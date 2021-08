Afganistán, minuto a minuto: los talibanes toman control del país

Biden dice que los reportes de inteligencia "no tenían consenso" sobre el momento de la toma del poder de los talibanes

El presidente Joe Biden dijo que no había un "consenso" en los reportes de inteligencia sobre Afganistán cuando en junio afirmó que era "muy poco probable" que los talibanes se apoderaran del país después de la partida de las fuerzas estadounidenses, pero admitió que muchos dijeron que la caída del gobierno afgano "era probable que fuera en algún momento antes de fin de año".

En un clip de una entrevista con ABC News publicado el miércoles por la noche, se le preguntó a Biden si la información de inteligencia estaba equivocada o si la minimizó cuando dijo que era improbable una toma del poder.

"No hubo consenso, si retrocedes y miras los reportes de inteligencia", respondió el presidente. "Dijeron que era más probable que fuera en algún momento antes de fin de año". Cuando se le preguntó sobre el hecho de que no dio un cronograma en su evaluación pública inicial, Biden dijo que no creía que nadie predijera qué tan rápido se desarrollarían las cosas en el país o cómo.

"La idea de que los talibanes tomarían el poder se basaba en la premisa de que, de alguna manera, los 300.000 soldados que habíamos entrenado y equipado iban a colapsar. Se iban a rendir. No creo que nadie haya anticipado eso", dijo.