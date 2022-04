Cristiano Ronaldo "estalló" y ahora es investigado 1:40

(CNN) -- Un incidente con el teléfono celular de un aficionado y Cristiano Ronaldo tras la derrota del Manchester United 1-0 en la Premier League ante el Everton el sábado provocó una investigación policial y una disculpa del astro del fútbol internacional portugués.



En un video publicado en las redes sociales, el delantero portugués de 37 años aparece cojeando fuera del campo de Goodison Park antes de agacharse y sacar de un golpe el teléfono de las manos de un joven aficionado.

La policía de Merseyside informó de que estaba en contacto con ambos clubes en relación con los "informes de una agresión" después del partido.

"Mientras los jugadores abandonaban el terreno de juego a las 14:30 horas, se informó de que un chico fue agredido por uno de los miembros del equipo visitante cuando abandonaban el campo", decía el comunicado.

"Las investigaciones están en marcha y los oficiales están trabajando actualmente con el Club de Fútbol Everton para revisar las imágenes de las cámaras de seguridad y están llevando a cabo extensas investigaciones de testigos para establecer si se produjo una ofensa".

Un portavoz de la policía de Merseyside dijo este lunes a CNN que se emitirá una actualización sobre el incidente próximamente, una vez que se haya reunido más información.

"Nunca es fácil manejar las emociones en momentos difíciles"

Ronaldo se disculpó por su "arrebato" y se ofreció a llevar al aficionado a un partido en Old Trafford en un mensaje publicado en Instagram el sábado.

La derrota ante un Everton que lucha por el descenso supuso otro golpe importante para las esperanzas del United de clasificarse para la Champions League la próxima temporada, dejándolo séptimo en la Premier League y a seis puntos del Tottenham Hotspur, en cuarto lugar.

"Nunca es fácil manejar las emociones en momentos difíciles como el que estamos viviendo", dijo Ronaldo.

"Sin embargo, siempre hay que ser respetuoso, paciente y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman este hermoso deporte".

"Me gustaría disculparme por mi arrebato y, si es posible, me gustaría invitar a este aficionado a ver un partido en Old Trafford como muestra de juego limpio y deportividad".

Un portavoz del Everton dijo a CNN que el club estaba intentando ponerse en contacto con la madre del menor para invitarlos al próximo partido del club en casa, un encuentro de liga contra el Leicester City el 20 de abril.

La invitación era "para reiterarle al niño que incidentes como ese no son la norma en los partidos de fútbol y, con suerte, darle un recuerdo positivo de las visitas a Goodison Park", añadió el portavoz.

El Manchester United rechazó hacer comentarios sobre el incidente, señalando a CNN las disculpas publicadas por Ronaldo en las redes sociales.