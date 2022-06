Historiales de búsqueda, datos de ubicación, mensajes de texto: cómo se podrían usar los datos personales para hacer cumplir las leyes contra el aborto

Aborto en EE.UU. ¿Cómo afectará el fallo de la Corte a la salud pública? 1:02

Nueva York (CNN Business) -- Es casi seguro que el fallo de la Corte Suprema del viernes de anular Roe vs. Wade desencadene una ola de nuevas leyes estatales que afecten el derecho al aborto y que refuercen las leyes existentes que prohíben y, en algunos casos, criminalizan el procedimiento. Entre las implicaciones potenciales de gran alcance de la decisión se encuentran las preocupaciones sobre el posible uso de datos personales para castigar a las personas que buscan información o acceden a servicios de aborto en línea.

En algunos de los estados más restrictivos, los expertos en derechos digitales advierten que los historiales de búsqueda, los datos de ubicación, los mensajes y otra información digital de las personas podrían ser utilizados por las fuerzas del orden que investigan o procesan casos relacionados con el aborto.

El viernes, la Corte Suprema anuló Roe vs. Wade, el fallo de 50 años que garantizaba el derecho constitucional de una persona a interrumpir un embarazo antes de la viabilidad (generalmente alrededor de las 24 semanas). Un borrador de la opinión se filtró en mayo. Se espera que anular el histórico fallo judicial de 1973 transforme el panorama de la salud reproductiva en Estados Unidos, dejando la política de aborto en manos de los estados individuales y allanando el camino para que más de 20 estados aprueben nuevas leyes que restringen los abortos.

Incluso antes del fallo, habían comenzado a surgir preocupaciones sobre las implicaciones para la privacidad digital de las restricciones al aborto en medio de un movimiento de los estados controlados por los republicanos, incluidos Georgia, Texas, Mississippi y Oklahoma.

Estados Unidos es muy diferente hoy que en la era anterior a Roe

Debido a la omnipresencia del internet y la tecnología móvil, las personas de hoy comparten grandes cantidades de datos sobre sí mismos, ya sea que se den cuenta o no, lo que abre la puerta a una vigilancia significativa. La posibilidad de un mosaico complejo de leyes estatales luego de la reversión de Roe vs. Wade plantea una serie de nuevas preguntas sobre la tecnología que usan los estadounidenses todos los días para tomar decisiones de salud y cómo podría usarse para hacer cumplir esas leyes, y podría crear confusión sobre qué comportamiento en línea está permitido o no.

Por ejemplo, en los estados que tipifican como delito ayudar a una persona que busca un aborto, los datos de las aplicaciones de seguimiento del período o embarazo de las mujeres podrían terminar siendo citadas como evidencia contra la persona que las ayudó, dijo Danielle Citron, profesora de derecho en la Universidad de Virginia y autora del próximo libro “The Fight for Privacy”. “Digamos que tienes tu período, lo detuviste y luego te volvió a aparecer en poco tiempo”, dijo Citron. “Es evidencia [potencial] de su propia criminalidad, o de la criminalidad de su médico”.

Los grupos que promueven los derechos digitales y las libertades reproductivas ahora están advirtiendo a las personas en los estados que penalizan el acceso al aborto que salvaguarden sus huellas digitales cuando busquen información y recursos sobre el aborto en línea y compartan consejos sobre cómo hacerlo.

“Vivimos en una cultura mucho más vigilada que en 1972 y antes, por lo que en un futuro donde el derecho al aborto esté limitado o no exista un derecho federal, las personas estarán en riesgo de ejercer su autonomía corporal”, dijo Elisabeth Smith, directora de Política Estatal y Abogacía del Centro de Derechos Reproductivos. “Es probable que las consecuencias de esas decisiones recaigan más en los negros, morenos e indígenas de color”.

Un número creciente de legisladores de EE.UU. ha expresado su preocupación por el posible uso indebido de los datos publicitarios para enjuiciar a las personas que buscan abortar.

