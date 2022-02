Con lágrimas y flores Orlando recuerda a las víctimas del club Pulse 6:40

(CNN) -- Este fin de semana, Javi Gómez viajó más de 800 kilómetros desde su natal Miami hasta Tallahassee, la capital de Florida, para defender su caso contra una ley que los defensores LGBTQ llaman el proyecto de ley “Don't Say Gay” ("No digas gay", en español).

Estaba nervioso. Pero estaba listo.

En la escuela los compañeros de clase le ponían apodos por lo que pensaban que eran sus rasgos femeninos, como el tono de su voz y su propensión a los gestos con las manos. Sus experiencias no son inusuales para una persona joven LGBTQ: el 52% de los estudiantes LGBTQ de secundaria y preparatoria dijeron que habían sido intimidados en persona o en línea en el último año, según un informe de 2021 de Trevor Project, una organización de prevención del suicidio para jóvenes queer y trans.

Gómez, ahora en el último año de la escuela secundaria, culpa a la ignorancia de la intimidación de sus excompañeros de clase: "No sabían de lo que estaban hablando o lo que decían porque todo lo aprendieron de otras personas", dijo.

Cierta exposición a temas LGBTQ (lo que significa ser gay, queer o transgénero, y por qué está mal discriminar a las personas LGBTQ) podría haber ayudado a aliviar el dolor que infligieron, dijo.

"Ahora miro hacia atrás en mi pasado, y he sanado", comentó. "He tratado de perdonar. Pero eso no significa que no haya mucho trauma en ello".

Es por eso que viaja tan lejos para hablar con los legisladores sobre los "Derechos de los padres en la educación", proyectos de ley idénticos presentados el mes pasado en la Cámara de Representantes y el Senado de Florida que, entre otras cosas, prohibirían a los distritos escolares "fomentar" la discusión sobre "orientación sexual o identidad de género" en las aulas de primaria.

El proyecto avanza en la legislatura de Florida. Esta semana fue aprobada por la Comisión de Educación del Senado. El gobernador republicano Ron DeSantis ha indicado su apoyo al proyecto de ley, aunque no hay un cronograma de cuándo podría llegar a su escritorio. (La sesión legislativa termina en unas pocas semanas).

Muchos opositores al proyecto de ley creen que se aprobará. Y cuando lo haga, dicen, se abrirán las compuertas para que los legisladores presenten proyectos de ley más extremos que limiten los derechos y libertades de los estudiantes LGBTQ. Existe mucha incertidumbre sobre lo que prohibiría realmente el proyecto de ley, si se convierte en ley, dado su amplio lenguaje. Pero dicen que temen por los niños y adolescentes que asisten a escuelas donde sus identidades los someten a un escrutinio adicional y enfrentan un mayor riesgo de abuso, especialmente cuando no se garantiza que sus hogares sean entornos de apoyo.

"Probablemente llegue al punto en que los legisladores se animen", dijo Scott Galvin, director ejecutivo de Safe Schools South Florida, una organización que aboga por la seguridad de los estudiantes LGBTQ. "La mente se tambalea ante lo que potencialmente podría suceder".

Muchos defensores han llamado a Florida su hogar durante décadas: Galvin, miembro del consejo de la ciudad de North Miami, recuerda ser el único niño gay en su último año de secundaria en Miami. Brandon Wolf, secretario de prensa de Equality Florida, se mudó a Orlando desde Portland, Oregón, hace 14 años. Han visto crecer y prosperar a las comunidades LGBTQ del estado, y también lloraron a las víctimas del tiroteo masivo en el club nocturno Pulse, donde Wolf dice que algunos de sus mejores amigos fueron asesinados. Quieren que estas comunidades continúen prosperando para las generaciones venideras y están luchando para que las personas LGBTQ de todas las edades se sientan seguras en el estado.

"Estamos hablando de revertir elementos muy fundamentales en los que hemos trabajado tan duro para hacer, y no solo es decepcionante y desafortunado, sino que también es aterrador para las personas LGBTQ que recién comenzaban a sentirse cómodas en su estado natal", dijo Wolf a CNN.

¿Por qué los defensores LGBTQ se pronuncian en contra de 'Don't Say Gay'?

