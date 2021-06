Las 5 cosas que debes saber este 1 de junio: ¿Qué son los potenciadores de vacunas?

¿Será Brasil la sede de la Copa América 2021? ¿Llegó el fin de Benjamin Netanyahu? 5 consejos para reducir la huella de carbono de tu alimentación (sin tener que dejar los asados). Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1

¿Qué son los potenciadores de vacunas?

¿Cuánto tiempo es inmune una persona después de tener covid-19, después de vacunarse o ambas cosas? ¿Y qué podría significar la inmunidad duradera para los potenciadores de vacunas? Todavía es demasiado pronto para saberlo, pero los expertos están cada vez más cerca de descifrar el código. Lo que se sabe actualmente sobre los potenciadores de la vacuna contra el covid-19 sugiere que pueden ser necesarios en algún momento, pero cuándo, exactamente, aún no está claro.

2

¿Llegó el fin de Benjamin Netanyahu?

Hace un cuarto de siglo, los israelíes se quedaron atónitos cuando Benjamin Netanyahu venció por poco a Shimon Peres y se convirtió en el primer ministro más joven de la historia de Israel. El domingo, en el aniversario de aquella primera victoria en 1996, Netanyahu se dirigió al país mientras enfrenta la posibilidad del fin de su carrera política después de que su antiguo ministro Naftali Bennett anunciara que trabajaría con el líder de la oposición, Yair Lapid, para formar un nuevo gobierno. ¿Qué pasará? Análisis de Hadas Gold.

Netanyahu podría perder el poder 3:44

3

Tiroteo mortal a la salida de un club en Florida

Al menos dos personas murieron y más de 20 resultaron heridas el domingo cuando tres personas salieron de un vehículo y comenzaron a disparar indiscriminadamente contra una multitud en un club en el sur de Florida. Esto es lo que sabemos del ataque.

Tiroteo en Florida: video muestra a hombres armados enmascarados 3:16

4

5 consejos para reducir la huella de carbono de tu alimentación (sin tener que dejar los asados)

Sí, eres consciente de que la carne de res es el alimento más dañino para el clima. Pero no, no está en tus planes abandonar los asados o parrilladas con la familia y los amigos. Eso no significa que no estés dispuesto a tomar otras medidas para reducir la huella de carbono de tu alimentación. ¿Pero cuáles? Te damos 5 consejos.

Europa busca la neutralidad en las emisiones de carbono 0:42

5

¿Será Brasil la sede de la Copa América 2021?

Aunque inicialmente la Conmebol dijo que la sede de la Copa América 2021 será Brasil, el gobierno de ese país dijo que la realización del torneo no está confirmada. Faltan menos de dos semanas para el comienzo y el torneo ha perdido dos participantes (Qatar y Australia) y dos sedes (Colombia y Argentina). Sigue aquí la cobertura.

¿Qué países organizaron más veces la Copa América? 1:03

A la hora del café

Se espera que el calor bata récords en el oeste de EE.UU. esta semana

Esta semana podrían batirse más de 130 récords de calor en el oeste, desde el sur de California hasta partes de Washington y Montana, a medida que avanza una ola de calor agobiante.

EE.UU: comenzó la primera ola de calor del año 1:01

5 razones por las que los aguacates son buenos para tu salud

El aguacate se ha convertido en un alimento cada vez más popular en los últimos años, y hay personas que lo mezclan en sus licuados o lo cortan en rodajas para ponerlo encima de tostadas. ¿Sabías que son ricos en omega 3 y una gran fuente de potasio? Te contamos aquí sus ventajas.

Las 5 razones por las que debes consumir aguacate 0:51

Lo que necesitas saber antes de viajar a Europa este verano boreal

Este verano boreal, muchos deberían poder viajar a Europa, si bien la maraña de requisitos de entrada variará según el país y podría cambiar rápidamente. Esta es una guía para ayudarte a determinar dónde y cuándo puedes ir de vacaciones en el continente.

Europa avanza en campaña de vacunación contra covid-19 3:02

Esto es lo que tarda tu cuerpo en perder la forma cuando dejas de hacer ejercicio

Ponerse en forma no es fácil. ¿Qué pasa después de todo el trabajo arduo? Resulta que incluso después del gran esfuerzo que hacemos para entrenarnos, tomar un tiempo de descanso puede hacer que desmejore nuestro estado físico en mucho menos tiempo del que nos llevó mejorarlo.

¿Ejercicio durante la pandemia? Sigue estos consejos 3:13

Un hombre quiso extraer él mismo los diamantes para el anillo de compromiso de su novia. Y desenterró una belleza de 2,2 quilates

Un hombre de Washington soñó toda su vida con encontrar un diamante en bruto para crear un anillo de compromiso para su futura esposa que fuera único en su tipo. No se imaginó que su sueño se convertiría en realidad.

Extrae un diamante para pedirle casamiento a su novia 0:50

La cifra del día

US$ 4,3 millones

«La casa de Darth Vader», ubicada en Houston, Texas, está a la venta. Pero el camino al lado oscuro no es barato: tiene un precio de venta de US$ 4,3 millones.

La casa de Darth Vader está a la venta. Aquí su precio 0:54

La cita del día

“Me voy porque siento que el club ya no me da la confianza que necesito”.

Zinedine Zidane, quien renunció a su cargo como entrenador del Real Madrid la semana pasada, publicó una carta abierta en la que aborda los motivos que lo llevaron a alejarse del club merengue.

La afición del Real Madrid se despide de Zidane 2:24

Selección del día

Y para terminar…

‘¿Tengo un ala colgando de mi boca?’: mira a Brianna Keilar comer cigarras

Brianna Keilar, de CNN, probó cigarras en vivo durante el programa “New Day”, mientras habla con el chef Bun Lai, quien las usa en su menú.