Sobrevivientes del tiroteo en la escuela de Texas dicen que les aterra volver a clases

(CNN) — Como muchos niños en todo Estados Unidos, Jayden Pérez ya había practicado qué hacer en caso de un tiroteo masivo en su escuela de la pequeña ciudad de Uvalde, Texas. Pero este niño, de solo 10 años, nunca pensó que algo así sucedería. Hasta que este martes ocurrió.

Apenas 90 minutos después de que él y su familia celebraran que había entrado al cuadro de honor, un atacante llegó a la Escuela Primaria Robb y mató a tiros a 19 niños y dos maestros.

Jayden y algunos de sus compañeros de salón se escondieron durante el tiroteo en un área para guardar mochilas. Otros niños de su clase estaban debajo de una mesa, le relató a CNN. Todo el tiempo, él se preguntó qué iba a pasar con ellos.

Ahora, Jayden teme que esto vuelva a suceder. Y a él y otros niños les aterra regresar a la escuela.

"Porque después de lo que pasó, no quiero hacerlo", expresó Jayden. "No quiero tener nada que ver con otro tiroteo o conmigo en la escuela", insistió.

A Edward Timothy Silva, estudiante de segundo grado en la Escuela Primaria Robb, también le preocupa regresar después de las vacaciones de verano.

"Me rompe el corazón", dijo su madre, Amberlynn Diaz, a Laura Coates, de CNN. "Simplemente no quiero que le tenga miedo a la escuela. Quiero que siga aprendiendo y que no le asuste regresar a la escuela. Quiero que vuelva a tener una vida normal", añadió.

Edward, en un salón de clases cercano al lugar donde ocurrieron los asesinatos, escuchó "ruidos fuertes", dijo. "Algo así como fuegos artificiales".

Una mujer que trabaja para la escuela les dijo a él y a sus compañeros que se escondieran, relató el niño, mientras apagaban las luces dentro del salón de clases.

Él y sus compañeros han hecho simulacros de atacantes armados desde que estaban en el jardín de infantes, añadió. El martes "supe que estábamos haciendo un simulacro real", dijo.

Algunos de los otros niños que estaban con él estaban llorando y él rezó, dijo Edward. "Estaba rezando, pensando: ¿Por qué está ocurriendo esto?"

Díaz señaló que le dijeron que el atacante estaba al lado del salón de clases de su hijo.

"Ahí fue cuando me derrumbé por completo", dijo.

Pasaron 40 largos minutos antes de que ella supiera que él estaba a salvo.

"Tuve que correr allí para asegurarme", dijo. "Tenía que verlo para creerles".

Ahora, Edward vuelve a acostarse con sus padres y le tienen miedo a las armas.

"Temo que alguien me dispare", dijo.

Durante su entrevista con CNN, Jayden comenzó a enumerar los nombres de sus amigos que fueron asesinados. Luego se detuvo, miró una hilera de cruces detrás de él con sus nombres y dijo: "Básicamente todos".

Ahora el niño les recuerda a todos que abracen a sus seres queridos, mientras puedan.

"Nunca sabes cuándo puedes perder a alguien cercano a ti", dijo.

Theresa Waldrop, de CNN, contribuyó a este informe.