Guerra de Rusia en Ucrania: última hora y noticias de la invasión

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acusó a Rusia de intentar "chantajear" al bloque con el suministro de gas, después de que el gigante energético ruso Gazprom detuviera el suministro a Polonia y Bulgaria este miércoles.

“El anuncio de Gazprom es otro intento de Rusia de chantajearnos con gas. Estamos preparados para este escenario. Estamos trazando nuestra respuesta coordinada de la Unión Europea”, escribió von der Leyen en Twitter.

"Los europeos pueden confiar en que estamos unidos y en solidaridad con los Estados miembros afectados", agregó.

Gazprom's announcement is another attempt by Russia to blackmail us with gas.

We are prepared for this scenario. We are mapping out our coordinated EU response.

Europeans can trust that we stand united and in solidarity with the Member States impacted.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 27, 2022