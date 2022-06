Alcalde de Uvalde exige información precisa sobre la masacre 3:18

(CNN) -- Los padres de las víctimas de Uvalde, que perdieron a sus hijos en una horrible masacre en la escuela primaria Robb, sintieron que volvieron a fracasar.

Cada vez está más claro que a estos padres les falló un sistema federal y estatal que no pudo cumplir con su deber básico de gobierno: garantizar la seguridad y el bienestar de sus hijos cuando, en este caso, un joven de 18 años que compró legalmente un rifle de alto poder con el que los mató en su salón de clases.

Y parece que a esos 19 niños y dos maestras que fueron asesinados también les fallaron los agentes de la ley, que esperaron una hora, 14 minutos y ocho segundos para irrumpir en el salón de clases donde el atacante llevó a cabo su carnicería, según la evidencia que surgió en un desgarradora audiencia en la legislatura estatal de Texas el martes.

También está surgiendo la terrible posibilidad de que algunos de los niños aún pudieran estar vivos si la policía hubiera seguido los protocolos par a tiroteos masivos recomendados desde la masacre de la escuela de Columbine en 1999 para acabar con el agresor lo antes posible. Parece que la vida de los policías puede haber sido priorizada antes que la de los niños indefensos.

Los padres de las víctimas de Uvalde no son los primeros familiares de duelo defraudados por las instituciones gubernamentales. Sucedió después del tiroteo en la escuela secundaria de Parkland, Florida, en 2018, y sucedió también después de la masacre de la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, en 2012, cuando parecía seguro que el brutal asesinato de 20 niños pequeños y seis adultos conducirían inevitablemente a cambios para evitar más masacres de este tipo. Pero el impulso se secó en el Congreso cuando el lobby de las armas se movilizó para aumentar la presión sobre los senadores republicanos tan pronto como la conmoción inicial por la masacre comenzó a disminuir.

publicidad

Una década después, algunos de esos padres esperan ver su larga campaña por el cambio, al menos parcialmente validada en los próximos días, con el Senado de EE.UU. listo para aprobar la primera medida bipartidista de seguridad de armas de fuego en casi una generación, que fue impulsada parcialmente tras el fusilamiento masivo en Uvalde.

Los detalles del acuerdo para el control de armas en EE.UU. 2:35

Siguen las investigaciones del accionar policial durante la masacre en Uvalde

Mientras tanto, las recriminaciones en Texas por una respuesta irregular e incompleta al horror de la Escuela Primaria Robb siguen creciendo.

Después de la audiencia legislativa en el estado el martes, en la que el director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, el coronel Steve McCraw, calificó la respuesta local a la masacre del 24 de mayo como un "fracaso abyecto", hay nuevas acusaciones de que los funcionarios estatales se están filtrando selectivamente para sufragar responsabilidades y hacer quedar mal a los funcionarios de Uvalde.

El alcalde de Uvalde, Don McLaughlin, dijo este martes que estaba frustrado por no poder obtener respuestas para los padres y alegó: "El coronel McCraw ha continuado, como quiera llamarlo, mintiendo, filtrando, engañando o tergiversando información para para distanciar a sus propios soldados y Rangers de la respuesta".

Alcalde de Uvalde exige información precisa sobre la masacre 3:18

El senador estatal Roland Gutiérrez, quien representa al condado de Uvalde, presentó una demanda contra el Departamento de Seguridad Pública, mientras tanto, acusándolo de no presentar documentos públicos relacionados con el tiroteo en un tiempo razonable.

Estas aparentes guerras territoriales, las sospechas sobre los encubrimientos, los cambios en las narrativas oficiales y la negativa a ofrecer respuestas oportunas sobre lo que sucedió ese terrible día hace un mes son consistentes con la falta de transparencia mostrada por las autoridades desde el tiroteo y durante la respuesta. Está empeorando el calvario ya inimaginable de los padres que están de luto por sus hijos.

