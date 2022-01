Inquilina que escapó de incendio: "Pensé que me había quedado ciega" 0:48

(CNN) -- Los inquilinos y familiares de las víctimas del incendio del Bronx que mató al menos a 17 personas presentaron una demanda colectiva contra los propietarios actuales y expropietarios del edificio donde ocurrió el incendio, según documentos judiciales.

La demanda colectiva, presentada el martes, busca una compensación de US$2.000 millones en daños. La demanda contra los propietarios del edificio alega que los demandados fueron negligentes en varios frentes, entre ellos, “no asegurarse de que las puertas de acero delanteras se cerraran solas; no se aseguró que los detectores de humo en las instalaciones en cuestión y dentro de cada apartamento en las instalaciones en cuestión estuvieran funcionando; no proporcionó calefacción adecuada y legal, permitió que las alarmas sonaran todo el tiempo; no contaba con un sistema de intercomunicación en todo el recinto; no tuvo un sistema de rociadores; no se aseguró de que las líneas y los sistemas eléctricos en las instalaciones en cuestión estuvieran en buen estado de funcionamiento”.

La ciudad y varias entidades también recibieron notificación de una demanda colectiva por separado que busca US$ 1.000 millones en daños por la supuesta negligencia en el cumplimiento de los códigos de construcción.

El abogado civil Robert Vilensky actualmente representa a 22 personas en las demandas y espera que más afectados similares sigan su ejemplo.

Un demandante nombrado en los documentos, Félix Martínez, se encuentra actualmente en estado crítico en el Hospital Jacobi con un ventilador y con quemaduras significativas, dijo Vilensky a CNN. Su esposa Rosa Reyes, quien también figura como demandante, y su hijo pudieron salir del edificio y no están hospitalizados, dijo Vilensky.

También se cita como denunciante a un familiar de un inquilino que murió en el incendio, así como a algunas personas que sufrieron inhalación de humo, entre otras.

En un comunicado a CNN, el secretario de prensa del Departamento Legal de la Ciudad de Nueva York, Nicholas Paolucci, dijo: “Esta fue una tragedia horrible y se perdieron demasiadas vidas. Hay una investigación activa sobre este trágico incidente. Revisaremos la denuncia".

Bronx Park Phase III Preservation LLC, que se nombra en la demanda, emitió un comunicado a CNN el martes por la noche. "Estamos devastados por esta terrible tragedia y estamos cooperando plenamente con el Departamento de Bomberos y otras agencias mientras continúan investigando", dijeron.

CNN también se ha comunicado con los otros acusados ​​nombrados para hacer comentarios.

Las víctimas del incendio

Las 17 víctimas del incendio en un edificio de apartamentos del Bronx murieron por inhalación de humo, según la Oficina del Médico Forense Jefe de la Ciudad de Nueva York (OCME, por sus siglas en inglés).

Se determinó que la forma de la muerte fue un accidente, dijo la directora de asuntos públicos de la OCME, Julie Bolcer.

Un calefactor eléctrico provocó un incendio en una unidad dúplex, inundando de humo el edificio de apartamentos de 19 pisos.

Los bomberos dijeron que el humo pudo propagarse porque la puerta de ese apartamento y la puerta de la escalera al piso 15 quedaron abiertas, aunque se suponía que las puertas se deberían haber cerrado automáticamente.