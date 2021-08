ANÁLISIS | La amenaza de US$ 100 millones de Trump a la democracia

¿Qué revelan notas manuscritas sobre presiones de Trump? 1:21

(CNN) -- Donald Trump ahora tiene un arma de US$ 100 millones para empuñar contra la democracia estadounidense.

El enorme botín de guerra del expresidente derrotado y deshonrado, casi todo acumulado en los seis meses posteriores a dejar el cargo, se basó en sus voraces llamados por dinero en efectivo de partidarios comprados con su mentira delirante de que las elecciones de 2020 fueron robadas.

Es la última señal, junto con los viajes para ganarse el favor de los candidatos republicanos y los incesantes esfuerzos de su partido para borrar la historia de sus crímenes contra la Constitución, de que la amenaza de Trump a las libertades políticas básicas está lejos de terminar.

Se necesita poca imaginación para saber qué hará Trump con sus fondos, que probablemente crecerán significativamente en los próximos meses. Apenas pasa un día sin que él hile más mentiras escandalosas sobre el fraude electoral. Las nuevas revelaciones, de la semana pasada, sobre sus esfuerzos por presionar al Departamento de Justicia por las elecciones que perdió y más detalles inquietantes del ataque del 6 de enero que surgieron en la primera audiencia de la comisión selecta de la Cámara de Representantes aclararon la historia del intento de Trump de destruir el sistema político estadounidense.

Ahora está claro que, primero en Georgia, y luego al tratar de ejercer el poder presidencial para obligar al Departamento de Justicia a declarar las elecciones manchadas de fraude donde no existía ninguno, el expresidente trató de incitar a un golpe para permanecer en el cargo. Cuando eso falló, llamó a una turba a Washington, la incitó con falsas afirmaciones de fraude electoral y luego invadió el Congreso, aniquilando una transferencia pacífica del poder.

El asalto de Trump a los valores que sustentan la Constitución no terminó cuando dejó la Casa Blanca. Desde entonces, ha hecho de la aceptación de su enorme truco de confianza el punto de entrada para muchos candidatos republicanos que buscan su valioso respaldo en las elecciones de mitad de período del próximo año. El Partido Republicano en la Cámara de Representantes se ha convertido en vasallo de su extremismo, incluso con su afirmación absurda y encubierta de que la presidenta Nancy Pelosi, en vez de Trump, fue responsable del peor ataque al Capitolio de Estados Unidos en 200 años.

Y aunque su conspiración antidemocrática puede alienar a millones de estadounidenses en una elección general, y algunos republicanos pueden eventualmente suspirar por un cambio, Trump ya es el favorito prohibitivo para la candidatura republicana de 2024, después de convencer a una gran minoría de que fue expulsado injustamente. Los estados dirigidos por republicanos han reescrito apresuradamente las leyes electorales de una manera que penaliza a los demócratas y facilitaría la revocación del resultado la próxima vez si Trump fuera el candidato y nuevamente fuera rechazado por la mayoría de los votantes.

Este historial de conducta indebida, y el atractivo duradero de Trump para los votantes republicanos, es la razón por la que no es posible alejarse del expresidente y simplemente seguir adelante. Al principio de su presidencia, el espectáculo de Trump, con sus enloquecidas payasadas en el ala oeste y su ansia de atención, fue agotador y distractor, pero en última instancia, no una amenaza para la república. Pero aunque muchos estadounidenses desearían que ya no dominara los titulares, ahora está claro que hay señales de advertencia en todas partes sobre la intención futura de Trump. En todo caso, el peligro que representa para la democracia ha aumentado en los últimos seis meses, ya que gran parte del propio Partido Republicano se ha vuelto en contra de los valiosos valores políticos fundamentales.