En mayo, decenas de congresistas demócratas escribieron a Google diciendo que la práctica de la compañía de recopilar y almacenar grandes cantidades de datos de geolocalización de los teléfonos celulares “permitirá que se convierta en una herramienta para los extremistas de extrema derecha que buscan tomar medidas enérgicas contra las personas que buscan atención de salud reproductiva”.

Y el 24 de junio, el mismo día que la Corte Suprema anuló Roe vs. Wade, otro grupo de legisladores estadounidenses escribió a la Comisión Federal de Comercio diciendo que Apple y Google deberían enfrentar una investigación de la agencia sobre prácticas publicitarias que, según dijeron, podrían terminar perjudicando a las personas que buscan abortar.

“Los broker de información ya están vendiendo, otorgando licencias y compartiendo la información de ubicación de las personas que visitan a los proveedores de servicios de aborto con cualquier persona que tenga una tarjeta de crédito. Los fiscales en los estados donde el aborto se vuelve ilegal pronto podrán obtener órdenes judiciales para obtener información sobre la ubicación de cualquier persona que haya visitado a un proveedor de servicios de aborto”, escribió el grupo, que incluía a los senadores Ron Wyden, Elizabeth Warren, Cory Booker y a la representante Sara Jacobs.

“La FTC debería investigar el papel de Apple y Google en la transformación de la publicidad en línea en un intenso sistema de vigilancia que incentiva y facilita la recopilación sin restricciones y la venta constante de datos personales de los estadounidenses”.

Los abortos autogestionados y las farmacias en línea

Mucho ha cambiado también en el panorama de la atención de la salud reproductiva desde que se decidió Roe vs. Wade en 1973. Los abortos autogestionados y las farmacias en línea que brindan medicamentos para el aborto son opciones cada vez más accesibles, especialmente para las personas de bajos ingresos o aquellas en áreas rurales o estados que restringir el acceso a los servicios de aborto en persona. La Administración de Drogas y Alimentos de EE.UU. eliminó en diciembre un requisito para que los pacientes que buscaban medicamentos para el aborto los recogieran en persona, y en su lugar permitió que las píldoras se enviaran por correo.

Aunque varios estados, incluido Texas, prohíben recibir abortos con medicamentos a través de telesalud, eso no necesariamente impide que las farmacias y los servicios en línea en otros países, como Aid Access, con sede en Europa, envíen los medicamentos por correo a las personas en esos estados.

El tráfico web al sitio de recursos de aborto en línea Plan C, que ofrece información sobre cómo encontrar medicamentos para el aborto y cómo usarlos, aumentó de 500 personas por día a 25.000 por día inmediatamente después de que Texas prohibiera la mayoría de los abortos después de seis semanas en septiembre, antes de estabilizarse a alrededor de 2.500 por día, según Elisa Wells, cofundadora y codirectora de Plan C.

“La mayoría de las personas van directamente a nuestro directorio ‘Encontrar píldoras abortivas’ que tenemos”, dijo Wells a CNN Business. “De manera desproporcionada, estas personas provienen de estados que tienen leyes en los libros que restringen el acceso”.

Varios comportamientos en línea podrían convertirse en parte de investigaciones y procedimientos judiciales en estados donde se criminaliza ayudar a brindar acceso a abortos, incluidas búsquedas en Internet, historial de ubicaciones, registros de llamadas y mensajes de texto, correos electrónicos y registros financieros, según Cynthia Conti-Cook, una activista de derechos civiles. abogado y miembro tecnológico de la Fundación Ford. Cualquier parte de la huella digital de una persona es un juego justo una vez que el dispositivo está en posesión de las fuerzas del orden, dijo.

“Mientras el aborto y la conducta relacionada con la búsqueda del aborto sean lo que se criminalice, toda esa información puede ser un juego totalmente justo”, dijo Conti-Cook a CNN Business. Agregó que las fuerzas del orden tienen las herramientas forenses a su disposición para ver prácticamente todo lo que una persona hace en su dispositivo, pero solo una vez que el dispositivo está en su poder. A menos que se entregue voluntariamente, normalmente no se puede acceder a un teléfono y todos sus datos sin una orden de allanamiento.

