(CNN Business) -- Si tienes empleo en Estados Unidos, probablemente obtengas un aumento salarial importante el próximo año.

El salario base puede aumentar en un promedio de 3,9% en 2022, el aumento más grande proyectado en un año desde 2008, según la última encuesta salarial de The Conference Board a 240 empresas, la mayoría de las cuales emplea a más de 10.000 personas.

Se preguntó a los empleadores cuánto proyectaban que aumentarían sus costos salariales en 2022 para su fuerza laboral actual. Por lo tanto, el aumento del 3,9% no incluye ningún bono u otros pagos únicos que pueda ofrecer una empresa.

La razón del aumento

¿Por qué el gran aumento? Casi la mitad (46%) de los empleadores mencionaron la necesidad de ofrecer salarios más altos para atraer trabajadores dada la escasez de mano de obra.

A medida que los empleadores ofrecen a las nuevas contrataciones salarios más altos, se produce una "compresión salarial", dijo Conference Board. Eso significa que se reduce la brecha en los salarios entre las nuevas contrataciones y los empleados actuales titulares o de rango superior.

"Cuando los trabajadores más experimentados sienten que su ventaja salarial ya no es significativa, pueden buscar nuevos puestos de trabajo en el estrecho mercado laboral, lo que conduce a una alta rotación laboral de los trabajadores más experimentados", señaló el Conference Board.

Y el 39% de los empleadores citó la alta inflación como otro factor. Si bien normalmente la inflación no es la principal razón de los empleadores para aumentar el salario base, este año ha sido demasiado alto para ignorarlo, y a las empresas les preocupa que algunos de sus empleados abandonen el barco si no reciben suficiente aumento de sueldo, dijo Gad Levanon, vicepresidente de The Conference Board cuya investigación se centra en los mercados laborales.

Escasez de mano de obra

De hecho, la forma de pensar de los empleadores sobre el crecimiento de los salarios ha cambiado rápidamente durante el último año. En abril, cuando la escasez de mano de obra no era tan pronunciada y la alta inflación aún no se consideraba persistente, se les hicieron las mismas preguntas sobre los aumentos de los costos salariales proyectados para 2022. En ese entonces, estimaron que esos costos aumentarían solo un 3%.

Es posible que veas un aumento aún mayor en tu salario base si buscas un nuevo trabajo y regresas a tu empresa con una oferta competitiva. O puede que simplemente aceptes la nueva oferta.

"Las personas que cambian de trabajo obtienen un crecimiento salarial mucho mayor que las personas que permanecen en los mismos trabajos", dijo Levanon.