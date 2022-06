Los 16 estados donde se protegería el derecho al aborto tras la anulación del fallo de Roe vs. Wade en EE.UU.

Varios estados protegerán acceso al aborto a pesar del fallo de la Corte 1:31

(CNN) — Tras la decisión de la Corte Suprema de anular el fallo Roe vs. Wade, el acceso al aborto queda en manos de las legislaturas estatales. Eso abre múltiples interrogantes, entre ellas qué estados garantizarán el derecho y cuáles no.

Un análisis hecho por el Instituto Guttmacher antes de la decisión de la corte registró que 23 estados tienen leyes vigentes para limitar el aborto, incluidos 13 con prohibiciones diseñadas para entrar en vigencia casi de inmediato tras lo que era en ese momento una posibilidad —la derogación del fallo Roe vs. Wade— y que suprimirían el aborto prácticamente por completo.

En contraste, hay 16 estados de EE.UU. que protegen el acceso al aborto bajo la ley estatal, ya sea garantizando el derecho a interrumpir el embarazo hasta cierto punto o ––solo cuatro estados y la ciudad de Washington–– protegiendo el derecho en cualquier etapa de la gestación, según Guttmacher.

Tras la filtración del borrador de la Corte Suprema sobre este caso en mayo, algunos funcionarios estatales reforzaron su compromiso de proporcionar un lugar seguro para quienes busquen abortar. Y también se preparan para una posible afluencia de personas provenientes de estados vecinos con leyes restrictivas sobre el aborto.

"Para cualquiera que necesite acceso a la atención, nuestro estado lo recibirá con los brazos abiertos”, dijo en un comunicado Kathy Hochul, gobernadora demócrata de Nueva York, luego de que se conociera el borrador. "Nueva York siempre será un lugar donde el derecho al aborto está protegido y donde el aborto es seguro y accesible".

Estos son los estados con leyes vigentes que protegerían el derecho al aborto tras la anulación del fallo del caso Roe vs. Wade.

California

El derecho a obtener un aborto en California está protegido hasta que el feto se considera viable y en los casos en que el procedimiento resulta necesario para salvar la vida o la salud del paciente, de acuerdo con el Código de Salud y Seguridad del estado.

El gobernador demócrata Gavin Newsom también firmó una legislación en marzo que elimina algunas barreras financieras a los servicios de aborto. Según la ley, los proveedores de seguros o los planes de seguros de salud tienen prohibido exigir pagos de costos compartidos, como deducibles, coseguros o copagos por abortos o atención relacionada con el mismo. La ley se aplicará a los planes emitidos después del 1 de enero de 2023. Para los pacientes con planes cuyo deducible es alto, deberán alcanzar su deducible antes de que se aplique la prohibición de costos compartidos.

Colorado

Jared Polis, gobernador demócrata de Colorado, promulgó una ley en abril que garantiza el derecho de una persona embarazada a "tener un aborto y tomar decisiones sobre cómo ejercer ese derecho". La medida prohíbe que las entidades públicas priven a las personas de esa garantía. La norma no define un momento ni una etapa del embarazo después de la cual ya no se pueden realizar abortos.

La ley también establece que "un óvulo, embrión o feto fertilizado no tiene derechos independientes o derivados" bajo la ley estatal.

Connecticut

La ley de Connecticut protege el derecho a recibir un aborto hasta que el feto sea viable. Después de ese punto, el procedimiento solo se permite para salvaguardar la vida o la salud de la persona embarazada. Los menores de 16 años deben recibir orientación antes de dar su consentimiento para un aborto, excepto en el caso de una emergencia médica.

El gobernador demócrata Ned Lamont también promulgó recientemente una ley diseñada para proteger de demandas a los proveedores médicos que realizan abortos y a pacientes de otros estados que viajan a Connecticut para acceder al procedimiento. La medida en parte impide que las agencias estatales colaboren en investigaciones o proceso judiciales interestatales que responsabilizarían civil o penalmente a alguien por realizarse a un aborto o por asistirlo.