Varias leyes estatales que rigen la atención del aborto plantean preguntas novedosas sobre el papel que podría desempeñar el uso de Internet por parte de una persona que busca un aborto. “En un estado como Texas, Oklahoma, Mississippi, si alguien ordena píldoras en línea, lo hace fuera de las leyes de ese estado”, dijo Smith. “Debido a que han prohibido la telemedicina y más estados están aprobando leyes que prohíben la posesión de medicamentos para abortar, existe el riesgo de criminalización cuando las personas no siguen las leyes de su estado”.

Algunos legisladores incluso han presentado propuestas que prohibirían efectivamente a los ciudadanos hacerse abortos fuera del estado. La representante del estado de Missouri, Elizabeth Coleman, está impulsando una disposición que permitiría a los ciudadanos demandar a cualquier persona que “ayude o instigue” a una residente de Missouri a hacerse un aborto, incluidos médicos de fuera del estado, amigos que ayuden a organizar el transporte o incluso que alojen un sitio web que “fomente o facilita los esfuerzos” de los residentes de Missouri para obtener abortos electivos. Y otros estados podrían seguir su ejemplo.

Las fuerzas del orden también podrían utilizar las denominadas órdenes de geovalla, que solicitan a las empresas de Internet una lista de dispositivos dentro de un límite determinado en un momento determinado. Dichas órdenes están ganando popularidad como herramienta de cumplimiento de la ley para varios presuntos delitos: la cantidad de órdenes de geovalla enviadas a Google por los departamentos de policía de EE.UU. aumentó de 982 en 2018 a 11.554 en 2020, según el último reporte de transparencia de la compañía. (Por su parte, Google dice que, en algunos casos, solicita proporcionar menos información o se niega a proporcionar dicha información).

En al menos un caso, los datos del historial de búsqueda ya se han utilizado para enjuiciar a las personas que buscan información sobre los servicios de aborto. En 2018, Latice Fisher fue acusada formalmente por un Gran Jurado de Mississippi por asesinato en segundo grado después de perder un embarazo en el hogar. Si bien finalmente se retiraron los cargos penales contra Fisher, las fuerzas del orden señalaron supuestos resultados de búsqueda en Internet como "comprar píldoras abortivas, mifeprisona en línea, misoprostol en línea" para argumentar su caso. (La mifepristona y el misoprostol son las dos píldoras que las mujeres que realizan abortos autogestionados suelen tomar juntas).

Activistas promueven la educación sobre privacidad digital

Anticipándose a la aprobación de leyes más restrictivas, los grupos de defensa están promoviendo la educación sobre privacidad digital y compartiendo información sobre cómo buscar servicios de salud reproductiva en línea de manera segura.

El Fondo de Defensa Digital creó una guía para mujeres sobre cómo mantener protegidas las huellas digitales cuando buscan información sobre abortos. Incluye consejos como optar por no recibir anuncios personalizados en Google y sitios de redes sociales para minimizar el seguimiento, desactivar el uso compartido de la ubicación y usar navegadores centrados en la privacidad como DuckDuckGo o Firefox Focus que no guardan datos de búsqueda, recopilan información personal o permiten que terceros rastreadores

Al buscar información sobre el aborto, la guía también recomienda usar aplicaciones de mensajería encriptada de extremo a extremo como Signal o WhatsApp para mantener las llamadas y los mensajes privados (estas aplicaciones también ofrecen funciones de eliminación automática programada para mensajes). A diferencia de una compañía telefónica con acceso a mensajes de texto SMS, los desarrolladores de dichas aplicaciones no pueden acceder al contenido de los mensajes cifrados y, por lo tanto, un tribunal no puede obligarlos a compartirlos.

Otros pasos de privacidad que las personas que buscan información sobre el aborto pueden tomar para proteger su navegación en Internet incluyen el uso del servicio de navegación anónimo Tor o redes privadas virtuales (VPN) y el uso de ventanas de búsqueda de incógnito, según Digital Defense Fund. Si bien es casi imposible ocultar por completo el historial digital, los expertos dicen que tales métodos pueden ayudar a minimizar el riesgo y dificultar que las fuerzas del orden incauten los datos.

Brian Fung de CNN contribuyó a este reporte.