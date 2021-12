La gente debe prepararse para un enero "muy duro", dice experto en salud pública

La variante ómicron del covid-19 va a dificultar el comienzo del año 2022, dijo el lunes el Dr. Ashish Jha, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown.

"Enero va a ser un mes muy, muy duro y la gente debería prepararse para un mes en el que mucha gente se va a infectar", dijo Jha a Michael Smerconish de CNN.

Ómicron se está extendiendo rápidamente y Jha cree que las cifras actuales de casos no reflejan totalmente la propagación de la enfermedad. Jha dijo que cree que la mayoría de las personas vacunadas y reforzadas no contraerán una enfermedad grave, pero que eso no será cierto para los no vacunados.

"Mucha gente que no se ha vacunado va a acabar contagiándose de gravedad, y va a ser bastante perturbador", dijo Jha. "Mi esperanza es que, a medida que nos adentremos en febrero y, desde luego, para cuando lleguemos a marzo, las cifras de infección se reduzcan mucho, y también que empiece a llegar la primavera y que el tiempo empiece a mejorar, lo que también ayudará".

Jha cree que a finales del invierno o principios de la primavera la pandemia estará en una situación mucho mejor. Jha cree que las nuevas directrices de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC), que reducen el periodo de aislamiento de 10 a 5 días, tienen sentido.