La ley también permite que las personas a las que "se les haya dictado una sentencia" por recibir o asistir en un aborto obtengan reparación de daños legales.

Delaware

En Delaware, los médicos pueden interrumpir legalmente un embarazo hasta que el feto sea viable. Después de ese punto, los abortos solo se permiten si el procedimiento es esencial para proteger la vida o la salud de la persona embarazada. O en caso de que un proveedor médico detecte una anomalía "para la cual no existe una probabilidad razonable de que el feto sobreviva fuera del útero sin medidas médicas extraordinarias", según el Código del Estado de Delaware.

Hawai

¿Qué estados prohibirían el aborto si se anula la ley? 1:33

En Hawai, el aborto es legal antes de que un feto se considere viable. La ley estatal además establece que el estado no puede "negar o interferir con el derecho de una mujer a elegir u obtener un aborto de un feto no viable" o un aborto que protegería la vida o la salud del paciente.

Illinois

En 2019, Illinois aprobó una ley que establece el derecho fundamental a la salud reproductiva, incluido el aborto. La medida legalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta el momento en que se considere que el feto es viable. Después de eso, el procedimiento solo se permite legalmente cuando "el aborto es necesario para proteger la vida o la salud del paciente".

Bajo la ley, un óvulo, embrión o feto fecundado no tiene derechos individuales protegidos.

La legislación además exige que los planes de seguro de salud que brinden cobertura relacionada con el embarazo también proporcionen cobertura de aborto. En ese sentido, estipula que los costos adicionales por abortos no pueden ser más altos que los costos relacionados con el embarazo bajo el mismo plan.

Maine

Los abortos son legales en Maine hasta que el feto se considere viable, aunque existen limitaciones adicionales para los menores de edad. Un aborto después de la viabilidad del feto se permite si la vida o la salud de la persona embarazada está en riesgo.

Sin embargo, si un procedimiento de aborto resulta en el nacimiento de un bebé vivo, la ley exige que se hagan todos los esfuerzos razonables para preservarle la vida. Infringir la norma "someterá a la parte o partes responsables a la ley de Maine que regula el homicidio, el homicidio involuntario y la responsabilidad civil por muerte injusta y negligencia médica", según los estatutos de Salud y Bienestar del estado.

Además del estatuto existente que protege los abortos previos a la viabilidad, Maine también aprobó dos leyes en 2019 que permiten que los asistentes médicos y ciertas enfermeras altamente capacitadas realicen el procedimiento. Además, exigen que los planes de seguro médico que incluyen la atención por el embarazo también cubran aborto.

Maryland

En Maryland, los abortos los deben realizar médicos con licencia y están legalmente garantizados hasta que el feto se considera viable. Una vez se cumple ese período, el procedimiento solo está permitido si protege la vida o la salud de la persona embarazada, o en los casos en que el feto sufre "un defecto genético o una deformidad o anomalía grave", según el Código de Salud del estado.

En abril, la Asamblea General de Maryland, controlada por los demócratas, anuló un veto del gobernador republicano Larry Hogan y aprobó un proyecto de ley que ampliará los tipos de profesionales de la salud que pueden realizar abortos. Además, establecerá un programa para capacitar y diversificar a los proveedores de servicios de aborto. La medida, que entrará en vigencia el 1 de julio, también exige que la mayoría de los proveedores de seguros de salud cubran los servicios de aborto.

Massachusetts

Massachusetts modificó su ley estatal en 2020 para permitir el aborto hasta las 24 semanas. El procedimiento lo puede realizar un médico, un asistente médico, una enfermera autorizada o una enfermera partera. Si el embarazo llega a las 24 semanas o más, la ley solo permite los abortos para salvar la vida del paciente o para proteger su salud mental o física. También hay excepciones si se detecta una "anomalía fetal letal" o "el feto es incompatible con la vida sostenida fuera del útero", establece la ley.