La ira y la emoción se desbordaron la noche del martes en una reunión especial del Concejo Municipal en Uvalde. Berlinda Irene Arreola, abuela de la víctima del tiroteo escolar Amerie Jo Garza, quien tenía 10 años, exigió saber por qué el jefe de la policía del distrito escolar, Pedro “Pete” Arredondo, sigue en su puesto. Arredondo, quien fue identificado por otros funcionarios como el encargado de la respuesta en el terreno, ha sido acusado de esperar escudos, rifles, radios de la policía y una llave para entrar al salón de clases donde estaban los niños, antes de actuar. Otras pruebas e informes han demostrado que al menos un niño llamó al 911 para pedir ayuda desde el interior del salón de clases. Al final, fueron los agentes de la Patrulla Fronteriza quienes irrumpieron en la habitación y mataron al atacante.

En la reunión especial del Concejo Municipal, Arreola se puso de pie y abogó por que se respetaran las opiniones de los dolientes.

“Nos falló”, dijo sobre Arredondo. "No cometan el mismo error que él cometió y no nos fallen también", dijo. "Sigan adelante y hagan las cosas bien... Por favor, por favor, saquen a este hombre de nuestras vidas".

El miércoles por la noche, el Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde anunció que Arredondo sería puesto en licencia administrativa. El superintendente del distrito, Hal Harrell, dijo que la medida se tomó "debido a la falta de claridad que queda" y al momento incierto sobre cuándo obtendría los resultados de varias investigaciones. Arredondo ha contradicho las narrativas anteriores sobre su papel y le dijo a The Texas Tribune que no se consideraba el comandante del incidente y no instruyó a los oficiales para que se abstuvieran de irrumpir en la escena.

Nuevas pruebas apuntan a una reacción insuficiente al tiroteo en Uvalde 2:26

Hablando con Brianna Keilar de CNN en "New Day" el miércoles antes de que saliera la noticia sobre Arredondo, Arreola dijo que la terrible experiencia de su familia empeora cada vez más a medida que extrañan más a la pequeña Amerie y que la falta de información sobre la masacre está profundizando su dolor.

"Todo lo que está saliendo a la luz, todo lo que estamos descubriendo, se está volviendo más y más difícil cada día", dijo. "Y tenemos que hablar por todos estos niños, todas estas familias. Tenemos que hacer las cosas bien. Y tenemos que llegar al fondo de todo lo que ha sucedido y descubrir la verdad".

El movimiento por la legislación de armas tras masacres en escuelas

Nunca habrá consuelo para tal tormento.

Pero para los padres y familiares de hijos de masacres anteriores que fueron fallidos por el sistema político y que han convertido el duelo en activismo, puede haber, al menos en los próximos días, una señal de que su lucha no es desesperada.

El Senado de EE.UU. parece estar a punto de aprobar la legislación de seguridad de armas de fuego más importante en casi una generación. No estará a la altura de las peticiones de medidas como la prohibición de los rifles de asalto, que pidieron algunos familiares de Uvalde cuando testificaron ante una comisión de la Cámara a principios de este mes. Pero en un Senado estrechamente dividido, donde los republicanos se han resistido durante mucho tiempo a cualquier tipo de cambio en las leyes de armas de fuego, eso puede ser lo que el sistema político pueda soportar en este momento.

Y la ley propuesta responde de alguna manera al clamor ampliamente escuchado de "hacer algo" tras el tiroteo de Uvalde y una masacre anterior en un supermercado de Buffalo, Nueva York, en la que murieron 10 personas.

El proyecto de ley incluye millones de dólares para salud mental, seguridad escolar, programas de intervención en crisis e incentivos para que los estados incluyan antecedentes penales juveniles en el Sistema Nacional Instantáneo de Verificación de Antecedentes Penales. Hace cambios significativos en el proceso cuando alguien de 18 a 21 años va a comprar un arma de fuego. Cierra el "vacío del novio" y, por lo tanto, podría evitar que alguien que tiene una condena penal por violencia doméstica contra una pareja romántica o íntima compre un arma. Esto ha sido algo que los defensores de la reforma de armas y algunos demócratas del Senado han estado tratando de hacer durante años.

Es imposible decirlo en retrospectiva, pero es posible que si esta legislación hubiera estado vigente antes de las matanzas masivas en Uvalde y Buffalo, podría haber marcado una diferencia. Ambos atacantes en esos tiroteos tenían 18 años y habían comprado legalmente rifles de alto poder. Es aún más difícil decir si la legislación haría mella significativa en la cantidad de tiroteos masivos en los Estados Unidos.

