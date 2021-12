(CNN) -- Australia se unirá a Estados Unidos en un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, dijo este miércoles el primer ministro Scott Morrison. Lo mismo hará Canadá, según indicó el primer ministro Justin Trudeau en su cuenta oficial de Twitter. También se suma a la medida el Reino Unido.

Morrison dijo que, aunque los atletas australianos seguirán asistiendo a los Juegos en febrero, el gobierno mantendrá a los representantes oficiales en casa.

En una conferencia de prensa en Sydney, el líder australiano dijo que "los abusos de los derechos humanos y los problemas en Xinjiang" fueron algunas de las preocupaciones planteadas por el gobierno de Australia a Beijing.

"Estoy muy... contento de hablar con el gobierno de China sobre estos temas, y no ha habido ningún obstáculo para que eso ocurra por nuestra parte, pero el gobierno de China no ha aprovechado sistemáticamente esas oportunidades para reunirse con nosotros sobre esos temas", dijo.

En tanto, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, también se sumará al boicot diplomático.

"Canadá sigue profundamente preocupada por los informes de violaciones de derechos humanos en China. Como resultado, no enviaremos representantes diplomáticos a Beijing para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno. Continuaremos apoyando a nuestros atletas que trabajan duro para competir en el escenario mundial", dijo Trudeau en un tuit.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 8, 2021