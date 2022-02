Putin "tiene todas las razones" para ver que Zelensky no está dispuesto a implementar los acuerdos de Minsk, dice el portavoz del Kremlin

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, "tiene todas las razones" para ver al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, como reacio a implementar los acuerdos de Minsk, dijo el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov en comentarios el domingo en la televisión estatal rusa.

“Si consideramos todas las declaraciones de Zelensky en conjunto, se deduce de ellas que él a) no puede, b) no quiere y c) no va a hacer esto”, dijo Peskov al ruso Pavel Zarubin, presentador del programa de televisión Moscú. Kremlin. Putin".

Peskov también sugirió que el Kremlin estaba preparado para revelar discusiones confidenciales de conversaciones de alto nivel con otros líderes mundiales para contrarrestar lo que describió como filtraciones deliberadas y engañosas de funcionarios extranjeros.

"Espero que no vivamos en un mundo en el que tengamos que leer las transcripciones de la parte cerrada de las conversaciones de los presidentes", dijo Peskov. "Pero cuando sea necesario probar lo correcto de nuestro presidente, podemos y haremos cualquier cosa".

Un poco de historia: a principios de 2014, las protestas masivas en la capital, Kyiv, conocidas como Euromaidán, obligaron a un presidente amigo de Rusia a ser destituido después de que se negara a firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea.

Rusia respondió anexando la península ucraniana de Crimea y fomentando una rebelión separatista en el este de Ucrania, que tomó el control de parte de la región de Donbas.

Una rara reunión entre los líderes de Rusia, Ucrania, Alemania y Francia en febrero de 2015 buscó llevar la paz a las áreas de Ucrania que habían sido tomadas por los separatistas prorrusos el año anterior.

Esas áreas, en la región ucraniana de Donbas, se conocieron como la República Popular de Luhansk (LPR) y la República Popular de Donetsk (DPR). El gobierno ucraniano en Kyiv afirmó que las dos regiones estaban ocupadas por Rusia.

Las conversaciones también apuntaron a trabajar hacia un arreglo político para la región.

El resultado, Minsk II, fue firmado por representantes de Rusia, Ucrania, los líderes separatistas y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Posteriormente fue respaldado por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.

Después de que se firmó Minsk II, lo peor de la lucha cesó y los monitores de la OSCE se trasladaron. Hasta el día de hoy, la OSCE patrulla las líneas del frente e informa sobre violaciones del alto el fuego a lo largo de la frontera. Sin embargo, hay muchos menos combates y menos bajas que en 2014-2015. Desde esa perspectiva, el acuerdo se cumplió, al menos en parte.

Aun así, casi 14.000 personas han muerto en el conflicto y hay 1,5 millones de desplazados internos en Ucrania, según el gobierno ucraniano.

Eliza Mackintosh y Tim Lister de CNN contribuyeron con este artículo.