A medida que comienza la investigación sobre la masacre de Uvalde, surgen nuevos detalles sobre la respuesta de las fuerzas del orden durante el tiroteo

(CNN) -- Mientras altos funcionarios de seguridad pública testificaban ante una comisión de la Cámara de Representantes de Texas sobre la masacre de la escuela Uvalde este jueves, se descubrieron nuevos detalles sobre cómo respondieron las fuerzas del orden durante el ataque en informes de The New York Times y The Texas Tribune.

Si bien las fuerzas del orden decidieron cómo irrumpir en dos aulas contiguas en la Escuela Primaria Robb, el 24 de mayo, también sabían que las víctimas heridas aún estaban atrapadas dentro con el atacante, informó The New York Times este jueves, citando una transcripción de las imágenes de la cámara corporal de las fuerzas del orden incluidas en documentos de investigación y videos de las fuerzas del orden revisados por el diario.

Funcionarios estatales atribuyeron previamente la decisión ampliamente criticada de no irrumpir en el salón de clases al jefe de la Policía de la escuela Uvalde, Pedro "Pete" Arredondo, quien anteriormente evitó comentar sobre su papel o la toma de decisiones el día del tiroteo.

El asediado jefe de la Policía ahora dice que nunca se consideró el comandante del incidente de la escena y que no ordenó a la policía que se abstuviera de allanar el edificio, según un informe de The Texas Tribune que habló con Arredondo por teléfono, en respuestas escritas y en declaraciones de su abogado, George E. Hyde.

"No emití ninguna orden", le dijo a The Texas Tribune, y agregó: "Pedí ayuda y pedí una herramienta de extracción para abrir la puerta", aunque el Tribune informa que el jefe dio instrucciones a los agentes para que comenzaran a romper las ventanas del exterior de otras aulas y comenzar a evacuar a los estudiantes.

Arredondo "asumió que algún otro agente u funcionario había tomado el control de la respuesta más grande", informó el Tribune. "Asumió el papel de un socorrista de primera línea".

Los informes del Tribune y el Times brindan una mirada más cercana a las conversaciones entre las fuerzas del orden cuando el atacante estuvo encerrado dentro de las aulas de la Escuela Primaria Robb durante más de una hora con los estudiantes, algunos de los cuales aún estaban vivos y llamaron al 911 para pedir ayuda. Una estudiante le dijo a CNN que se untó con la sangre de su amiga y se hizo la muerta. El atacante asesinó a 19 niños y dos maestras con un rifle estilo AR-15 antes de que las autoridades lo mataran a tiros.

Arredondo no ha brindado una actualización de información pública ni una declaración oficial desde el día del ataque y se negó a responder preguntas sustantivas planteadas por CNN,la semana pasada, diciendo que no divulgaría ninguna información mientras se llevaran a cabo los funerales de las víctimas.

CNN confronta al jefe de la policía escolar de Uvalde 0:41

Se han iniciado múltiples investigaciones y revisiones legislativas a raíz del ataque, incluso por parte de la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes de Texas, pero los detalles de la masacre aún han tardado en surgir.

En ocasiones, las autoridades han ofrecido explicaciones contradictorias sobre cómo el atacante pudo ingresar a la escuela y cómo se desarrolló la respuesta policial, frustrando a los residentes y funcionarios locales que exigen respuestas.

Si bien los informes dieron nuevas revelaciones, las narrativas contradictorias ofrecidas por las fuerzas del orden aún permanecen y ahora se complican por la negación de Arredondo de las declaraciones de los funcionarios de que tomó la decisión de no ingresar al salón de clases.

Lo que revelan los informes sobre la cronología del ataque en Texas

Resumen: Tiroteo en Uvalde, Texas, cronología de la masacre y testimonios 28:22

Según el análisis de CNN de la cronología de los eventos, tres agentes del Departamento de Policía de Uvalde entraron a la escuela a las 11:35 a.m., minutos después de que el atacante invadiera el edificio. Arredondo también le dijo al Tribune que llegó a la escuela alrededor de las 11:35 am.

Arredondo le dijo a The Texas Tribune que dejó sus dos radios afuera de la escuela porque quería tener las manos libres para sostener su arma. Pensó que lo retrasarían debido a un clip defectuoso y una antena que podría golpearlo mientras corría, informó el Tribune.

Una vez que el jefe y un grupo de agentes de Uvalde se acercaron a las puertas de las aulas contiguas por donde había entrado el atacante, encontraron que las puertas estaban cerradas con llave, dijo Arredondo al Tribune. Luego, el atacante disparó desde el interior del aula lo que penetró la puerta y la pared del aula, rozó a algunos de los policías de Uvalde y se alojó en la pared junto al pasillo donde había otras aulas, según el informe.

Debido a que la puerta del salón de clases estaba reforzada con una jamba de acero, los agentes no pudieron patear la puerta, dijo Arredondo al Tribune. El jefe dijo que llamó a la Policía y pidió un equipo SWAT, francotiradores y herramientas para abrir la puerta.

No está claro a qué hora Arredondo hizo esa solicitud u ordenó a los agentes que comenzaran a evacuar a los estudiantes, pero CNN informó anteriormente que alrededor de las 11:44 a.m., los agentes pidieron recursos adicionales y evacuaron a estudiantes y maestros. A las 12:03 p.m., hasta 19 agentes estaban en el pasillo de la escuela, dijeron las autoridades.

