tienen». Añadió: «La tecnología digital no ayudará a combatir la pobreza si simplemente adquirirla empuja a la gente a la pobreza».

También se centra en cómo la pobreza se aplica específicamente a las mujeres. En 2019, llamó al «acceso amplio a los anticonceptivos» la «mayor herramienta contra la pobreza que tenemos en el mundo».

Licencias pagadas

A través de Pivotal Ventures, Melinda Gates ha apoyado los esfuerzos bipartidistas para promover una política federal integral de licencias pagadas desde 2016, invirtiendo más de US$ 65 millones en defensores de la propuesta, incluido el Centro de Políticas Bipartidistas y la Asociación Nacional para Mujeres y Familias. La compañía también trabaja con Paid Leave for All y PL + US (Paid Leave for the US), campañas nacionales que funcionan a nivel estatal y federal para impulsar una política nacional mediante la movilización de votantes, empresas y otras partes interesadas clave.

En mayo de 2019, Gates le dijo a Harlow de CNN que Estados Unidos necesita una licencia familiar pagada financiada por el gobierno, y el Congreso debe presentar propuestas de políticas y aprender de las políticas estatales.

«Somos la única nación industrializada que no lo tiene», dijo Gates. «Hace una enorme diferencia».