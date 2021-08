Indagan posibles casos de síndrome de La Habana en Austria 2:24

Washington (CNN) -- A medida que continúan aumentando los informes de diplomáticos y funcionarios de inteligencia estadounidenses enfermos por el misterioso síndrome de La Habana, dentro del Departamento de Estado de Estados Unidos la frustración aumenta entre los empleados de base y diplomáticos por lo que varios funcionarios dicen que ha sido una respuesta tibia por parte de esa oficina.

Particular preocupación provoca la falta de información del liderazgo, incluido lo que algunos dicen que ha sido un enfoque de no intervención del secretario de Estado, Tony Blinken, quien aún no se ha reunido con ninguna de las víctimas del Departamento de Estado a pesar de decir que daría prioridad a los incidentes.

El miedo a la misteriosa enfermedad está afectando las decisiones profesionales de los diplomáticos, dicen las fuentes. Algunos funcionarios del servicio exterior deciden no aceptar trabajos que puedan convertirlos en objetivos del fenómeno inexplicable que ha enfermado a cientos de funcionarios estadounidenses en los últimos años.

Dos diplomáticos que hablaron con CNN decidieron no postularse para trabajos en Berlín y Viena porque querían evitar las ciudades donde habían oído hablar de incidentes.

Falta de información

Diplomáticos y fuentes de inteligencia que hablaron con CNN dijeron que quieren información básica como la cantidad de personas afectadas y la ubicación de los incidentes, datos que el Departamento de Estado solía divulgar públicamente en conferencias de prensa sobre los incidentes en Cuba y China.

Los diplomáticos también se preguntan qué está haciendo el Departamento para asegurarse de que ellos y sus familias no sean enviados de regreso a edificios o apartamentos donde se han informado anteriormente incidentes de salud.

Algunas víctimas afectadas por el síndrome extraño también están enojadas por la forma en que el Departamento ha manejado sus casos.

"En su mayor parte, no sabemos nada más que lo que está en la prensa", dijo un diplomático estadounidense. "Es difícil para las personas tomar decisiones informadas sobre dónde servir", agregó.

El enfoque cauteloso es aún más pronunciado para los diplomáticos con niños.

Lograr el equilibrio adecuado

Los funcionarios del Departamento de Estado le dijeron a CNN que son conscientes de la frustración y el miedo entre los empleados. También, que actualmente están considerando formas de compartir más información con su fuerza laboral. Los funcionarios enfatizaron que están trabajando para lograr el equilibrio correcto. Quieren compartir más detalles para que los diplomáticos puedan tomar decisiones informadas, particularmente relacionadas con su seguridad, pero tampoco quieren exagerar la amenaza.

El Departamento ha establecido un equipo de expertos médicos para responder a los informes de posibles incidentes de salud. También ha ofrecido exámenes médicos de referencia a los diplomáticos en caso de que luego informen sobre un incidente.

Pero aquellos que no se han visto afectados, y temen la posibilidad, todavía se sienten abandonados en la oscuridad. La falta de información básica ha dado lugar a una campaña de rumores que se ha extendido entre los funcionarios del servicio exterior que tratan de averiguar si un trabajo está vacante porque la persona que lo tenía anteriormente fue rotada o porque la persona tuvo que tomar una licencia médica.

"Cuando va a un puesto de alta amenaza, sabe que la seguridad diplomática lo mantendrá informado sobre cuáles son las amenazas y que tomarán todas las medidas posibles para mitigar esas amenazas. En esta situación, la amenaza no es clara y la mitigación tampoco lo es", dijo un segundo diplomático.

Diferencias con la CIA

La respuesta de Blinken contrasta con la del director de la CIA, Bill Burns, quien según las fuentes se ha involucrado activamente en el tema y se ha reunido con funcionarios de inteligencia afectados por los ataques.

Blinken, quien dijo que daría prioridad a estos incidentes cuando se convirtiera en el principal diplomático de la nación, planea reunirse pronto con un grupo de diplomáticos que se han visto afectados, dijeron funcionarios del Departamento de Estado.

La embajadora Pamela Spratlen, funcionaria de carrera del servicio exterior, supervisa el grupo de trabajo –el Grupo de Trabajo de Respuesta a Incidentes de Salud–, que se creó como respuesta a la serie de estos incidentes en Cuba y China, en 2018. Spratlen fue retirada de su jubilación y puesta en el rol por Blinken, a principios de este año. Se ha reunido con algunos de los diplomáticos que se han visto afectados.

En general, los diplomáticos estadounidenses que hablaron con CNN dijeron que les preocupa el impacto psicológico que ha tenido el fenómeno y si demuestra que quien está detrás de ello ha logrado sus objetivos de sembrar miedo y confusión de una manera que eventualmente podría obstaculizar la capacidad del Departamento de Estado de realizar su trabajo.

