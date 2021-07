Las 5 cosas que debes saber este 26 de julio: ¿Habrá diálogo en México entre Maduro y la oposición?

El hongo negro es una segunda crisis de covid-19 en la India. Conoce quiénes son los medallistas latinoamericanos de Tokio 2020. Además, lo que podría pasar con el terreno del edificio colapsado en Miami. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Maduro insiste en mesa de diálogo en México

El cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el sábado que ha tenido un diálogo con “todos los sectores de la oposición” para iniciar una mesa de diálogo en México en el mes de agosto. El domingo volvió sobre esta propuesta que, según Maduro, contaría con la participación de Noruega. CNN se ha tratado de contactar con el equipo de Juan Guaidó para obtener reacciones, pero hasta el momento no ha sido posible. Guaidó tampoco ha respondido al anuncio de Maduro.

Covid-19 en Latinoamérica

El 27,1% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19, según cifras de Our World In Data. Pero algunos países latinoamericanos sobrepasan -y unos por mucho- el promedio mundial. Es el caso de Uruguay y Chile, que lideran las tasas de vacunación del mundo, por encima de países como Canadá y el Reino Unido. Pero no son los únicos países de América Latina que están superando el promedio mundial de vacunación. Las naciones más pobladas de la región también están por encima del promedio.

¿Qué pasará con el terreno del edificio colapsado en Miami?

En el terreno donde estaban ubicadas las Champlain Towers en Surfside ya fueron removidos la mayoría de escombros. Pese a la tragedia que tuvo lugar allí y que acabó con la vida de más de 90 personas, el terreno sigue siendo una valiosa propiedad frente a la playa. Algunos sobrevivientes no quieren una reconstrucción en esta área, pero otros sí. ¿Cómo puede ser el futuro de este lugar? Estas son algunas de las opciones.

El hongo negro es una segunda crisis en la India

Antes de este año, la infección era poco común en ese país, aunque era unas 80 veces más común allí que en los países desarrollados. A fines de junio, se habían reportado más de 40.845 casos en todo el país. Dos semanas después, ese número había aumentado alrededor de un 9% a 45.374. Las cifras se hacen escalofriantes si se tienen en cuenta los daños permanentes que puede causar y una tasa de mortalidad de más del 50%.

Conoce a los medallistas latinoamericanos de Tokio 2020

Tras la medalla de oro obtenida por el ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, varios atletas latinoamericanos han logrado el anhelado podio olímpico. Entérate quiénes son. Además, sigue el minuto a minuto de las justas, que ya estrenaron algunas disciplinas como el skateboarding.

A la hora del café

Repartidora de Uber Eats ganó US$ 250.000 en la lotería

Se hace llamar “Grateful Mom” para no revelar su identidad. Esta madre de cinco hijos contó que estaba en el auto cuando se enteró de que tenía el billete ganador. Esto fue lo que hizo.

Por qué Corea del Norte le tiene miedo al K-pop

El régimen de Corea del Norte implementó reglas estrictas sobre cómo se visten y hablan los jóvenes.

Estrenos musicales de la semana: Camila Cabello vuelve con "Don't Go Yet"

Camila Cabello quien regresa con "Don't Go Yet", el primer sencillo de su próximo álbum y con el que rinde tributo a sus raíces latinas. Además, Tommy Torres presenta "El playlist de anoche".

14 años después un hombre sorprendió a su esposa con un video perdido de su boda

Drew y Kayla Gottfried pensaron que el video de su boda se había perdido para siempre. Pero esto fue lo que sucedió.

JLo cumplió 52 años y parece que hizo oficial su relación con Affleck

La actriz y cantante reveló en Instagram fotos de su cumpleaños este fin de semana, y en una de ellas aparece besando a un hombre que parecer ser Ben Affleck.

La cifra del día

141.132

Es el número de menores mexicanos que sufrieron la muerte de sus cuidadores principales a causa del covid-19, entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de abril de 2021, según un informe publicado en la revista The Lancet. La cifra indica que México es el país con más huérfanos por covid-19.

La cita del día

"Cuando crucé la meta, pensé que había ganado"

Lo dijo Annemiek Van Vleuten, una ciclista de Países Bajos que levantó los brazos con una cara de éxtasis y alegría pensando que la medalla dorada era para ella. Pero esto fue lo que pasó.

La selección del día

Govee, el sistema de iluminación inmersivo para tu televisión que lleva el color fuera de la pantalla

Las secuencias de batallas y los conciertos en casa no volverán a verse igual con este sistema de Govee.

Y para terminar…

Tom Brady y un curioso truco en el campo de entrenamiento

El multicampeón de la NFL compartió un video en sus redes sociales en el que se le ve aparentemente realizando un truco con una pelota de fútbol americano. ¿Será cierta la hazaña o un truco de edición? Te traemos las imágenes para que juzgues por cuenta propia.