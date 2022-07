Minuto a minuto: Tras una serie de escándalos y renuncias masivas, Boris Johnson renunciará al liderazgo del Partido Conservador

El líder del Partido Laborista del Reino Unido, Keir Starmer, dijo este jueves que "son buenas noticias para el país" que Boris Johnson haya decidido renunciar, y agregó que "debería haber sucedido hace mucho tiempo".

The Conservatives have overseen 12 years of economic stagnation, declining public services and empty promises.

We don’t need to change the Tory at the top – we need a proper change of government.

We need a fresh start for Britain. pic.twitter.com/uMxRTomXX9

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 7, 2022