Nevada

Así hablaban de Roe vs. Wade como nominados a la Corte Suprema 2:50

En un referéndum de las elecciones generales de 1990, los votantes de Nevada aprobaron una ley que permite que un médico realice un aborto hasta las 24 semanas de embarazo. Debido a que el estatuto se aprobó por medio de este mecanismo, no se puede cambiar a través de una enmienda legislativa o una apelación, de acuerdo con los Estatutos Revisados ​​del estado.

Después de las 24 semanas, solo se podrán practicar abortos para preservar la vida o la salud de la persona embarazada. En los casos en que el médico crea que existe la posibilidad de que el feto sobreviva fuera del útero, el aborto debe realizarse en un hospital autorizado, establece la ley.

Nueva Jersey

El derecho al aborto está protegido en todas las etapas del embarazo en Nueva Jersey. Una ley promulgada en enero tipifica el derecho a la elección reproductiva, incluido el aborto, en el estado.

Nueva York

El estado de Nueva York aprobó una ley en 2019 para proteger el acceso al aborto en caso de que se derogara el fallo Roe vs. Wade. Según el estatuto, el procedimiento se puede realizar legalmente hasta las 24 semanas de embarazo por cualquier motivo. Después de eso, únicamente si el feto ya no es viable o la vida o la salud del paciente está en riesgo.

La medida también eliminó el aborto del código penal del estado, protegiendo así a los proveedores médicos de enfrentar procesos penales en el estado por realizar abortos.

Oregon

En 2017, los legisladores de Oregon aprobaron una ley que establece que un organismo público no puede privar a una persona de la opción de realizarse un aborto ni interferir con un profesional médico que proporcione el servicio. La ley no define un tiempo o un período después del cual ya no se pueden realizar el procedimiento.

La medida también exige que los planes de seguro de salud que se ofrecen en el estado brinden cobertura para los servicios de aborto, con algunas excepciones religiosas.

Rhode Island

Rhode Island codificó las protecciones al aborto en el estado cuando su gobernador promulgó una ley en 2019 que le prohíbe al estado restringir el procedimiento antes de que el feto se considere viable. La medida no permite el aborto después de la viabilidad del feto, excepto cuando la salud o la vida del paciente están en riesgo.

La legislación también derogó una medida que les exigía a los proveedores médicos notificar a los esposos de las mujeres casadas antes de realizar el procedimiento.

Vermont

Vermont aprobó una ley en 2019 que reconoce "el derecho fundamental de toda persona que queda embarazada" a abortar. También prohibió a las entidades gubernamentales infringir ese derecho. La ley no limita los abortos en ningún momento durante el embarazo.

Washington

Los votantes en las elecciones generales de Washington de 1991 aprobaron por un estrecho margen una medida que establece el derecho de la mujer a abortar antes de que el feto se considerara viable. La legislación también incluyó excepciones en los casos en que el procedimiento protegería la vida o la salud de la persona embarazado.

¿Cuántas mujeres en EE.UU. perderían el derecho al aborto? 1:03

En marzo, la legislatura estatal modificó el lenguaje de la norma para asegurarse de que las personas tengan garantizado el acceso a los derechos reproductivos, incluido el aborto, independientemente de su identidad de género. Lo que permite que el estatuto se aplique a personas transgénero y no binarias. La nueva ley entrará en vigor el 9 de junio.

El estado también exige que los planes de salud regulados por el estado, incluidos aquellos para estudiantes universitarios, cubran los servicios de aborto si también cubren los servicios de embarazo.

Ciudad de Washington

El derecho a recibir un aborto en cualquier etapa del embarazo está protegido por la ley de la ciudad de Washington. El estatuto prohíbe que el Distrito niegue o interfiera con el derecho de una persona a optar por un aborto. Tampoco proporciona un límite a la protección más allá de cierta fase del embarazo.