La legislación sobre los derechos de los padres en la educación introduce algunas medidas, incluida una que requeriría que los maestros alerten a los padres sobre cuestiones relacionadas con el "bienestar" de sus hijos y eviten políticas que bloqueen el acceso de los padres a "ciertos registros", según el proyecto de ley, aunque no se especifican los tipos de registros.

Pero la línea que ha causado más angustia entre los defensores LGBTQ dice lo siguiente: "Un distrito escolar no puede alentar la discusión en el aula sobre la orientación sexual o la identidad de género en los niveles de grado primario o de una manera que no sea apropiada para la edad o el desarrollo de los estudiantes".

Según el coautor del proyecto de ley de la Cámara, el representante republicano de Florida Joe Harding, los "niveles de grado primario" incluyen desde jardín de infantes hasta tercer grado.

Pero la segunda mitad de esa oración, "o de una manera que no es apropiada para la edad", tiene a los defensores preocupados de que el proyecto de ley pueda interpretarse de manera lo suficientemente amplia como para que las escuelas disuadan a los maestros de cualquier grado de discutir esos temas con los estudiantes.

"El 'o' ciertamente podría interpretarse de muchas maneras", dijo Galvin. "La vaguedad de ese tipo de continuación de la oración es para mí lo que me preocupa, y mucho menos cerrarla en la edad elemental".

Los defensores temen que el proyecto de ley impida que los estudiantes de cualquier grado aprendan sobre la igualdad LGBTQ y el trabajo que se necesitó para llegar allí. Temen que la legislación pueda borrar episodios importantes de la historia como la masacre en el club nocturno Pulse en Orlando. Y además de eso, desalentar la discusión de temas LGBTQ podría condenar al ostracismo a los estudiantes LGBTQ que pueden no sentirse cómodos discutiendo su identidad si se aprueba el proyecto de ley y desalentar a los estudiantes que cuestionan su identidad de explorar el tema en la escuela, dijeron.

"¿Te imaginas tener que concentrarte en la clase de ciencias o matemáticas sabiendo que aquellos que se supone que deben protegerte se niegan o no pueden hacerlo porque la ley se lo prohíbe?", dijo Roberto Abreu, profesor asistente en el Departamento de Psicología de la Universidad de Florida cuyas áreas de investigación incluyen comunidades LGBTQ.

Las escuelas ya suelen ser entornos hostiles para los niños LGBTQ: casi el 33 % de los estudiantes LGBTQ de 13 a 21 años dijeron que faltaron un día a la escuela en el transcurso de un mes porque se sentían inseguros o incómodos, y más del 77 % dijeron que evitaban las funciones escolares porque se sentían inseguros o incómodos, según la Encuesta Nacional de Clima Escolar más reciente publicada por GLSEN (Red de Educación para Gays, Lesbianas y Heterosexuales) en 2019.

La ignorancia a la que se enfrentó Gómez en la escuela primaria es casi omnipresente en las escuelas de todo el país. Según el informe GLSEN, el 98,8% de los estudiantes LGBTQ dijeron que escucharon "gay" usado de manera negativa, y más del 95% de ellos escucharon insultos homofóbicos en la escuela.

Un grupo de estudiantes LGBTQ compartió sus historias de acoso con el superintendente de su escuela el mes pasado en Compass LGBTQ Community Center en Lake Worth. Al hablar con el superintendente de las escuelas del condado de Palm Beach, Michael Burke, los miembros del grupo de jóvenes se tomaron de las manos para apoyarse mientras relataban su estrés por no saber qué baño usar, las burlas que soportaban en los vestuarios y su temor de asistir a clases si se aprobara el proyecto de ley, dijo a CNN la directora ejecutiva del Compass Center, Julie Seaver.

El superintendente se mostró receptivo, dijo Seaver, y dejó su información de contacto para los estudiantes allí reunidos. Fue una reunión positiva, dijo, pero le preocupan los estudiantes en áreas donde los líderes no están trabajando a su favor.

“Solo piense en los jóvenes y estudiantes LGBTQ que no están en un condado más inclusivo como Palm Beach”, dijo. "Solo piense en esos niños: ¿tienen a alguien en su esquina que los esté apoyando?".

