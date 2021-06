Londres (CNN) — Edward, conde de Wessex, asoma la cabeza por la puerta de la habitación en el Palacio de St. James y se ríe de las numerosas cámaras instaladas para la entrevista. «¿Tienes suficientes?», se ríe.

El hijo menor de la reina, de 57 años, parece estar de buen humor en este glorioso día de verano en Londres a pesar de la ocasión. Este jueves habría sido el cumpleaños número 100 del padre de Edward, el príncipe Felipe, y está marcando la fecha al reflexionar sobre el legado del duque de Edimburgo y su programa de premios homónimo.

Pero hay un elefante en la habitación. Horas antes de la reunión exclusiva de CNN con el conde, el duque y la duquesa de Sussex se vieron obligados a negar un informe en los medios británicos de que no habían consultado a la reina sobre el uso de su apodo infantil de Lilibet para su hija recién nacida.

Los titulares que investigan la relación entre los Sussex y el resto de la familia han sido frecuentes desde que la pareja renunció a sus roles como miembros de la realeza trabajadora el año pasado y se mudó a California. Respondiendo a una pregunta sobre las tensiones familiares actuales, el conde dice que la situación es «muy triste».

«Escuche, extrañamente, todos hemos estado allí antes, todos hemos tenido una intrusión y atención excesivas en nuestras vidas. Y todos lo hemos manejado de maneras ligeramente diferentes, y escuche, les deseamos la mejor de las suertes. Es una decisión muy difícil», dice Edward.

Harry y Meghan a menudo han hablado sobre las presiones de la vida real y el escrutinio constante de los medios de comunicación. En una entrevista explosiva con Oprah Winfrey en marzo, el duque dijo que el escrutinio implacable fue uno de los factores decisivos en el traslado de la familia a Estados Unidos. En su conversación con Winfrey, la duquesa también reveló que había contemplado el suicidio durante su primer embarazo y que había habido dudas sobre el color de la piel de su hijo por nacer, Archie.

Edward dice que espera que la pareja sea feliz antes de volver al tema de la ruptura, sugiriendo que los desacuerdos ocurren en todas las familias.

«Es difícil para todos, pero eso es una familia para ti», dice.

Por varias razones, han sido unos meses difíciles para la familia real británica, que todavía está de luto por la pérdida de su patriarca en abril. Debido a las medidas de covid-19 en ese momento, los arreglos del funeral se redujeron considerablemente según los estándares reales, y el número de asistentes se limitó a solo 30 personas.

«Fue una experiencia por la que muchas otras familias han tenido que pasar durante este último año o 18 meses y, en ese sentido, fue particularmente conmovedor», dice Edward. «Hay muchísima gente que no ha podido expresar el respeto que les hubiera gustado. Creo que a mucha gente le hubiera gustado estar allí para apoyar a la Reina».

La Reina sigue adelante

Siguiendo el ejemplo de la reina, como siempre, los miembros de alto rango de la familia real han regresado a sus deberes y una vez más están cumpliendo una apretada agenda de videollamadas y compromisos en persona.

Cuando se le pregunta cómo le está yendo a la monarca de 95 años después de perder a quien fue esposo durante 73 años, Edward responde que ella «realmente lo está haciendo muy bien».

«Creo que fue una asociación fantástica, pero durante las últimas dos semanas, la vida se ha vuelto considerablemente más ocupada. Las cosas están comenzando a abrirse más, hay más actividades tan extrañas que llenan cualquier vacío en particular», dijo.

«Creo que habrá otras ocasiones a lo largo del año en las que pienso que se volverá un poco más conmovedor y un poco más difícil. Pero por el momento, muchas gracias por preguntar. Creo que todo el mundo está de realmente en buena forma, y simplemente trabajando demasiado duro».

«Bastante difícil» puede ser una subestimación. La monarca, a pesar de su edad avanzada, ha mantenido constantemente un diario exigente en los últimos años. Incluso antes de que el coronavirus cambiara la vida en el Reino Unido en marzo pasado, había realizado 296 compromisos entre 2019 y 2020.

Incapaz de hacer todo por sí misma, la monarca se apoya en las varias generaciones de familiares cercanos para completar más de 3.000 compromisos tanto en casa como en el extranjero cada año.

El presidente Biden y la reina Isabel se reunirán

Edward y su esposa, Sophie, condesa de Wessex, están desempeñando un papel cada vez más activo en el apoyo a la reina después de la reubicación de Harry y Meghan en California, así como la retirada del príncipe Andrés de sus funciones públicas por su asociación con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

«Tratar de estar allí como un oído amistoso a veces es, absolutamente, muy importante», dice Edward.

Una reunión importante en la agenda de la reina esta semana es su primer encuentro cara a cara con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien se encuentra en Gran Bretaña para la última cumbre del G7. Su reunión del domingo será la primera entre los dos líderes desde que Biden asumió el cargo en enero, y él será el decimocuarto comandante en jefe de Estados Unidos con quien se reunirá.

Edward dice que la reunión es una «oportunidad perfecta» para que la pareja se conozca.

