ANÁLISIS | La Corte Suprema lleva a una nación dividida más cerca del punto de quiebre con nuevas luchas por el aborto

(CNN) -- El contraste entre la burbuja legal teórica de la sala de la Corte Suprema y la nación confundida y dividida sacudida por las decisiones desestabilizadoras de su mayoría conservadora nunca ha sido más marcado.

Nuevas batallas políticas y legales se libran luego de que la corte anuló el derecho constitucional al aborto, derogando el histórico fallo Roe v. Wade, lo que va en contra de la opinión pública mayoritaria que apoya el aborto. El sistema político y la cohesión nacional presionados por la pandemia y las divisiones ideológicas están llegando a un punto de quiebre. Millones de estadounidenses no están seguros de sus derechos y opciones de atención médica y no tienen claridad sobre los complejos problemas médicos, legales y éticos que repentinamente arroja la monumental decisión de la corte.

Para los opositores al aborto, que ven la interrupción de un embarazo como equivalente al asesinato de un feto, estas son consecuencias inevitables de la corrección de un error moral. Pero los estadounidenses que están a favor del derecho al aborto y viven en estados donde ahora es ilegal se sienten víctimas de una intromisión inaceptable del gobierno en sus decisiones sobre su salud y sus familias.

Independientemente de sus posiciones filosóficas sobre la interrupción de un embarazo, los líderes de ambos lados del espectro político están lidiando con los desafíos gubernamentales causados por el fin repentino del aborto legal en algunos estados. Los republicanos que durante mucho tiempo prometieron prohibir el procedimiento enfrentan demandas para brindar más servicios sociales a las personas a las que obligan a dar a luz y a sus bebés. Los demócratas están considerando cómo reforzar el derecho al aborto en los estados azules frente a un posible impulso de futuras mayorías republicanas en Washington para una prohibición nacional del aborto.

Las tensiones ya están estallando entre los estados que están en contra y a favor del derecho al aborto. Las grandes empresas están lidiando con la forma de ayudar a los trabajadores a obtener servicios reproductivos y evitar las consecuencias políticas en los estados republicanos. El movimiento por el derecho al aborto está comenzando a contraatacar y la Casa Blanca está equilibrando las demandas de los progresistas para que el presidente Joe Biden actúe agresivamente para salvaguardar el derecho al aborto con los límites de su poder ejecutivo. Y las implicaciones para las elecciones intermedias y la carrera presidencial transformada de 2024 están creciendo.

Tal vez Estados Unidos finalmente logre algún equilibrio inestable sobre el aborto. Pero hasta ahora, los líderes locales, estatales y nacionales se han visto afectados por la decisión de la corte. Años de prácticas de aborto fragmentadas y confusión están por venir.

Las consecuencias de la decisión de la Corte sobre el aborto

El juez Samuel Alito argumentó la semana pasada que él y sus colegas conservadores no podían "pretender saber" cómo respondería el sistema político a su terremoto judicial, pero dijo que la autoridad para regular el aborto debe depender del pueblo.

Pero el resto del país tiene que vivir con lo que forjó en su opinión mayoritaria y las consecuencias del repentino retiro de un derecho constitucional establecido, independientemente de las opiniones individuales sobre el aborto.

Cuatro días después, las palabras del presidente del Tribunal Supremo John Roberts, en coincidencia con la decisión del tribunal de la semana pasada, suenan a verdad. A pesar de su propia oposición al aborto, Roberts argumentó que una medida menos abrupta de la corte que no revocara Roe v. Wade sería "notablemente menos inquietante".

Sin embargo, el caos desencadenado desde el viernes está en consonancia con los fundamentos temperamentales del trumpismo y el espíritu de destrozar y ver dónde caen las piezas del expresidente que construyó la nueva mayoría de derecha de la corte y cuyo legado será definido en parte por la próxima lucha por el aborto.

Y el caos desatado puede ser un anticipo de los años venideros con la corte aparentemente decidida a establecer un precedente aplastante en temas sociales, regulación financiera, leyes de armas, religión en la plaza pública y el poder del gobierno para regular el medio ambiente.

"La ironía es que una de las bases de la decisión de Alito fue que... era hora de poner fin a la controversia. Ha hecho exactamente lo contrario", dijo Nancy Gertner, jueza de distrito jubilada nominada por el expresidente Bill Clinton, en "Situation Roomcon Wolf Blitzer" de CNN.

Estallan batallas legales por el derecho al aborto

Las consecuencias prácticas de las decisiones de la corte se están extendiendo después de que los conservadores celebraran una sorprendente victoria, medio siglo después, contra la decisión Roe v. Wade de 1973 que consagra el derecho constitucional al aborto. Mientras tanto, los liberales estallaron en dolor y furia cuando las protestas se extendieron desde el exterior del edificio de la Corte Suprema en Washington, y en todo el país durante el fin de semana.

El lunes, la batalla llegó a los tribunales. En Luisiana, un juez bloqueó la "ley de activación" del estado sobre abortos, que entró en vigor justo después del fallo de la Corte Suprema. La demanda, presentada en nombre de Hope Medical Group for Women and Medical Students for Choice, argumentó que las prohibiciones eran inconstitucionalmente vagas. Este fue uno de los primeros de innumerables desafíos legales en todo el país que surgieron de la decisión de la Corte Suprema.

