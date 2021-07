Muchos se quedan sin hogar

A raíz de la catástrofe, se creó un Grupo de Trabajo de Seguridad para revisar las leyes que rigen la industria de desarrollo de apartamentos de Florida, según un comunicado el martes.

El equipo también "recomendará si se deben promulgar cambios legislativos o reglamentarios para minimizar la probabilidad de una tragedia similar", dijo Bob Swain, presidente de la Sección de Derecho de Fideicomisos, Sucesiones y Bienes Inmuebles del Colegio de Abogados de Florida, en un comunicado.

Los funcionarios de la ciudad y el condado ya han iniciado auditorías e inspecciones de edificios de condominios residenciales en las áreas circundantes, y hasta ahora, tres han generado preocupación.

Uno en el condado de Miami-Dade tuvo un problema con cuatro balcones. Otro en Miami Beach requirió la evacuación de un edificio de tres pisos.

De lejos, el mayor impacto ha tenido lugar en North Miami Beach, donde las 156 unidades de Crestview Towers South fueron evacuadas el viernes después de que funcionarios dijeron que el edificio se consideraba inseguro desde el punto de vista estructural y eléctrico.

En las horas posteriores a las evacuaciones, unas 300 personas se quedaron sin un lugar donde vivir, según Ron Book, presidente de Miami-Dade Homeless Trust.

"Es coger lo que puedas coger, lo que puedas meter en una maleta, lo que puedas poner en una bolsa de compras o llevar en tus brazos e irte", dijo Book. "Eso es con lo que tuvieron que lidiar".

El libro dice que las familias primero recibieron refugio inmediato en el Pabellón E. Darwin Fuchs de la Exposición y Feria del Condado de Miami-Dade y luego fueron ubicadas en hoteles. Pero a medida que se inspeccionan más y más edificios, Book teme que pueda haber un aumento en el número de personas sin hogar.

El presidente dijo: "No sé lo que depara el futuro, pero me preocupa, como siempre lo he estado, que no tendremos los recursos, los recursos de vivienda para cuidar de aquellos que debemos cuidar".