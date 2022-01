Nuevas imágenes muestran gravedad de asalto al Capitolio 2:50

(CNN) -- Bien, Sean Hannity, ¿qué vas a hacer ahora que se desvelaron tus mensajes de texto sobre el asalto al Capitolio y la conducta de Trump?

Hannity comenzó su programa del martes por la noche en Fox News con un mensaje a las "cobardes criaturas del pantano (político)" en Washington y a la "mafia mediática". A lo largo del programa, Hannity promocionó el segmento, diciendo a su audiencia: "No querrán perdérselo". La sugerencia, por supuesto, era que iba a emitir una respuesta a la solicitud de la comisión selecta del Congreso que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero para su cooperación. Pero la promoción del segmento terminó siendo un engaño.

En los momentos finales de su programa, Hannity, en cambio, despotricó sobre la falta de disponibilidad de las pruebas covid-19. Es decir, Hannity ignoró por completo la petición de la comisión selecta y las revelaciones condenatorias contenidas en la carta que le enviaron sus principales miembros. Pero no podrá permanecer en silencio para siempre. Después del programa, su abogado Jay Sekulow emitió un nuevo comunicado: "Estamos evaluando la carta de la comisión. Seguimos muy preocupados por las implicaciones constitucionales, especialmente en lo que se refiere a la Primera Enmienda. Responderemos como es debido".

Fox también guardó silencio sobre lo que Hannity y otras estrellas sabían en el período previo a los disturbios y en los días posteriores. Lachlan Murdoch y Suzanne Scott pueden descartar a Hannity como un presentador de opinión todo lo que quieran, pero debería seguir estando sujeto a algunas normas editoriales.

Lo que significan los mensajes de texto de Hannity sobre Trump

Los mensajes de texto de Hannity a Mark Meadows, revelados por la comisión selecta, ilustran por enésima vez una clara violación de la ética tradicional de los medios de comunicación por parte de Hannity. Y muestran, también por enésima vez, cómo Hannity operaba durante los años de Trump entre bastidores como jefe de gabinete en la sombra. La revelación, quizás, es lo ineficaz que era.

Como señaló Jamie Gangel en "Don Lemon Tonight", cada línea de la carta fue elaborada a propósito. Entonces, ¿qué pasa con el mensaje de Hannity del 31 de diciembre de 2020 a Meadows que decía: "NO veo que el 6 de enero ocurra de la manera que se le está diciendo". ¿Intentó Hannity convencer a Trump de que dejara de pensar en sus delirios? Si es así, fracasó. Y qué hay del texto del 10 de enero a Meadows y Jim Jordan, que decía: "Chicos, tenemos el camino despejado para aterrizar el avión en 9 días. No puede volver a mencionar las elecciones. Nunca". Está claro que Trump no respeta mucho a Hannity, ya que los últimos 12 meses de Trump estuvieron marcados por las mentiras sobre las elecciones.

Engañando a la audiencia

Los mensajes de texto también demuestran —una vez más— que Hannity fue deshonesto con su audiencia. Le gusta afirmar que dice lo mismo en privado que en público. Pero está claro que no es así. En privado, en estos mensajes de texto, Hannity expresaba profundas preocupaciones sobre Trump. Pero, públicamente, esas preocupaciones nunca fueron transmitidas a su audiencia. En cambio, Hannity fue un leal animador de Trump hasta el final.

Brian Stelter se explayó obre eso en el reciente programa de Lemon, destacando el comentario de Hannity a Meadows el 10 de enero de que "no tuve una buena llamada con él hoy". Dijo Stelter: "El 10, 11 y 12 de enero, ¿qué dijo Sean Hannity a sus espectadores" sobre esa llamada? "¿Les informó sobre la salud mental de Donald Trump? ¿Sobre su estado mental? No. Mintió y ayudó al encubrimiento". Stelter también señaló que los miembros de la Cámara tienen muchos, muchos más mensajes de texto de otras personalidades de Fox. ¿Qué más se va a revelar?

Trump: ¡Hannity se equivoca!

Bueno, hasta aquí llegó esta valiosa amistad, ¿no? Como informó Kaitlan Collins de CNN, Trump emitió un comunicado el martes por la noche objetando la afirmación de Hannity del 10 de enero de que "no puede mencionar la elección de nuevo". Ouch. "No estoy de acuerdo con Sean en esa declaración y los hechos me están dando la razón", dijo Trump, aunque los hechos obviamente no le están dando la razón.

¿Qué dirá Cheney?

El jueves se cumple primer aniversario del asalto al Capitolio y la diputada Liz Cheney estará en varias cadenas de televisión esta semana, incluida Fox: está previsto que hable con Bret Baier en "Special Report" el jueves por la noche. No ha dudado en criticar a Fox en las ondas de la cadena en el pasado.

Deja de llamarla cadena de noticias

Sobre un tema relacionado: voy a reiterar que es hora de que las organizaciones de noticias reales dejen de referirse a Fox como una cadena de noticias. No lo es. Es un canal de entrevistas de personalidades de derecha que se pasó el último año engañando a los espectadores sobre los hechos del 6 de enero con una avalancha de mentiras y teorías conspirativas diseñadas para lavar los acontecimientos de ese día. Todo ello mientras los principales presentadores de la cadena, como ahora tenemos pruebas, conocían en privado la verdad de lo ocurrido. El trabajo principal de una organización de noticias es informar a los espectadores con la mejor versión de la verdad. Lo que Fox ha hecho repetidamente —en casi todos los temas importantes— es desinformar.