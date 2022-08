Las 5 cosas que debes saber este 26 de agosto: Colombia propone cambios en la extradición de narcos

Harán pública la declaración del allanamiento a la residencia de Trump. El aborto será aún más inaccesible para millones de mujeres. Así quedaron los grupos de la Champions League 2022/2023. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Petro propone a EE.UU. cambios en la política de extradición de narcotraficantes

El presidente Gustavo Petro dijo que le propuso al Gobierno de Estados Unidos cambiar la política de extradición de narcotraficantes, abriendo una puerta a las negociaciones con el Estado en Colombia, y beneficios jurídicos para quienes no reincidan. Esto es lo que sabemos de su propuesta.

2. Harán pública la declaración (editada) del allanamiento en Mar-a-Lago

El Departamento de Justicia deberá publicar una versión editada de la declaración jurada de la orden de allanamiento de Mar-a-Lago antes del mediodía del viernes, dictaminó un juez federal.

3. Lo que el plan de deuda estudiantil de Biden significa para la economía

El plan de préstamos estudiantiles del presidente Joe Biden es un posible cambio de juego para los estadounidenses que se ahogan en deudas. Y, sin embargo, es probable que el impacto en la economía en general sea tan pequeño que resulte difícil de medir. Moody's, por ejemplo, estima que esa y otra medida sobre los préstamos que entra en vigencia combinadas reducirán el PIB real en 2023 en 0,05 puntos porcentuales.

4. El aborto será aún más inaccesible para millones de mujeres en EE.UU.

Esta semana entrará en vigor una serie de leyes estatales restrictivas sobre el aborto, incluidas las llamadas leyes desencadenantes, lo que pondrá el acceso al aborto fuera del alcance de millones de mujeres, en momentos en que los estados liderados por republicanos se apresuran a limitar el procedimiento desde la revocación de la Corte Suprema del fallo del caso Roe vs. Wade.

5. Una ciudad de China está "al límite" entre el calor y las pruebas de covid-19

La metrópolis china de Chongqing puso en marcha pruebas masivas de covid-19 en medio de una ola de calor récord, dejando a millones de residentes de pie bajo el sol durante horas. Las autoridades ordenaron a más de 10 millones de personas que se sometiera a los test mientras la temperatura máxima superaba los 40 grados Celsius.

A la hora del café

Así quedan los grupos de la Champions League 2022/2023: equipos, cruces, partidos y fechas

La espera terminó. Este jueves se realizó el sorteo de grupos de la Champions League en Estambul, Turquía (sede de la final), con lo que quedaron definidos los lugares para cada uno de los 32 equipos clasificados al torneo de fútbol más importante del mundo a nivel de clubes. Hay un grupo de la muerte con Bayern y FC Barcelona.

Djokovic se retira del US Open por la política de vacunación contra el covid-19 en EE.UU.

Novak Djokovic, 21 veces campeón de Grand Slam, anunció que no participará en el próximo US Open. Djokovic no se ha vacunado contra el covid-19, y las reglas actuales de EE.UU. establecen que cualquier persona no estadounidense debe tener el esquema completo para obtener una visa.

¿Cuántas películas hay de "El Señor de los Anillos" y cómo verlas en orden?

Los amantes del universo creado por J. R. R. Tolkien están de fiesta, pues "El Señor de los Anillos" vuelve a la pantalla gracias a una nueva serie exclusiva de Amazon Prime Video. Aquí, un repaso a cuáles son las siete películas de la saga disponibles y en qué orden es conveniente verlas.

¿Qué dio pie a la divergencia entre simios y humanos?

Cuando sales por la puerta para empezar el día, quizá no sepas que estás participando en algo que nos define como humanos, y que nuestros antepasados comenzaron a hacer desde hace 7 millones de años, según una nueva investigación.

Sony aumenta los precios de las consolas PlayStation 5 en torno a un 10%

Sony anunció un aumento de precios de las consolas PlayStation5 debido a las "altas tasas de inflación mundial, así como a las tendencias adversas de diferentes monedas, que impactan a los consumidores y crean presión en muchas industrias".

La cifra del día

US$ 4.500 millones

Perú demandará a la petrolera española Repsol por US$ 4.500 millones por la contaminación que generó el derrame de petróleo ocurrido en enero, tras la erupción del volcán en Tonga, mientras se descargaba crudo de un barco hacia la Refinería La Pampilla.

La cita del día

"Nisman se suicidó; espero que el fiscal Luciani no haga lo mismo"

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, lanzó una inquietante comparación entre el fiscal Alberto Nisman, quien fue encontrado muerto en su casa de Buenos Aires en 2015, y Diego Luciani, el cual pidió este lunes una pena de 12 años de prisión e inhabilitación para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Y para terminar...

Grupo de bailarines de Bad Bunny se apodera de un vuelo a pura música

En los aviones también se celebran los éxitos del cantante puertorriqueño Bad Bunny. Varios pasajeros y tripulantes de un vuelo se unieron a los bailarines y músicos del reguetonero para cantar a coro uno de los éxitos del cantante. Mira en este video lo que pasó.