El proyecto de ley es uno de muchos en los últimos años

La lista nacional de legislación anti-LGBTQ del año pasado fue la más grande en la historia reciente, según la Campaña de Derechos Humanos, y muchos de los proyectos de ley estaban dirigidos a jóvenes transgénero. La lista de proyectos de ley de este año puede superar el récord de 2021, dijo Wolf.

Su organización, Equality Florida, detuvo con éxito todos los proyectos de ley que consideró discriminatorios contra los floridanos LGBTQ durante sus primeros 25 años de existencia hasta 2021, cuando se aprobó la "Ley de equidad en los deportes femeninos", que prohíbe a las niñas trans competir en equipos deportivos femeninos en escuelas secundarias públicas y universidades del estado, dijo.

Este mes, DeSantis dijo que era "totalmente inapropiado" que el personal de la escuela discutiera la identidad de género de un estudiante, aunque dijo que no creía que esas conversaciones estuvieran ocurriendo en Florida "en grandes cantidades".

Wolf dijo que no sorprende que los legisladores conservadores presenten proyectos de ley dirigidos a los residentes LGBTQ, considerando el considerable progreso logrado en 2015 cuando la Corte Suprema dictaminó que la Constitución garantiza el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo y en 2020, cuando la Corte dictaminó que las leyes civiles federales protegen a los trabajadores LGBTQ de la discriminación.

“No es sorprendente que estemos viendo una reacción violenta a los avances en la igualdad LGBTQ”, dijo. "No es como si los oponentes fueran a casa y se dieran la mano y dijeran: 'Buen juego'".

El coautor del proyecto de ley dice que está destinado a dar voz a los padres

El representante de Florida Joe Harding, quien presentó conjuntamente el proyecto de ley de la Cámara, dijo que simpatizaba con los desafíos de los estudiantes marginados en el estado, pero no estaba de acuerdo con los opositores que dijeron que el proyecto de ley podría conducir a más intimidación o marginación de esos estudiantes.

Harding le dijo a CNN que el proyecto de ley está destinado a disuadir al personal de la escuela de preguntar sobre la identidad de género o los pronombres de un estudiante sin incluir a sus padres en la conversación. Dijo que la experiencia podría ser confusa para los niños pequeños.

El presidente Joe Biden, al hablar en contra del proyecto de ley, dijo Harding, está efectivamente "diciendo que está bien, para niños tan pequeños como el jardín de infantes, que alguien dentro del distrito escolar cambie su género, cambie su nombre y sea una sola persona en la escuela y sea otra persona en casa.

"Como padre, eso es simplemente impactante", dijo.

Harding dijo que había escuchado algunos casos de padres que se quejaban de que el personal de la escuela estaba discutiendo la identidad de género con sus hijos sin su opinión, aunque no entró en detalles sobre en qué parte del estado ocurrieron estos casos.

Cuando se le preguntó si cree que un estudiante que cambia su identidad de género, nombre o pronombres en la escuela es algo inherentemente negativo, Harding dijo que "lo negativo es abrir una brecha entre el padre y el estudiante".

"Nada debe negarse a los padres en la vida de un niño", dijo.

Los padres podrían demandar a los distritos escolares si sospechan una violación de la legislación, si se aprueba el proyecto de ley.

En cuanto a si el proyecto de ley impediría que un maestro respondiera las preguntas de los estudiantes sobre identidad de género o sexualidad, Harding dijo que la legislación "no desalienta eso".

"Los estudiantes van a hacer preguntas de esa naturaleza a los maestros", dijo. "[Los maestros] saben cuándo es el momento de involucrar a los padres".

Harding dijo que el objetivo del proyecto de ley es involucrar plenamente a los padres en la educación de sus hijos, y que nada sobre la salud mental, el rendimiento académico u otros asuntos privados de un niño debe ocultarse a sus tutores.

Pero dar pistas a los padres sobre las conversaciones sobre la identidad de un niño no siempre es beneficioso para el bienestar de ese niño, dijo Abreu.