«Todos, como familia, teníamos vínculos muy estrechos con Estados Unidos. Gastamos o solíamos hacerlo, no tanto ahora, pero solíamos pasar mucho tiempo yendo hacia atrás y hacia adelante, manteniendo esos vínculos, las conexiones, la herencia … (hemos) pasado por mucho juntos. Y de eso se trata la buena amistad».

Lo que la pareja discutirá es una incógnita. El hecho de que las conversaciones con la monarca sigan siendo privadas en esta época «es un poco extraño», dice Edward.

«La gente realmente respeta el hecho de que esta es una conversación genuinamente privada y extraoficial, por lo que realmente pueden hablar sobre las cosas y llegar al meollo de las cosas y de una manera muy genuina, porque saben que no va a salir de ahí.»

Felipe y el Premio Duque de Edimburgo

En cambio, lo que la realeza siempre se ha asegurado de defender públicamente es su compromiso con el servicio público, un área en la que el príncipe Felipe fue algo innovador. Podría decirse que su mayor logro fue su Premio Duque de Edimburgo, un programa de desarrollo juvenil que estableció en 1956.

«Es un marco de actividades. Se dijo que alentaba a los jóvenes y adultos a participar en actividades no formales o fuera del aula», dice Edward. «Y, por supuesto, empoderó tanto a los adultos como a los jóvenes para tomar el control de sus destinos, y no importa en qué parte del mundo esté ese joven o ese adulto, es igual».

«Y de ahí la razón por la que pienso que se ha extendido a 130 países y le está yendo particularmente bien en Estados Unidos. Fue un comienzo un poco tarde, pero es brillante. Y lo que es realmente emocionante de lo que está sucediendo en Estados Unidos es que casi el 50% de las personas involucradas son de lo que llamaríamos jóvenes en riesgo o marginados, lo cual es brillante porque son jóvenes que realmente pueden beneficiarse de esto».

Muchos de los exalumnos del programa hablan con cariño de sus experiencias.

«Lo que realmente me gustó es que el premio es tan diversificado, tiene tantos componentes diferentes», dice Kristina Ayanian, una analista senior de listados en NASDAQ de 24 años que tiene premios de bronce, plata y oro del Premio Internacional del Duque de Edimburgo.

«Uno de los aspectos más destacados que tuve fue ser voluntaria en el mercado de alimentos local de mi premio medalla de bronce, y ver cómo la inseguridad alimentaria es tan importante en nuestras vidas. Esa conexión con la retribución a mi comunidad realmente se quedó conmigo».

Ayanian desde entonces ha continuado su trabajo con el alivio del hambre, organizando una campaña de recolección de alimentos en Boston cuando la pandemia golpeó, trabajando con empresas e individuos locales para apoyar refugios y hospitales en el ciudad.

«Me asocié con corporaciones, distribuidores, restaurantes e individuos dedicados realmente para hacer nuestra parte para ayudar a nuestra comunidad durante estos tiempos difíciles. Pero todo se deriva de este premio y del impacto que realmente tuvo en mi vida», dice.

‘Se trataba de otras personas’

Ayanian dice que el alcance internacional actual del programa es una parte importante del legado del príncipe Felipe.

«Ha tenido un gran impacto, no solo en los jóvenes del Reino Unido, sino a nivel mundial, y creo que eso es lo que es tan impresionante con su trabajo», dice. «Realmente creo en el premio, que seguirá teniendo éxito y seguir teniendo representantes para llevarlo a cabo a través de las generaciones futuras. Y estoy orgulloso de ser parte de su legado. Es realmente un honor».

Un representante que continúa su viaje de premios es Víctor Echániz, de 19 años. Como parte del programa durante los últimos cinco años, el estudiante de doble titulación de Berklee College of Music también se desempeña actualmente como líder de exalumnos del Premio Internacional Duque de Edimburgo en EE.UU. mientras completaba su propio nivel de premio de oro.

«Para mí es una de las mejores cosas que puedes hacer como un adulto joven», dice Echániz. «También te embarcas en estos viajes de aventura donde llegas al trabajo en su liderazgo, en la formación de equipos y en su exploración, y buscas nuevas pasiones».

Dice que está agradecido de que el duque de Edimburgo haya creado el programa.» Se convertirá en alguien que ha ayudado a millones de adultos jóvenes a transformarse ellos mismos y convertirse en mejores personas y ciudadanos conscientes».

Edward también ve el legado de su padre en las muchas vidas que silenciosamente ayudó a cambiar.

«Siempre, siempre, fue increíblemente modesto, ¿no? Se trataba de otras personas. Él simplemente les dio un empujón, los animó y allá fueron», dice. «Y, trágicamente, no fue hasta que falleció que todos quedaron como wow, esto es lo que hizo. Y, por supuesto, es demasiado tarde, (él) nunca se enteró. Pero entonces, sospecho que si hubiera llegado a su cumpleaños número 100, mucho de eso habría salido a la luz, y hubiera sido encantador para él haberlo escuchado él mismo.

«Pero, claro, como era tan modesto, no habría querido el alboroto y la molestia… ese no era él, simplemente no era él en absoluto».

Matthew Brealey y Luis Graham-Yooll de CNN contribuyeron a este informe.