(CNN) -- Un aumento sin precedentes en los casos de covid-19 impulsado por la variante ómicron está abrumando hospitales en todo Estados Unidos, y los médicos describen salas de emergencia abarrotadas mientras los expertos en salud imploran a los juerguistas de la víspera de Año Nuevo que mantengan las fiestas pequeñas y al aire libre para ayudar a evitar un aumento aún peor.

"No se parece a nada que hayamos visto, incluso en el punto máximo de las oleadas anteriores de covid", dijo este miércoles el Dr. James Phillips, que trabaja en Washington, cuando el país alcanzó un nuevo máximo pandémico de 300.886 nuevos casos diarios en promedio durante la semana anterior, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

"Lo que estamos experimentando en este momento es una incontenible absoluta de los departamentos de emergencia" en Washington, dijo Phillips, jefe de medicina de desastres del Hospital de la Universidad George Washington, a Jim Acosta de CNN.

Es una escena que se desarrolla en todo el país, ya que se informan recuentos récord de casos desde Nueva Jersey y Nueva York hasta Arkansas y Chicago, donde la capacidad de camas de los hospitales también es una preocupación. En Arizona y Nuevo México, se ha desplegado personal médico federal para brindar soporte por aumento de covid-19.

Y en Georgia, seis grandes sistemas de salud con saltos recientes del 100% al 200% en las hospitalizaciones por covid-19, con la mayoría de los pacientes sin vacunar, se unieron para instar públicamente a las personas a buscar pruebas de coronavirus en otros lugares para que sus salas de emergencia puedan enfocarse en aquellos con necesidades críticas.

En Louisiana, las hospitalizaciones por covid-19 se han triplicado en las últimas dos semanas, ya que se estableció un nuevo récord de casos, según el estado. Los pacientes sintomáticos se han presentado en el Centro Médico Regional Our Lady of the Lake de Baton Rouge para hacerse la prueba, dijo la directora médica, la Dra. Catherine O'Neal.

"Estamos viendo un aumento en las admisiones que es sorprendente", dijo a CNN este miércoles.

Muchos pacientes que atiende O'Neal no están vacunados, dijo. A menudo tienen una enfermedad más grave con neumonía y necesitan ser intubados o necesitan oxígeno de alto flujo. Otros que no han recibido un refuerzo o que solo están parcialmente vacunados padecen una especie de enfermedad similar a la gripe y son "frágiles", dijo.

"Son mayores, tienen insuficiencia cardíaca, tienen EPOC y no pueden lidiar con covid, incluso cuando están vacunados", dijo O'Neal. "Afortunadamente, la mayoría de esas personas le dan la vuelta después de un par de días y se van a casa, lo cual es bueno".

A nivel nacional, casi el 78% de las camas de las UCI están en uso, y el 22% de están ocupadas por pacientes con covid-19, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.

Y los ingresos hospitalarios pediátricos por covid-19 son los más altos que jamás hayan tenido durante el transcurso de la pandemia. En promedio, 378 niños fueron ingresados ​​en el hospital con covid-19 en cualquier día de la semana que terminó el 28 de diciembre, según los datos publicados este jueves por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. Eso está muy por encima del promedio récord anterior de 342 niños admitidos atendidos a fines de agosto y principios de septiembre.

La probabilidad de contagiarte si no te has vacunado

Las personas no vacunadas "tienen 17 veces más probabilidades" de ser hospitalizadas por covid-19, dijo este miércoles la directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky. Aproximadamente el 62% de la población total de Estados Unidos está completamente vacunada, y el 33% de ellos ha recibido una vacuna de refuerzo, según muestran los datos de los CDC.

"Lo que puedo decirles es que, en comparación con las personas que reciben un refuerzo, si no están vacunados, tienen 10 veces más probabilidades de ser un caso y 20 veces más probabilidades de ser una fatalidad", dijo en una sesión informativa de covid-19 de la Casa Blanca.

De hecho, el número de vidas que reclama el virus aumentó esta semana en aproximadamente un 18%, con un promedio de 1.546 muertes por día, según los datos. Y más de 44.000 personas podrían morir de covid-19 en las próximas cuatro semanas, según un pronóstico conjunto de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos publicado este miércoles.

Esta semana hubo algunas noticias alentadoras. El aumento de casos de covid-19 asociado con la variante ómicron podría alcanzar su punto máximo en Estados Unidos a fines de enero, dijo a CNBC este miércoles el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

"Ciertamente alcanzó su punto máximo bastante rápido en Sudáfrica, subió casi verticalmente y dio la vuelta muy rápidamente", dijo. "Me imagino, dado el tamaño de nuestro país, y la diversidad de vacunación versus no vacunación, que probablemente serán más de un par de semanas, probablemente a fines de enero, creo".

Las celebraciones de Año Nuevo deberían ser pequeñas, dicen los expertos

Con el aumento en los casos de covid-19, los expertos instan a los estadounidenses a actuar con cautela mientras celebran el año nuevo. Los juerguistas deben evitar las grandes fiestas de Nochevieja en interiores, dijo el Dr. Jonathan Reiner, profesor de medicina y cirugía en la Universidad George Washington.

"Estamos en la crisis de salud pública de nuestra vida", dijo Reiner a Phil Mattingly de CNN este jueves. Y la celebración de la víspera de Año Nuevo en Times Square en la ciudad de Nueva York "debería haberse cancelado", en parte porque los asistentes podrían "llenar el metro" para llegar allí, dijo. El evento se ha reducido, con menos juerguistas y todos deben usar una mascarilla.

La variante ómicron "es extraordinariamente contagiosa, y si ahora estás entre una multitud, y ciertamente si no estás vacunado, corres un gran riesgo de contraer este virus", dijo Reiner a Jake Tapper de CNN este miércoles.

Una pequeña celebración en la casa de un amigo debería estar bien si todos se vacunan, tienen el refuerzo y dan negativo antes de la fiesta, dijo. Las grandes fiestas al aire libre son menos riesgosas a menos que estén llenas de gente.

"No comería en un restaurante ahora sin una mascarilla", dijo Reiner este jueves. "Absolutamente no entraría en un bar".

Las personas deben evitar las grandes reuniones de Nochevieja en las que no conocen el estado de vacunación de los invitados, dijo Fauci. Las pequeñas reuniones de familiares vacunados o amigos cercanos son seguras, dijo.

"Cuando se habla de una fiesta de Nochevieja, en la que hay 30, 40, 50 personas celebrando, no se conoce el estado de la vacunación; recomiendo encarecidamente que se mantengan alejados de eso este año. Habrá otros años para hacer eso, pero no este", dijo Fauci a Fox News.