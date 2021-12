¿Cuántos migrantes venezolanos hay en América Latina? Estados Unidos congela ayuda no humanitaria y no comercial a varios países, incluidos Cuba y Nicaragua. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1

Autorizan la píldora contra el covid-19 en EE.UU.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó el primer tratamiento antiviral oral contra el covid-19. Se trata de Paxlovid, una píldora fabricada por Pfizer. Su uso se aprobó en adultos con alto riesgo y niños de 12 años o más, que pesen al menos 40 kilogramos. Joe Biden dijo que 250.000 tratamientos de la píldora de Pfizer estarán disponibles en enero.

2

Estados Unidos congela ayuda no humanitaria y no comercial a varios países, incluidos Cuba y Nicaragua

Estados Unidos anunció que para el resto del año fiscal 2022 —que comenzó el 1 de octubre— se suspende la asistencia no humanitaria y no comercial a aquellos países que, según la Casa Blanca, "no hacen lo suficiente para combatir la trata de personas". Cuba y Nicaragua son los únicos países latinoamericanos que figuran en esa lista. También están Afganistán, Myanmar, China, Corea del Norte, Eritrea, Irán, Rusia y Siria.

3

¿Cuántos migrantes venezolanos hay en América Latina?

8.000%. Esa es la cifra en que aumentó el número de venezolanos que solicitaron refugio en todo el planeta desde 2014, según la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Siete años en que el éxodo de migrantes venezolanos ha pasado de ser un fenómeno de ese país a una realidad en toda la región que ha llevado a foros internacionales y ha moldeado en algunos casos políticas públicas de otras naciones. Mira el mapa con las cifras.

4

Estados Unidos identifica en Brasil una red de personas afiliadas con al Qaeda

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó este miércoles como "terroristas globales especialmente designados" a miembros de una red —tres personas y dos entidades— con sede en Brasil por prestar apoyo al grupo terrorista al Qaeda y sus empresas.

5

Extienden la pausa en el pago de préstamos estudiantiles en EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que extiende la pausa en los pagos de los préstamos estudiantiles hasta el 1 de mayo. Los pagos, que debían reanudarse el 1 de febrero, han estado en pausa desde el comienzo de la pandemia. Biden señaló la actual crisis por el covid-19 en el país como la razón de la prórroga.

publicidad

--------------

A la hora del café

McDonald's Japón limita temporalmente la venta de papas fritas debido a la escasez de papas

McDonald's Japón está limitando la venta de papas fritas, temporalmente, debido al impacto de las inundaciones en Canadá y la pandemia de coronavirus que ha "afectado la distribución global" provocando retrasos en los envíos de papas, dijo la compañía.

Declaran culpable a un profesor de Harvard de mentir sobre sus vínculos con el Gobierno de China

Un jurado federal declaró culpable a un profesor de la Universidad de Harvard de mentir a Estados Unidos sobre su relación con el Gobierno de China.

El jeque de Dubai deberá pagar a su exesposa, la princesa Haya, US$ 728 millones por el divorcio

El jeque Mohammed bin Rashid al-Maktoum, gobernante de Dubai, deberá pagar a su exesposa, la princesa Haya bint al-Hussein, más de US$ 728 millones (500 millones de libras esterlinas), en uno de los acuerdos de divorcio más grandes jamás dictados por un tribunal del Reino Unido.

Abren una cápsula del tiempo de 1887 descubierta en el pedestal de la estatua de Robert E. Lee

Los expertos en preservación histórica encontraron un almanaque de 1875, otros dos libros desgastados, un sobre de tela y una moneda. Todos los artículos estaban mojados y ahora se manejan con precaución.

Una rara Navidad blanca en partes de EE.UU.

Santa traerá el regalo de otro río atmosférico a la árida costa oeste de Estados Unidos esta semana, con fuerte nieve y lluvias, además de condiciones de viento, pronosticadas para lugares desde Canadá hasta México.

--------------

La cifra del día

US$ 180.000

Envían por correo una caja de cartón con US$ 180.000 en efectivo para el City College de Nueva York. El paquete estuvo en una sala de correo durante meses.

--------------

La cita del día

Estados Unidos "podría estar entrando en la peor parte de la pandemia"

En una serie de tuits el martes por la noche, Bill Gates dice que planea cancelar la mayoría de sus planes de vacaciones y advirtió que Estados Unidos "podría estar entrando en la peor parte de la pandemia".

--------------

Selección del día

¿Es Apple Maps para ti? Estas son las nuevas características más importantes

Apple trae nuevos detalles visuales, precisión y actualizaciones de calidad a sus mapas.

--------------

Y para terminar...

Imágenes de un encuentro poco común en aguas profundas con una medusa fantasma gigante

Científicos del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterrey, en California, grabaron un video de una poco conocida medusa fantasma gigante. Mira a este espécimen desplazarse a sus anchas en las profundidades del océano.