Un botín de guerra construido sobre una mentira

Las reservas en efectivo de US$ 102 millones de la organización política de Trump representan un botín de guerra sin precedentes para un expresidente en esta etapa del ciclo electoral, informó Fredreka Schouten, de CNN, el sábado, cuando el equipo de Trump anunció sus totales de recaudación de fondos para la primera mitad del año. Sus 3,2 millones de contribuciones a dos comités de acción política significan que Trump puede ser un hacedor de reyes dominante en las elecciones de mitad de período y tiene dinero más que suficiente para financiar sus propios mítines demagógicos.

No se sigue necesariamente que los candidatos de Trump ganen siempre. No pudo, por ejemplo, elegir a la republicana de Texas, Susan Wright, en una segunda vuelta de las elecciones especiales para un escaño en la Cámara, la semana pasada. Pero su músculo de recaudación de fondos le da la capacidad de intentar rehacer la fiesta a su propia y fraudulenta imagen. Puede organizar la oposición primaria a republicanos como los representantes Adam Kinzinger, de Illinois, y Liz Cheney, de Wyoming, quienes desafiaron a los líderes republicanos para que participaran en la comisión selecta del 6 de enero. La influencia de Trump también puede ayudar a dar forma a niveles más bajos de liderazgo en los estados, en el epicentro político donde se administran y deciden las elecciones.

El tamaño de su botín, que según su equipo incluye casi US$ 82 millones recaudados en los primeros seis meses de este año y algunos fondos donados en 2020 y transferidos este año, es un comentario sobre el estado político de la nación y su carácter propio: está recaudando fondos con el poder de una mentira que millones de estadounidenses quieren que sea verdad y que está alterando fundamentalmente la política.

Las revelaciones del Departamento de Justicia completan la cadena de mal comportamiento

La fuerza continua de Trump enfatiza por qué es tan importante frustrar a los republicanos de la Cámara en sus intentos de reescribir la historia sobre sus atropellos pasados. La divulgación del viernes de documentos que muestran cómo Trump trató de obligar al Departamento de Justicia a conspirar en su esfuerzo por robarse las elecciones fue solo la evidencia más reciente de sus intentos de presionar al Departamento, y una de las revelaciones más impactantes hasta ahora sobre su comportamiento antidemocrático.

En una llamada, el 27 de diciembre de 2020, Trump presionó al secretario de Justicia interino, Jeffrey Rosen, y al vicesecretario, Richard Donoghue, para que declararan falsamente que las elecciones eran "ilegales" y "corruptas" incluso después de que el Departamento no había descubierto pruebas de un fraude electoral generalizado.

"Solo digan que la elección fue corrupta + déjenme el resto a mí y a los congresistas R", dijo Trump en la llamada, según las notas contemporáneas de Donoghue proporcionadas a la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Al igual que con el intento del expresidente para que los funcionarios republicanos locales encontraran nuevos votos para superar la victoria electoral del presidente Joe Biden en Georgia, el intento de Trump solo fracasó porque los funcionarios cumplieron sus propios juramentos a la Constitución. Pero la divulgación de estas notas demuestra cómo Trump estaba feliz de usar los vastos poderes de la presidencia. Si alguna vez llegara a la Oficina Oval nuevamente, es probable que el excomandante en jefe, con dos juicios políticos por abuso de poder, sienta aún más justificación para ejercer la autoridad presidencial al servicio de sus propios objetivos personales y autocráticos. E incluso si permanece en el desierto político, las afirmaciones bien financiadas de Trump de fraude electoral continuarán corroyendo el sistema político y dañando la fe en la democracia de múltiples formas, y posiblemente incluso violentas, entre sus millones de seguidores.

Una nueva candidatura presidencial de Trump, basada en afirmaciones de que las elecciones anteriores estuvieron contaminadas por un fraude generalizado, infectaría otra elección con desconfianza y debilitaría aún más la fe en el sistema de gobierno democrático del país.

Una de las claves del llamado del expresidente a sus partidarios y una faceta central de su método político es su implacable asalto a la verdad día tras día. Su expulsión de las redes sociales no ha detenido sus exhaustivos esfuerzos por transmitir su mensaje. El domingo por la tarde, por ejemplo, Trump emitió una declaración furiosa a través de su PAC Save America, llena de su habitual desfile de mentiras flagrantes sobre las elecciones.

