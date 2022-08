Las 5 cosas que debes saber este 29 de agosto: La NASA inicia un nuevo camino hacia la Luna… y Marte

Un megacohete va rumbo a la Luna. Crisis política en Perú. Plebiscito en Chile. Guerra de resistencia en Ucrania. Hay líder absoluto en la F1. Además, los ganadores de los MTV Video Music Awards. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. ¡Rumbo a la Luna otra vez!

El lanzamiento de la misión Artemis I de la NASA está programado para la mañana de este lunes, en algún momento entre las 8:33 a.m. y las 10:33 a.m. (hora de Miami). Se trata de un viaje no tripulado, el primero hacia un nuevo futuro de la exploración espacial. Según cuenta la NASA, ir a la Luna es un paso previo necesario con el objetivo puesto en poner a los primeros seres humanos en Marte. Entérate de todos los detalles aquí.

2. Prisión preventiva para la cuñada del presidente de Perú

El juez Jhonny Gómez Gamboa, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, dictó el domingo 30 meses de prisión preventiva contra Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, mientras avanza la investigación por el presunto delito de organización criminal, lavado de activos y colusión agravada.

3. Queda menos de una semana para el plebiscito en Chile

Más de 15 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para decidir el próximo 4 de septiembre si aprueban o rechazan la propuesta de una nueva Constitución en Chile. ¿Qué está en juego y qué dicen los chilenos al respecto? ¿Cuáles son los cambios más importantes que propone el texto?

4. Así usa Ucrania la guerra de resistencia contra Rusia

Funcionarios estadounidenses y europeos dicen que Ucrania ha utilizado con éxito un método de guerra de resistencia desarrollado por las fuerzas de operaciones especiales de EE.UU. para luchar contra Rusia. Conoce de qué se trata el Concepto Operativo de la Resistencia y por qué proporciona un enfoque innovador y poco convencional de la guerra y la defensa total.

publicidad

5. Muere el último miembro de una tribu indígena en Brasil

El hombre, conocido como el 'Hombre del Agujero', vivió en completo aislamiento durante 26 años en la tierra indígena Tanaru, en lo profundo de la Amazonía brasileña en el estado de Rondonia, y había resistido todos los intentos de ser contactado, según la ONG Survival International.

A la hora del café

¿Por qué HBO Max eliminará tantas series y películas?

El servicio recorta costos, cambia de estrategia y se prepara para fusionarse el próximo verano con Discovery+, su servicio hermano de streaming. Esto es lo que debes saber.

MTV Video Music Awards 2022: mira la lista completa de ganadores

Taylor Swift, Bad Bunny y Billie Eilish entre los artistas que triunfaron el domingo en categorías principales.

Verstappen y "Checo" Pérez hacen el 1-2 en el GP de Bélgica

En una carrera redonda para la escudería Red Bull, el piloto neerlandés estaba en el puesto 14 y ganó la carrera, ampliando así su liderato en el campeonato, seguido por el piloto mexicano.

¿Era la vida medieval como en "Game of Thrones"? Esto dicen expertos

Fantasías como "Game of Thrones" o "House of the Dragon" muestran violencia sexual y miseria. ¿Era así la vida medieval? No es tan simple.

Robaron famoso retrato de Churchill y se dieron cuenta meses después

Ocurrió en un hotel de Ottawa, Canadá, hogar de un famoso retrato que muestra al entonces primer ministro británico, Winston Churchill, durante los años de la Segunda Guerra Mundial.

La cifra del día

US$ 12,6 millones

Es la suma de dinero que pagaron en una subasta por una tarjeta de béisbol de Mickey Mantle de 1952. Se convierte así en el objeto de coleccionismo deportivo más valioso del mundo, superando incluso la camiseta de la “Mano de Dios” de Maradona.

La cita del día

“Este será un nuevo comienzo para profundizar los lazos de hermandad y cooperación entre nuestros pueblos y así avanzar juntos al futuro”

Lo dijo Carlos Faria, ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, al darle la bienvenida al embajador colombiano, Armando Benedetti, a su llegada a Caracas. Las relaciones bilaterales se habían terminado en 2019.

Y para terminar…

Jamie Foxx imita (demasiado bien) a Donald Trump

Mira la imitación de Jamie Foxx de Donald Trump 0:47

Durante la promoción de su nueva película "Day Shift", el actor y músico Jamie Foxx se unió a Snoop Dogg en un podcast, en donde no perdió la oportunidad de imitar al expresidente Donald Trump.