En ese momento, una estudiante atrapada dentro de una de las aulas sitiadas llamó al 911 identificándose a sí misma y al aula en la que se encontraba. Llamó dos veces más varios minutos después y les dijo a los despachadores que de ocho a nueve estudiantes aún estaban vivos, según las autoridades. Arredondo le dijo al Tribune que no estaba al tanto de las llamadas al 911 porque no tenía sus radios y dice que nadie se los transmitió.

"La gente preguntará por qué tardamos tanto", dijo un funcionario de seguridad pública en el lugar del tiroteo, según el informe del Times, que cita una transcripción de las imágenes de la cámara del cuerpo de la policía. "Estamos tratando de preservar el resto de las vidas", dice la transcripción, según el Times.

The New York Times informó que alrededor de las 12:30 p.m., Arredondo dijo: "Estamos listos para entrar, pero esa puerta está cerrada", citando una transcripción.

En algún momento, informó el Tribune, un conserje proporcionó seis llaves que no pudieron abrir la puerta y más tarde se le entregó al jefe otro llavero con hasta 30 llaves, pero tampoco tuvieron éxito. No está claro a qué hora Arredondo recibió las llaves.

A las 12:50 p.m., un equipo táctico irrumpió en las aulas usando una llave de un conserje y disparó fatalmente al atacante, informó CNN.

Convierten plaza de Uvalde en homenaje para las víctimas 2:47

Tres días después del tiroteo, un funcionario del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) dijo que Arredondo tomó la decisión de no irrumpir en el salón de clases y calificó de "decisión equivocada" no atacar de inmediato al atacante. El funcionario, director del DPS, coronel Steven McCraw, no nombró directamente a Arredondo, pero dijo que fue el jefe de la Policía del distrito escolar quien tomó la decisión.

El DPS dijo el 31 de mayo que Arredondo no había respondido a una solicitud de una entrevista de seguimiento con los Texas Rangers, que están investigando la masacre. Al día siguiente, Arredondo le dijo a CNN: “Estoy en contacto con DPS todos los días”.

El abogado de Arredondo le dijo al Tribune que el jefe participó en múltiples entrevistas y llamadas de seguimiento con el DPS en los días posteriores al tiroteo y también informó al gobernador de Texas, Greg Abbott, y otros funcionarios estatales.

Después de que el DPS dijera que tomó la decisión errónea, Arredondo “ya no participó en la investigación para evitar la interferencia de los medios”, dijo Hyde.

En una declaración en respuesta al informe del Times, la secretaria de Prensa de Abbott, Renae Eze, dijo: "Las investigaciones que están llevando a cabo los Texas Rangers y el FBI están en curso, y esperamos que los resultados completos se compartan con las familias de las víctimas y el público, quienes merecen toda la verdad de lo sucedido ese trágico día”.

CNN se comunicó con el abogado de Arredondo, el DPS y el Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde para obtener comentarios. CNN también se ha comunicado con el Sistema Nacional de Gestión de Incidentes, que guía a todos los niveles de Gobierno sobre cómo responder a eventos de emergencia masivos.

La comisión de investigación busca respuestas

El jueves, la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes de Texas celebró su primera audiencia en su investigación sobre el tiroteo en la escuela Robb Elementary.

El panel puede publicar sus hallazgos preliminares antes de que se complete la investigación completa, dijo el representante estatal republicano Dustin Burrows, presidente de la comisión, en los comentarios de apertura del panel. Se espera que el informe preliminar esté completo para fines de mes, dijo a CNN una fuente cercana a la comisión.

Burrows, junto con los otros dos miembros de la comisión, el representante estatal demócrata Joe Moody y la exjueza de la Corte Suprema de Texas Eva Guzmán, escucharon el testimonio privado de los principales funcionarios del Departamento de Seguridad Pública de Texas el jueves, incluido el director del DPS, el coronel Steven McCraw, según una lista de testigos proporcionada por la comisión.

Tanto Moody como Burrows se negaron a compartir detalles sobre la sesión a puertas cerradas del jueves. Cuando se le preguntó cómo se sintió al revisar la evidencia, Moody le dijo a CNN: "Como cualquier otro padre en este estado, estoy triste. Tengo miedo. Estoy conmocionado".

El panel se reunirá nuevamente la próxima semana para revisar más evidencia y realizar más entrevistas, dijo Burrows.

Las agencias estatales y locales también están realizando investigaciones sobre la masacre y la respuesta policial, aunque tanto los residentes como los funcionarios se sienten frustrados por la aparente falta de transparencia y cooperación.

“Está claro que los funcionarios estatales y locales ahora no están cooperando entre sí”, dijo a CNN el sábado el congresista Joaquín Castro, demócrata de Texas, y señaló que le pidió al FBI que tome la iniciativa en la investigación.

El Departamento de Justicia de EE.UU. también llevará a cabo una revisión federal de la respuesta de las fuerzas del orden público a pedido del alcalde de Uvalde, Don McLaughlin, anunció la agencia la semana pasada.

-- Rosa Flores, Rosalina Nieves, Holly Yan, Omar Jiménez, Andy Rose, Shimon Prokupecz, Rebekah Riess y Eric Levenson, de CNN, contribuyeron a este informe.