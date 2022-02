Es el Año Nuevo chino: bienvenido al Año del Tigre. Así era Cheslie Kryst, abogada defensora de presos y amante de la moda. ¿Debe preocuparnos que BA.2, una versión de la variante ómicron, sea más infecciosa? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Enfrentamiento en la ONU entre EE.UU. y Rusia

La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas declaró este lunes que Rusia "no nos dio las respuestas que cualquiera de nosotros hubiera esperado que proporcionaran", tras una tensa reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la escalada de Moscú a lo largo de la frontera con Ucrania, que terminó en un enfrentamiento.

EE.UU. empieza a trasladar silenciosamente a migrantes venezolanos a Colombia

El gobierno de Joe Biden, incapaz de regresar a su país de origen a un número cada vez mayor de venezolanos detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos, los está enviando ahora a Colombia si previamente residían allí, según dos funcionarios de Seguridad Nacional.

¿Enviar venezolanos a Colombia arregla problema migratorio? 1:25

Año Nuevo chino 2022: bienvenido al Año del Tigre

Desempolva tu chaqueta rosa con estampado de tigre: es hora de celebrar el Año Nuevo Lunar. Le decimos adiós al año del Buey y entramos en el año del Tigre, el 1 de febrero de 2022.

Graban mensaje del Año Nuevo Lunar en un pelo de buey 0:52

Qué dice el reporte sobre el escándalo 'Partygate' de Boris Johnson

Un informe largamente esperado sobre las fiestas del Gobierno de Boris Johnson, primer ministro de Gran Bretaña, mientras el resto del país vivía bajo estrictas restricciones sanitarias por el coronavirus, se publicó este lunes. El reporte de la alta funcionaria británica Sue Gray tienen solo 12 páginas, pero apunta a "fallas de liderazgo", falta de juicio y consumo excesivo de alcohol en el corazón del Gobierno.

¿Debe preocuparnos que BA.2, una versión de la variante ómicron, sea más infecciosa?

Científicos dieron a conocer la semana pasada que BA.2 es una versión de la variante ómicron del coronavirus. Desde el anuncio, investigadores tratan de identificar si esta versión produce una enfermedad más grave que otras variantes. El doctor Elmer Huerta lo analiza.

¿Es necesaria una cuarta dosis de la vacuna contra el covid-19? 2:53

A la hora del café

Así era Cheslie Kryst: abogada defensora de presos y amante de la moda

Cheslie Kryst, quien fue coronada Miss USA en 2019, murió este domingo a los 30 años después de saltar de un edificio en Manhattan, según el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York. La vida de Kryst no giró alrededor de los concursos de belleza.

Varios famosos se despiden de Cheslie Kryst, ex Miss USA 1:48

¿Qué necesita Colombia para clasificar al Mundial de Qatar 2022?

Colombia enfrenta como visitante a Argentina (ya clasificado) este martes y ya no depende de sus resultados para clasificar a la Copa del Mundo. Victorias en los partidos que restan y una combinación de resultados de sus rivales meterían a los colombianos al torneo. Estos son los cálculos.

Colombia, sin margen de error en las Eliminatorias 2:44

Esta es una forma fácil (y hasta divertida) de volver a mover tu cuerpo y dar los pasos que necesitas, según la ciencia

El monitor de ejercicio en tu teléfono o en tu reloj inteligente puede estar haciendo más por ti que simplemente medir tus pasos. De hecho, podría lograr que camines más. Monitorear la cantidad de ejercicio aumentó esa actividad entre los más de 16.000 participantes en un estudio que se publicó la semana pasada.

El primer avión de pasajeros completamente eléctrico podría volar pronto

Alice, el primer avión de pasajeros totalmente eléctrico del mundo, se prepara para emprender vuelo. ¿Cuándo se volverá la norma esta tecnología? Esto es lo que podemos esperar para el futuro.

Este es el avión eléctrico más veloz del mundo 1:28

La cifra del día

30 centímetros

El territorio en el extremo norte de la nueva tormenta en EE.UU., que incluye partes de Missouri, Illinois, Indiana y Ohio, puede experimentar fuertes nevadas generalizadas con acumulaciones de más de 30 centímetros, según los pronósticos.

Otra poderosa tormenta podría afectar al noreste de EE.UU. 0:43

La cita del día

"No estoy tratando de promover la desinformación, no estoy tratando de ser controvertido. Nunca he tratado de hacer nada con este podcast más que hablar con la gente y tener conversaciones interesantes".

Joe Rogan responde a la reacción de los artistas en Spotify en su contra, tras los señalamientos de Neil Young.

Spotify anuncia cambios en la plataforma tras polémica 0:53

Selección del día

Estos cargadores de Apple Watch se asegurarán de que nunca te quedes sin batería

¿Buscas un cargador para tu Apple Watch? Estos son los mejores que encontrarás en Amazon.

Y para terminar...

Las iguanas se caen de los árboles por el frío en Miami

El tiempo frío en el sur de la Florida ha provocado un extraño comportamiento en las iguanas. Se caen de los árboles y lo hacen para sobrevivir.