"Incluso el Departamento de Justicia no tiene ningún interés en las torcidas y corruptas elecciones presidenciales de 2020. Solo están interesados en hacerles daño a aquellos que quieren revelar cuán totalmente deshonestas fueron", escribió Trump.

'Nadie fuera de los límites' de la investigación

A medida que la variante delta del nuevo coronavirus sumerge a EE.UU. en una larga batalla contra la pandemia, las notas del Departamento de Justicia tal vez no recibieron el viernes la atención que merecían.

Pero, de muchas maneras, la revelación representa una pieza de evidencia faltante que completa la cadena de eventos que datan de los intentos postelectorales inmediatos de Trump para reclamar un fraude electoral, a través de su presión sobre los estados para cambiar los resultados y el levantamiento violento contra la certificación de la victoria de Biden, el 6 de enero. El hecho de que este aspecto del comportamiento de Trump no se conociera previamente refuerza el argumento de que, a pesar del éxito del Partido Republicano en hacer descarrilar una comisión bipartidista independiente en el ataque de la turba y la razón por la que ocurrió, la comisión selecta designada por Pelosi es muy importante.

Si bien la evidencia del Departamento de Justicia llena los espacios en blanco sobre lo que estaba haciendo el expresidente antes de la insurrección, la poderosa audiencia de apertura de la comisión, la semana pasada, con su testimonio desgarrador de los agentes de Policía sobre los golpes y abusos de los partidarios de Trump, fue ampliamente desacreditada la idea de que la turba estaba involucrada en una protesta pacífica, era una multitud "amorosa", como ha afirmado Trump, o que sus miembros actuaban simplemente como "turistas", en palabras de un republicano pro-Trump de la Cámara.

Los nuevos detalles de lo que estaba sucediendo detrás de escena en la administración Trump también parecen ampliar el caso de un amplio testimonio de figuras políticas y funcionarios clave, incluidos los aliados de Trump en el Capitolio.

El presidente demócrata de la comisión selecta, el representante Bennie Thompson, de Mississippi, le dijo a Jeff Zeleny, de CNN, el sábado, que las citaciones y documentos para testimoniar podrían comenzar a publicarse antes de fines de agosto.

"No hay nadie fuera de los límites de esta investigación", dijo Thompson.

El presidente también pareció indicar que los miembros de la comisión están tomando la petición del agente de la Policía del Capitolio, Harry Dunn, de que encuentren al "sicario" que ordenó el asalto al Congreso casi como una declaración de misión no oficial.

"Creo que los miembros de la comisión, cuando lo escucharon, ya sabes, fue uno de esos momentos", dijo Thompson.

En medio de la creciente especulación de que los aliados clave de Trump en la Cámara de Representantes, como el líder de la minoría Kevin McCarthy, de California, y el representante Jim Jordan, de Ohio, podrían ser llamados a testificar sobre sus conversaciones con Trump en el período previo a la insurrección y, en el mismo día, Kinzinger prometió que la comisión seguiría la verdad.

"Si ese es el líder, ese es el líder", dijo Kinzinger, en ABC "This Week", el domingo, planteando la posibilidad de una citación al jefe republicano de la Cámara de Representantes, quien ha anclado sus esperanzas de ganar el discurso de Trump y de quien el republicano de Illinois ahora está distanciado.

"Si alguien habló con el presidente, podría proporcionarnos esa información. Quiero saber qué estaba haciendo el presidente en cada momento de ese día", dijo Kinzinger.

Con cada nueva evidencia que surge, se vuelve cada vez más claro que el 6 de enero, el día del ataque más espantoso contra la democracia estadounidense en generaciones, no marcó el final de las conspiraciones de Trump. Hay más de 100 millones de razones por las que los fundamentos de la república todavía están en peligro.