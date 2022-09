Última hora y noticias de la Asamblea General de la ONU

La crisis climática ocupará un espacio en la Asamblea General

Algunos líderes temen que la guerra de Rusia en Ucrania haya desplazado otros temas de importancia mundial, como la crisis climática. “Esta habría sido una UNGA climática, pero Rusia se ha ocupado de eso con su invasión de Ucrania”, dijo un diplomático a CNN.

"Ocupa mucho espacio", dijo Stefan Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, durante una conferencia de prensa este lunes. “Porque sabemos que la guerra en Ucrania está teniendo un impacto global en los alimentos, en los cereales, en la crisis energética. Está teniendo un impacto en cadena en la lucha contra el cambio climático ya que, debido a la crisis energética, vemos a los estados miembros volver a las fuentes de energía contaminantes".

"Sin embargo, no impide que el secretario general plantee todos estos otros temas", agregó.

Pero la embajadora de EE.UU. ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, enfatizó la necesidad de tener una visión amplia y dijo a los periodistas el viernes que “la semana que viene no estará dominada por Ucrania, pero no ignoraremos a Ucrania y esa horrible guerra se desata en Ucrania, no podemos ignorar al resto del mundo", agregó.

La seguridad alimentaria es otro tema importante para el foro global, con la economía mundial muy afectada por la pandemia, la inflación y las cadenas de suministro en dificultades. Se espera que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, presida una reunión sobre alimentos durante la semana de alto nivel.

"Lo que esperamos hacer es realmente unir al mundo para abordar todos los problemas relacionados con la inseguridad alimentaria. Por lo tanto, está reuniendo tanto al sur como a los países, los países en desarrollo y los países donantes en la sala para abordar estos problemas", dijo la embajadora de EE.UU. Linda Thomas-Greenfield.