Un juez de Utah otorgó una orden de restricción temporal para bloquear la "prohibición de activación" del estado después de que el capítulo de Planned Parenthood del estado presentara una demanda durante el fin de semana. Según la demanda, realizar un aborto en ese estado bajo la prohibición sería un delito grave de segundo grado en la mayoría de los casos. Hay algunas excepciones, incluso por la salud de la madre o después de una violación o incesto.

En algunos otros estados, sin embargo, las leyes son aún más estrictas y es probable que generen más desafíos. Mientras tanto, en Carolina del Sur, un juez federal levantó la suspensión impuesta a la prohibición del aborto del estado a partir de las seis semanas, lo que permitió al estado hacer cumplir su "ley de latidos".

Diez estados ahora prohíben o restringen severamente el procedimiento, según el Instituto Guttmacher, una organización de investigación que apoya el derecho al aborto. Es probable que más sigan su ejemplo en breve, incluidos Mississippi, Tennessee e Idaho.

Pero subrayando el cisma nacional, muchos estados están avanzando rápidamente para fortalecer el derecho al aborto, incluidos California, Minnesota y el estado de Washington, que tienen gobernadores demócratas. Algunas regiones más liberales se han comprometido a actuar como refugios para las mujeres de los bastiones antiaborto, una medida que podría abrir un pantano legal y desencadenar disputas entre estados sobre una creencia política fundamental que se remonta a la era anterior a la Guerra Civil.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, demócrata, defendió el estatus de su estado como destino para las mujeres a las que se les ha quitado el derecho al aborto. “Este es un derecho fundamental. Todo el mundo debería tenerlo”, dijo Pritzker a Erin Burnett de CNN.

También hay cuestiones legales espinosas que los funcionarios no han comenzado a resolver. Por ejemplo, ¿cómo harán cumplir sus leyes los estados antiaborto? ¿Tomarán medidas enérgicas contra las mujeres que piden píldoras abortivas fuera del estado? ¿Y cómo tratarán con las corporaciones que financian los viajes de los empleados para recibir atención fuera del estado? ¿Y algunas de esas empresas, bajo la presión de los empleados, sentirán la necesidad de mudarse a estados donde se proteja el derecho al aborto?

Algunos estadounidenses pagan un alto precio por la decisión de la corte

Como suele ser el caso después de enfrentamientos políticos masivos que exponen las divisiones del país, los estadounidenses deben tratar de vivir sus vidas en medio de las consecuencias. La decisión del viernes está causando una gran incertidumbre personal. Las personas embarazadas en los estados antiaborto ahora enfrentan crisis de vida que quizás no hayan enfrentado la semana pasada. Están surgiendo preguntas complejas sobre si algunas restricciones estatales sobre el aborto podrían afectar la disponibilidad de tratamientos de fertilidad o podrían limitar las opciones de los médicos al tratar a las mujeres después de un aborto espontáneo.

Ha habido promesas de líderes conservadores, como la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, por ejemplo, de apoyo financiero y emocional para las madres. Sin embargo, hasta ahora, hay pocos detalles en los estados liderados por el Partido Republicano que tienen menos probabilidades de gastar en atención médica y programas sociales.

Esto está aumentando la presión sobre la Casa Blanca para que ofrezca protecciones federales para el aborto. Sin embargo, en una entrevista exclusiva con Dana Bash de CNN, la vicepresidenta Kamala Harris dijo este lunes que la administración no estaba considerando la idea de usar tierras federales para servicios de aborto en o alrededor de los estados antiaborto. Tal esquema, y otra propuesta para que el gobierno federal financie viajes fuera del estado para que las mujeres aborten, pueden violar la ley.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, esbozó el lunes ideas legislativas para los colegas demócratas que dejarían en claro que los estadounidenses tienen el derecho constitucional a viajar libremente. La presidenta de la Cámara también planea aprobar una legislación que consagre el fallo Roe v. Wade en ley. Pero tal medida no tiene ninguna posibilidad de vencer un obstruccionismo republicano en el Senado.

A medida que resuenan los desafíos gubernamentales de la bomba de la Corte Suprema, algunos políticos sienten una apertura. Si bien algunos republicanos han actuado con cautela, el exvicepresidente Mike Pence, un candidato potencial a la presidencia de 2024, se lanzó por completo a favor de una prohibición nacional del aborto.

Buscando expandir su base de poder evangélico, Pence le dijo a Breitbart News la semana pasada que no descansaría hasta que “la santidad de la vida sea restaurada al centro de la ley estadounidense en todos los estados del país”.

Sin duda, Pence agradeció la oportunidad de hacer noticia sobre un tema que no tiene nada que ver con la comisión selecta de la Cámara que investiga la insurrección del Capitolio, una medida que alineará a los republicanos de base.

Su sucesora como vicepresidenta también tuvo en cuenta las implicaciones políticas futuras de la decisión, ya que presentó un mensaje humano que los demócratas podrían usar en las próximas elecciones.

Harris le dijo a CNN que "como exfiscal que se especializó en delitos de violencia contra mujeres y niñas, en particular agresión sexual infantil y violación, la idea de que después de que una mujer ha soportado tal violencia en su cuerpo, no tendría la libertad y autoridad para decidir si quería continuar con un embarazo producto de un acto de violencia es absolutamente impensable”.

Pero en lo que respecta a la opinión de Alito, sin embargo, estas no son preguntas para el tribunal.

-- Jasmine Wright, Annie Grayer, Tina Burnside, Kelly McCleary, Aya Elamroussi y Gregory Krieg de CNN contribuyeron a este informe.