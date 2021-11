La Casa Blanca dice que Sudáfrica ha rechazado dosis adicionales de vacunas de Estados Unidos

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo a Kaitlan Collins de CNN que anteriormente Sudáfrica ha rechazado vacunas ofrecidas por Estados Unidos, después de que el país norteamericano le enviara cerca de ocho millones de dosis.

"No han solicitado vacunas adicionales", dijo Psaki a Collins, añadiendo: "Hemos enviado cerca de 8 millones de dosis a Sudáfrica".

A la pregunta de Collins sobre si Sudáfrica ha rechazado alguna vez las vacunas de EE.UU., Psaki respondió: "sí".

"Esto no pretende ser una crítica. Pretende que la gente entienda cuáles son los retos en muchos países. No se trata solo de tener dosis de vacunas, sino de asegurar que haya capacidad operativa, lo que no pretende ser una crítica a ningún líder de gobierno, dijo Psaki.

Psaki reiteró que la prohibición de viajar a Sudáfrica y a otros siete países de África "no es para castigar" sino para "proteger" y añadió que la decisión fue tomada por el presidente Biden basándose únicamente en la recomendación de su equipo médico.

Cuando se le preguntó sobre cuándo pondrá fin la Casa Blanca a la prohibición de viajar, Psaki dijo que se sigue evaluando.