Pero el senador demócrata Chris Murphy de Connecticut, quien ayudó a negociar el paquete con el senador republicano John Cornyn de Texas, le dijo a CNN Jake Tapper el jueves que la medida podría reducir significativamente las muertes por armas de fuego.

"Diría que salvará miles de vidas", dijo Murphy, quien ha estado haciendo campaña para reformar la ley de armas desde la masacre en la Escuela Primaria Sandy Hook.

La senadora demócrata Amy Klobuchar de Minnesota estuvo de acuerdo con Murphy y elogió la valentía de padres como los de Sandy Hook que habían respaldado una medida que no alcanza sus mayores esperanzas, y las esperanzas del presidente Joe Biden, que había pedido un asalto. prohibición de armas

"Comenzar con algo que va a salvar vidas, incluso si una disposición en particular no hubiera salvado la vida de sus propios hijos, ese es un acto de amor y generosidad de espíritu que escuchas de las familias de aquellos que han perdido seres queridos”, dijo Klobuchar a Anderson Cooper de CNN.

¿Por qué este grupo lucha por relajar las leyes de armas en Oklahoma? 7:41

Un verdadero momento de cambio en la legislación sobre armas

Tal vez lo más importante, la aprobación de la ley, si 10 senadores republicanos se mantienen firmes para unirse a todos los demócratas a fin de superar el obstruccionismo en la Cámara, terminará con el patrón cansado y frustrante de que nunca ocurre nada después de los asesinatos en masa para controlar los delitos con armas de fuego una vez que se disipan el dolor y la indignación iniciales. Ya, 14 republicanos votaron para promover el proyecto de ley el martes por la noche, lo que presagia un buen augurio para una votación del jueves para superar una maniobra obstruccionista, lo que establecería la aprobación final.

La historia ha demostrado que los pasos graduales son la única manera de que se produzcan cambios en los temas más emotivos en una nación profundamente dividida. Esto es cierto en la izquierda por el impulso para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y en la derecha en el creciente éxito del movimiento contra el aborto. Ambas campañas tardaron años, incluso décadas, en mostrar resultados.

Nicole Hockley, quien perdió a su hijo Dylan en la masacre de Sandy Hook, le dijo a CNN el jueves por la noche que los días de intensas negociaciones que llevaron al negocio de las armas no habían sido fáciles. Ella insistió en que podría ser un comienzo y no un final y que la política intratable de la reforma de armas podría cambiar.

"Siempre es posible hacer más. Este es un paso adelante. Creo que será interesante que algunas personas que han tenido miedo de tocar este tema se den cuenta de que pueden votar sí en esto, hacer algo bien por sus electores y aún así conservar su carreras políticas", dijo Hockley en el programa "AC360" de CNN.

Aún así, las fuerzas organizadas contra más medidas de seguridad de armas son significativas. Una de las razones por las que el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, desea realizar una votación sobre la medida lo antes posible es para garantizar que los republicanos no se acobarden cuando regresen a casa y se enfrenten a una reacción violenta durante el receso del 4 de julio. Cornyn, el principal negociador republicano en el paquete del Senado, fue abucheado en una convención en su estado natal la semana pasada. El expresidente Donald Trump ha estado advirtiendo en voz alta que cualquier movimiento en la cámara sobre el paquete de armas es el comienzo de una pendiente resbaladiza hacia la anulación de la Segunda Enmienda, una posición que no está respaldada por ninguno de los hechos del actual esfuerzo.

Si se aprueba en los próximos días con el apoyo de suficientes republicanos, una nueva ley no terminará con la agonía de toda la vida de los padres de Uvalde, Sandy Hook o cualquier otro familiar afligido de víctimas de delitos con armas de fuego. Pero, como mínimo, demostrará que el gobierno no tiene que ser completamente insensible e incompetente cuando sucede algo malo.

Quizás las autoridades estatales y locales de Texas, que están decepcionando a la gente de Uvalde, ahora comenzarán a recibir ese mensaje.