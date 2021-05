¿Cómo saber si recibí la vacuna y no un placebo? 6:04

(CNN) — Las comunidades de EE.UU. marcaron el comienzo de un rápido regreso a la normalidad durante el fin de semana, cuando el país respondió a la última guía sobre uso de mascarillas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

La agencia dijo el jueves que los estadounidenses completamente vacunados no necesitan usar máscaras o prcaticar el distanciamiento físico en interiores ni en exteriores, con algunas excepciones, lo que generó anuncios en todo el país de líderes estatales y empresas que eliminaron sus requisitos de mascarilla para las personas que ya recibieron sus vacunas contra el covid-19.

Pero con una gran parte del país aún sin vacunar, algunos expertos dicen que la medida fue demasiado rápida y ha resultado en que muchos más estadounidenses que quienes recomendaron los CDC ahora se quiten las mascarillas.

«Creo que los CDC querían decir algo realmente bueno, que es que estas vacunas son realmente protectoras», dijo el domingo a CNN la médica de emergencia y analista médica de CNN, la Dra. Leana Wen. «Sin embargo, la cosa es que sus acciones tuvieron consecuencias no deseadas».

«Hemos visto a gobernadores, alcaldes y dueños de negocios eliminar los mandatos de uso de mascarilla, y como resultado de eso, ahora hemos hecho la vida mucho menos segura para las personas que no están vacunadas, para las personas inmunodeprimidas y para los niños pequeños que aún no pueden ser vacunados», agregó Wen.

La doctora de emergencias Megan Ranney también expresó su preocupación durante el fin de semana sobre los estadounidenses que aún no han recibido una vacuna debido a problemas de acceso, y sobre cómo pueden verse afectados por la eliminación de los requisitos por parte de líderes locales y empresariales.

«Insto a las empresas a mantener esos mandatos de mascarillas en su lugar el mayor tiempo posible en sus negocios para proteger a sus trabajadores», le dijo a CNN. «Es particularmente un problema de equidad. Sabemos que las personas de raza negra y morena en Estados Unidos, que con mayor frecuencia son nuestros empleados de primera línea con trabajos de cara al público, también son los que han tenido más dificultades para acceder a las vacunas».

Más del 47% de la población de EE.UU. ha recibido al menos una dosis de la vacuna de covid-19 y más del 37% está completamente vacunada, según muestran los datos de los CDC.

«No todo el mundo tiene que quitarse la mascarilla»

La directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky, le dijo a CNN el domingo que las nuevas pautas de la agencia no significan que todos los estadounidenses que han sido vacunados deberían quitarse las mascarillas.

Por ejemplo, Walensky dijo que las personas inmunodeprimidas y otras personas con mayor riesgo deben consultar con sus médicos antes de decidir dejar de usar un tapabocas.

«No todo el mundo tiene que quitarse la mascarilla porque nuestra guía cambió», dijo. «Si está preocupado, consulte a su médico antes de dejar de usar mascarilla».

Walensky también dijo que las diferentes comunidades en EE.UU. tienen diferentes tasas de vacunación y diferentes tasas de casos de covid-19, y que las personas deben tener eso en cuenta al decidir si usar un tapabocas o no.

Agregó que los CDC están pidiendo a las empresas que se aseguren de ayudar a sus empleados a vacunarse para que estén seguros.

Durante el fin de semana, la agencia también dijo que las escuelas deberían continuar con el uso de mascarilla y usando otras estrategias de prevención del nuevo coronavirus durante al menos el resto de este año escolar. Esas estrategias serán necesarias porque los estudiantes, los que están autorizados a recibir una vacuna, no estarán completamente vacunados al final del año académico, dijeron los CDC.

La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) amplió la autorización de uso de emergencia para la vacuna contra el covid-19 de Pfizer –la semana pasada– para incluir a personas de 12 a 15 años. Los niños menores de 12 años aún no son elegibles para recibir la vacuna contra el covid-19 en EE.UU.

Los niños que no están vacunados contra el virus todavía necesitarán usar mascarillas en el aula en el otoño, dijo el viernes el Dr. Anthony Fauci.

«En cuanto al grupo no vacunado, o los niños de la escuela primaria, nada ha cambiado realmente para ellos», dijo Fauci.

Los CDC entendieron mal el mensaje, dice un experto

Falta una parte clave que podría haber ayudado a que esta guía sea más clara para los estadounidenses y no haber llevado a algunas comunidades a depender del sistema de honor, dijo un experto.

«Los CDC han acertado en la ciencia, pero han entendido mal el mensaje», dijo a CNN el domingo el Dr. Jonathan Reiner, profesor de Medicina y Cirugía en la Universidad George Washington.

Si bien los que están completamente vacunados son «básicamente inmunes» al virus, dijo Reiner, la pregunta es cómo las comunidades mantienen protegidos a otros, como los niños que aún no pueden recibir la vacuna o los estadounidenses inmunodeprimidos que aún pueden estar en riesgo.

«La forma en que los protegería, idealmente, sería saber quién está vacunado y quién no, y las personas no vacunadas aún tendrían que usar una mascarilla. Y aquí es donde entra la política», dijo Reiner. «Si hubiéramos tenido un sistema electrónico muy simple desde el principio, básicamente tienes un pase en tu teléfono que se vuelve verde después de haber sido vacunado, las empresas y lugares de todo el país podrían decir: ‘Buenas noticias, si tienes un pase verde, no necesitas usar un tapabocas.'»

«No tenemos eso, así que ¿cómo avanzamos?».

La guía emitida la semana pasada, dijo Walensky, fue solo un primer paso para ayudar a los líderes locales y estatales a hacer sus propias recomendaciones para avanzar.

La agencia está pidiendo a las personas que «tomen su salud en sus propias manos» y se vacunen para que no sigan estando en riesgo, dijo Walensky en una entrevista en «This Week», de ABC.

«Para los no vacunados, nuestra política no ha cambiado», agregó. «Íbamos a llegar a un lugar en esta pandemia donde las personas vacunadas iban a poder quitarse la mascarilla. Tenemos suerte de estar allí con la ciencia que tenemos, y ahora tenemos que dar este paso fundamental que se basa completamente en la ciencia y entendemos lo que significa a medida que abrimos todo el país».

Naomi Thomas y Lauren Mascarenhas, de CNN, contribuyeron a este informe.