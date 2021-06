La economía de Nueva York es la peor de Estados Unidos

FMI: EE.UU. crece a su ritmo más rápido desde 1984 0:54

(CNN Business) — La economía de Estados Unidos está volviendo a la normalidad. Pero la recuperación sigue siendo desigual y algunos estados se están quedando atrás en la carrera para volver a la fuerza anterior a la pandemia, especialmente Nueva York.

Aunque las economías de varios estados ya se han recuperado por completo, e incluso están superando sus niveles de actividad económica anteriores al covid, Nueva York es, con mucho, el estado con peor desempeño, según el Índice de Regreso a la Normalidad creado por CNN Business y Moody’s Analytics.

El índice muestra que la economía de Estados Unidos en su conjunto volvió a la normalidad en un 93% el 18 de junio. Pero Nueva York estaba solo en el 83%, lo que la deja con lo más lejos para volver a la forma anterior al covid.

Nueva York no es el único estado por debajo de la marca del 90%, aunque está al final de la lista.

¿Cuán malo es el desempeño de Nueva York en comparación con los otros 49 estados?

En 2019, antes del golpe del covid-19, Nueva York tenía la tercera economía más fuerte entre los estados de Estados Unidos, solo por detrás de Texas y California. El producto interno bruto del estado, la medida más amplia de la actividad económica, fue de casi US$ 1,8 billones, a la par con el PIB de Italia. Más de US $ 1 billón de eso provino de la actividad económica en la ciudad de Nueva York. El estado contribuyó con más del 8% al PIB total de Estados Unidos ese año.

En 2020, el PIB de Nueva York cayó a US$ 1,7 billones. Puede que eso no parezca una gran diferencia, pero estamos hablando de billones de dólares aquí. Cuando los estados que son potencias económicas tienen un desempeño inferior, no es bueno para la recuperación de toda la nación.

El PIB de Nueva York se contrajo un 5,9% el año pasado, un descenso mayor que el total del PIB de Estados Unidos que sufrió, colocándolo en el puesto 47 de los 50 estados sobre el crecimiento económico.

La situación laboral se ve aún peor. Con un 7,8% de desempleo, Nueva York tiene una de las tasas de desempleo más altas del país. El desempleo en Estados Unidos en su conjunto se situó en el 6,1% en abril y cayó al 5,8% en mayo.

¿Por qué Nueva York se queda atrás?

El factor más importante es el alcance de la destrucción económica que sufrió la ciudad de Nueva York durante el apogeo de la pandemia, cuando fue el epicentro del brote. Esto llevó a protocolos de encierro más severos que en muchas otras partes del país.

Además de eso, la economía de la ciudad de Nueva York depende en gran medida de las industrias impulsadas por los servicios. Pero las oficinas todavía están casi vacías y solo algunos trabajadores viajan diariamente. Esas son malas noticias para las cafeterías, tintorerías y lugares para almorzar que respaldan la infraestructura de la oficina.

«Más específico de la ciudad de Nueva York también son los viajes de negocios y el turismo que acaba de detenerse», dijo Matt Colyer, economista de Moody’s Analytics. No está claro cuándo regresarán esos viajeros.

Y los desafíos no terminan ahí: uno de los componentes del Índice de Regreso a la Normalidad que más frena a Nueva York es la escasez de asistentes a restaurantes, según Colyer. El estado todavía está un 40% por debajo de su volumen de comensales antes de la pandemia, mientras que la nación en su conjunto ha bajado solo un 13%.

«Creo que con Nueva York levantando sus restricciones la semana pasada, esperaría que se cerrara parte de esa brecha», dijo Colyer a CNN Business.

El estado ha sido más cauteloso que la mayoría al levantar las restricciones para evitar nuevos brotes del virus. Pero el efecto económico de las cicatrices será un factor por un tiempo.