“Desafortunadamente, a veces las figuras paternas no son la persona más segura para que los jóvenes LGBTQ se acerquen”, dijo Abreu en un correo electrónico a CNN. "Lo que este proyecto de ley requiere que hagan las escuelas, involucrar a los padres en todos los asuntos privados de la vida de sus hijos, podría poner a los jóvenes LGBTQ en riesgo de... mayores síntomas de depresión e ideación suicida, y falta de vivienda como resultado de ser expulsados ​​de su hogar".

Debido a que los estudiantes pasan gran parte de sus horas de vigilia en la escuela, "no sorprende que los jóvenes LGBTQ a menudo encuentren al menos una persona que los apoye en su entorno escolar", dijo Abreu.

Brian Kerekes, profesor de matemáticas en el condado de Osceola y miembro de la junta que representa al estado en la Asociación Nacional de Educación, le dijo a CNN que ha tenido conversaciones con estudiantes en las que revelan su nombre y pronombres preferidos, que luego usa en su salón de clases.

Pero cuando se reunía con sus padres para hablar sobre sus calificaciones y usaba el nombre preferido de su hijo, encontraba que algunos de sus padres no apoyaban su identidad, dijo Kerekes, quien escribió un artículo de opinión el año pasado sobre sus experiencias como un maestro LGBTQ en las escuelas públicas de Florida.

Eso es relativamente común en todo el país: uno de cada tres jóvenes LGBTQ dijo que encontró que su hogar era una afirmación LGBTQ, según la Encuesta Nacional 2021 de Trevor Project sobre la Salud Mental de los Jóvenes LGBTQ. Por el contrario, el 50% de los encuestados dijeron que encontraron que sus escuelas apoyaban su identidad LGBTQ.

"Ante todo, como educadores, nuestro trabajo es brindar un espacio seguro para que nuestros niños aprendan", dijo Kerekes. "Siento que este proyecto de ley nos va a poner en desacuerdo con eso".

Gómez, estudiante de secundaria de Miami, dijo que no fue hasta que descubrió que uno de sus maestros era gay que comenzó a experimentar algo parecido a la confianza. Fue un "punto de inflexión" en su vida, dijo, conocer a un modelo a seguir seguro de sí mismo como su instructor.

A dónde van los floridanos LGBTQ a partir de ahora

Ya sea que se apruebe el proyecto de ley, los defensores LGBTQ le dijeron a CNN que están preocupados por sus repercusiones en las prósperas comunidades queer de Florida, como Orlando y Miami. Las personas LGBTQ han construido esas áreas durante décadas. Han desempeñado funciones de liderazgo dentro de esas comunidades durante años: Orlando ha tenido a la comisionada Patty Sheehan, la primera funcionaria electa gay en el centro de Florida, según la ciudad, desde el año 2000, y Galvin ha servido en el concejo municipal de North Miami durante casi el mismo tiempo.

Y quieren que la próxima generación de floridanos LGBTQ se base en su progreso, no que se reconstruya por completo. Gavin y Wolf dijeron que Safe Schools South Florida y Equality Florida están considerando desafíos legales si se aprueba la legislación, y Equality Florida ya viajó a Tallahassee con un grupo de adolescentes transgénero para defender su caso ante los legisladores. El Compass Center ofrece programas para que los jóvenes LGBTQ y sus padres se reúnan entre sí y con líderes de su comunidad para compartir sus experiencias.

Los jóvenes como Gómez están fomentando esas comunidades dentro de sus escuelas. Es el presidente de la Gay Straight Alliance, o GSA, de su escuela secundaria, y dirige cursos extracurriculares sobre historia queer y cultura de salón, seminarios con médicos sobre sexo seguro y fiestas para ver "Pose" y "Legendary", series protagonizadas por homosexuales y personas trans de color.

Si bien Gómez ha hablado en mítines por los derechos LGBTQ, nunca ha hecho nada como el cabildeo que hará en Tallahassee. Él va, dijo, a "representar a todos los niños pequeños queer" en el estado experimentando lo que hizo en la escuela primaria.

Si se aprueba la legislación, Gómez dijo que aún se comunicará con los legisladores, pedirá a los aliados y a los adultos con seres queridos LGBTQ que hablen, y seguirá buscando y creando espacios seguros para las personas jóvenes queer y trans, como lo hizo en su época de secundaria.

"Esta batalla apenas comienza", dijo.