Fauci explica por qué los CDC cambiaron las pautas de aislamiento de covid-19 1:03

(CNN) -- Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) actualizaron el martes su guía sobre el período de aislamiento por covid-19 recomendado. Ahora, dice la guía, para las personas que tengan acceso a una prueba de covid-19 y quieran realizarla, el mejor enfoque es usar una prueba rápida hacia el final de su período de aislamiento de cinco días.

La semana pasada, expertos médicos externos presionaron a la agencia para incluir un componente de prueba en su nuevo período de aislamiento recortado.

Las recomendaciones actualizadas no recomiendan que las personas aisladas se hagan una prueba, pero ofrecen orientación sobre cómo esas personas deben responder al resultado de una prueba si deciden hacerla. Si la prueba es positiva, se aconseja a las personas aisladas que continúen su aislamiento hasta 10 días después de que comenzaron los síntomas. Si la prueba es negativa, las personas aisladas pueden terminar su aislamiento, pero se les recomienda usar una mascarilla alrededor de otras personas hasta el décimo día.

Las recomendaciones aconsejan a las personas en aislamiento que eviten los lugares donde no pueden usar una mascarilla, como los restaurantes y gimnasios, y que no coman con otras personas hasta el décimo día.

Ahora se insta a las personas que se están aislando a que esperen para viajar hasta al menos 10 días después del inicio de los síntomas. Aquellos que deban viajar entre el día 6 y el 10 deben usar una mascarilla durante todo el viaje.

Los CDC dicen que los cambios tienen como objetivo "centrarse en el período en el que una persona es más contagiosa ... Estas recomendaciones actualizadas también facilitan las necesidades sociales y de bienestar individuales, el regreso al trabajo y el mantenimiento de la infraestructura crítica".

La Casa Blanca defendió a los CDC el martes, calificando las recomendaciones "basadas en la ciencia" y no basadas en "un plan de comunicación claro".

"Los CDC están ofreciendo su guía actualizada en tiempo real de un entorno pandémico que se mueve rápidamente y cambia", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, a Kaitlan Collins de CNN en una rueda de prensa. "Los hemos visto cambiar la guía y actualizar la guía en otras ocasiones. Hicieron esta recomendación la semana pasada con base en la ciencia. La gran mayoría de la infección por transmisión ocurre en los primeros cinco días después del diagnóstico de covid-19, en algún lugar en el rango de 85 a 90%".

Dijo que los CDC "continúan con su evaluación todos los días, todas las semanas".

La directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky, presagió la guía actualizada el lunes por la noche en el programa "The Late Show" de CBS.

CDC no recomienda pruebas rápidas para terminar aislamiento por covid-19 3:43

"Entonces, si tiene acceso a una prueba, y si quiere hacer una prueba el día cinco, y si sus síntomas han desaparecido y se siente bien, vaya y haga esa prueba. Pero así es como yo interpretaría esa prueba. Si es positiva, quédese en casa por otros cinco días. Si es negativa, diría que todavía necesita usar una mascarilla. Es posible que todavía tenga algo de transmisibilidad por delante. Probablemente no debería visitar a la abuela, no debería subirse a un avión. Y aún así, debe tener mucho cuidado cuando esté con otras personas y utilizar una mascarilla todo el tiempo", dijo.

La guía actualizada que aconseja a las personas que permanezcan aisladas hasta el décimo día si dan positivo en una prueba rápida después de cinco días de aislamiento parece contradecir la afirmación de Walensky a CNN la semana pasada de que "no cambiaríamos nuestra guía basándonos en el resultado de la prueba rápida prueba".

Walensky había defendido firmemente la decisión de la agencia de no incluir la recomendación de una prueba rápida en una guía anterior, y le dijo a CNN la semana pasada: "Optamos por no incluir la prueba rápida de aislamiento porque en realidad no sabemos cómo funcionan nuestras pruebas rápidas y cuán bien predicen si eres transmisible durante el final de la enfermedad".

El domingo en CNN, el Dr. Anthony Fauci dijo que "la probabilidad de transmisibilidad es considerablemente menor" en la segunda mitad del período de 10 días después de un resultado positivo.

Walensky también ha sostenido que la decisión de los CDC de no incluir una recomendación de prueba no tuvo nada que ver con la escasez nacional de pruebas rápidas.

"Esta decisión realmente, desde el punto de vista del aislamiento, tuvo más que ver con el hecho de que no cambiaríamos nuestra guía basándonos en el resultado de esa prueba rápida. Y sabes que no tuvo nada que ver con ninguna escasez en absoluto, porque recomendamos pruebas rápidas para quienes están en cuarentena", dijo Walensky.

A pesar de eso, ha habido una profunda frustración dentro de la administración Biden en los días desde que los CDC anunciaron el recorte al período de alivio recomendado para aquellos que dan positivo en la prueba de covid-19 de 10 días a cinco sin ningún componente de prueba, según múltiples funcionarios.

Katherine Dillinger de CNN contribuyó a este informe.