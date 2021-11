(CNN Español) -- Las autoridades informaron en un tuit de cuenta verificada que "una descarga accidental" ocurrió en el Aeropuerto Internacional Hartsfield el sábado por la tarde.

"No hay un atacante. Hubo una descarga accidental en el aeropuerto. No hay peligro para los pasajeros ni para los empleados. Hay una investigación en curso, se publicará más información en este canal", dice un tuit del aeropuerto de Atlanta.

There is not an active shooter. There was an accidental discharge at the Airport. There is no danger to passengers or employees. An investigation is ongoing, more information will be published on this channel.

— Atlanta Airport (@ATLairport) November 20, 2021