Pero otros diplomáticos experimentados no están de acuerdo. Se resisten a la idea de rechazar un puesto por estos incidentes que son algo escasos e indefinidos. También señalan que hay muchos diplomáticos estadounidenses que todavía están dispuestos a servir en países europeos, que son asignaciones codiciadas para diplomáticos de carrera.

Víctimas frustradas

Además de los diplomáticos estadounidenses que están preocupados por defenderse de futuras amenazas, algunas víctimas también han expresado su frustración por la forma en que el Departamento de Estado las ha tratado durante todo el proceso.

Una víctima de una serie de incidentes que tuvieron lugar en 2018 en Guangzhou, China, afirmó que el Departamento de Estado tomó represalias contra él por hablar sobre sus síntomas persistentes. Mark Lenzi, miembro de los servicios de seguridad diplomática, ha presentado dos quejas de denunciantes, así como un puñado de reclamos formales de discriminación.

El impacto de los incidentes de salud y la frustración con el manejo de los mismos por parte del Departamento de Estado no son exclusivos de los diplomáticos experimentados.

Lindsay Bryda, quien trabajó como pasante en el consulado de EE.UU. en Guangzhou, en 2018, le dijo a CNN que tuvo la primera y única convulsión de su vida días después de que terminara su pasantía, en julio de 2018.

Byrda dice que se enteró por primera vez de los incidentes de salud durante la primera semana de su pasantía, en mayo de 2018, cuando los funcionarios consulares convocaron una reunión con todo el personal estadounidense para informarles sobre los funcionarios del consulado que habían enfermado con síntomas similares a los experimentados por personal diplomático en La Habana, a partir de 2016.

Luego se realizaron evacuaciones médicas y Bryda solo se enteró más tarde de que el funcionario del servicio exterior que había vivido en su apartamento inmediatamente antes que ella recibió tratamiento por síntomas consistentes con el síndrome de La Habana, le dijo a CNN.

Bryda dice que posteriormente el director de Administración del consulado le dijo que su salud podría verse afectada y que debería desalojar el apartamento, que estaba en el complejo de apartamentos Edinburgh International en Guangzhou. Al regresar de un breve viaje a Beijing, encontró una línea de seguridad policial al otro lado de su puerta, recordó.

Bryda, cuyas experiencias fueron corroboradas por otro pasante que trabajaba con ella en ese momento, sufrió la convulsión poco después durante un viaje a Tailandia y dice que transmitió el incidente al Departamento de Estado. Le dijeron que su caso estaba incluido en informes internos de incidentes de salud anómalos que salían de China.

A pesar de presionar repetidamente al Grupo de Trabajo del Departamento de Estado para obtener sus registros médicos, aún no ha recibido respuesta.

Grupo de trabajo del Departamento de Estado

Desde que tomó las riendas del Departamento a principios de este año, Spratlen ha implementado una serie de nuevas iniciativas, junto con socios interinstitucionales, para apoyar a los funcionarios y sondear de manera más efectiva la causa de estos incidentes.

Ahora existe una herramienta interinstitucional que se creó para evaluar los informes de estos incidentes en diferentes agencias en un solo lugar. Este ha sido un desarrollo particularmente bienvenido para los investigadores que están indagando el caso.

Si bien no ha compartido información públicamente sobre la cantidad de nuevos incidentes, el Departamento de Estado envió un memorando, a principios de este año, que ordenaba a los empleados y sus familiares que informaran "inmediatamente" de cualquier síntoma médico nuevo que se ajuste al patrón diverso de síntomas del síndrome de La Habana.

"Hemos dejado en claro que cualquier empleado que haya reportado un posible incidente de salud inexplicable, tiene lo que necesita para buscar atención y cuidados inmediatos y apropiados. Estos incidentes de salud han sido una prioridad para el secretario Blinken desde su primer día", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, durante una rueda de prensa.

A principios de este mes, Spratlen y el vicesecretario de Estado de Gestión y Recursos, Brian McKoen, se reunieron con diplomáticos estadounidenses en Viena para escucharlos directamente y dejar en claro que este desafío ocupa un lugar destacado en la agenda del Departamento, dijeron los funcionarios.

Diferencias dentro del Departamento de Estado

Pero Spratlen no informa directamente a Blinken, algo que algunas fuentes dicen que muestra que el Departamento no está dando tanta prioridad al problema como afirma.

El Departamento ha estado manejando esta situación única durante aproximadamente cinco años y ha enfrentado críticas en el camino.

Un informe desclasificado del Departamento de Estado de 2018, obtenido por el Proyecto James Madison y publicado en el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, concluyó que la investigación inicial del Departamento sobre el 'síndrome de La Habana' "se caracterizó por una falta de liderazgo superior, comunicaciones ineficaces y desorganización sistémica. "

Nicole Gaouette, de CNN, contribuyó a este informe.