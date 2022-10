Elon Musk deberá cerrar el trato con Twitter para finales de esta semana o se enfrentará a juicio

Por qué Elon Musk está bajo una investigación federal por Twitter 1:02

Nueva York (CNN Business) -- El tiempo se acaba para que Elon Musk complete su acuerdo de adquisición de Twitter.

El multimillonario CEO de Tesla tiene hasta las 5 p.m. ET de este viernes para cerrar el trato por US$ 44.000 millones. De lo contrario, se enfrentará a un juicio que se retrasó previamente para permitir a ambas partes cerrar el acuerdo.

La cuenta atrás de alto riesgo se produce después de una batalla de meses sobre una adquisición que pondría al hombre más rico del mundo a cargo de una de las plataformas de medios sociales más influyentes del mundo, con enormes impactos potenciales en los empleados de la compañía, los usuarios y para el discurso en línea en general.

En abril, Musk acordó la compra de Twitter por US$ 54,20 por acción en circulación y, semanas después, trató de poner fin al acuerdo. Inicialmente citó la preocupación por la prevalencia de los bots en la plataforma y más tarde añadió los reclamos de un denunciante de la empresa. Twitter lo demandó para seguir adelante con la adquisición.

Las dos partes se encontraban en medio de un polémico proceso de litigio preparándose para el juicio que comenzaría el 17 de octubre, cuando Musk dijo a Twitter que quería seguir adelante con el cierre del acuerdo al precio acordado inicialmente. La jueza que supervisa el caso, la jueza del Tribunal de Equidad de Delaware, Kathaleen St. Jude McCormick, dio a las dos partes hasta el 28 de octubre para cerrar el acuerdo o enfrentarse a un juicio en noviembre.

En las semanas transcurridas desde que se interrumpió el litigio, parece que Twitter ha seguido dando pasos hacia el cierre del acuerdo. Bloomberg informó la semana pasada que la empresa había congelado las cuentas de acciones de los empleados en previsión del cierre del acuerdo, y que los abogados de Musk y de Twitter estaban preparando el papeleo para cerrar el acuerdo.

Musk, por su parte, dijo a los accionistas de Tesla que estaba "entusiasmado" con Twitter, incluso admitiendo que "obviamente pagó de más" por ella.

Sin embargo, se ha cuestionado si la financiación que Musk había preparado originalmente para ayudar a financiar el acuerdo se llevaría a cabo como se esperaba, después de que pasara meses desprestigiando a la compañía y de que el mercado en general, incluyendo las acciones de las redes sociales, haya disminuido. Musk ha recurrido a una combinación de deuda y financiación de capital para el acuerdo, además de poner su propio dinero, gran parte de él probablemente procedente de la venta de sus acciones de Tesla.

Algunos expertos han sugerido que Musk podría tener que vender miles de millones de dólares en acciones adicionales de Tesla para financiar el acuerdo, un movimiento que se hizo más fácil para el CEO después de que la compañía reportara ganancias trimestrales la semana pasada, además de más costoso después de una reciente caída en el precio de las acciones del fabricante de automóviles.

A pocos días de la fecha límite, los inversores y los empleados de Twitter se han mostrado nerviosos.

Las acciones de Twitter cayeron brevemente el viernes por la mañana tras un informe de Bloomberg en el que se afirmaba que funcionarios de la administración de Biden estaban manteniendo conversaciones sobre la posibilidad de someter algunas de las empresas de Musk a revisiones de seguridad nacional, incluida la prevista adquisición de Twitter.

Sin embargo, al ser cuestionada por CNN, la administración rechazó el informe, que citaba a personas familiarizadas con el asunto. "No tenemos conocimiento de ninguna conversación de este tipo", dijo la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson, en un comunicado. Los expertos en fusiones y adquisiciones han dicho que, aunque esa revisión podría complicar las cosas, probablemente no permitiría a Musk salirse del acuerdo de adquisición.

Por otra parte, Twitter se vio obligada a responder a las preocupaciones de sus empleados sobre el destino de sus empleos luego de que el diario The Washington Post informara el jueves que Musk dijo a los posibles inversores en el acuerdo que planeaba deshacerse de casi el 75% de la plantilla de la empresa. (Los representantes de Musk no respondieron a una solicitud de comentarios sobre el informe, que citaba documentos internos y personas no identificadas familiarizadas con el asunto).

Tras el informe, el consejero general de Twitter, Sean Edgett, envió un memorándum al personal diciendo que la compañía "no tiene ninguna confirmación de los planes del comprador tras el cierre y recomienda no seguir los rumores o los documentos filtrados, sino esperar los hechos de nosotros y del comprador directamente", según un informe de Bloomberg. Un portavoz de Twitter confirmó a CNN la autenticidad del memorando.

Musk ya había hablado de reducir drásticamente la plantilla de Twitter en mensajes de texto personales con amigos sobre el acuerdo, que fueron revelados en los archivos judiciales, y no descartó la posibilidad de despidos en una llamada con los empleados de Twitter en junio.

A pesar de sus planes de recortar la plantilla y de sus propias declaraciones de que está pagando demasiado por la empresa, Musk ha intentado mostrarse optimista sobre el potencial de Twitter.

"El potencial a largo plazo de Twitter, en mi opinión, es un orden de magnitud mayor que su valor actual", dijo en la conferencia telefónica de Tesla la semana pasada. Ha propuesto varias posibles actualizaciones de productos y ha sugerido que Twitter pasará a formar parte de una aplicación "para todo" llamada x, posiblemente al estilo de la popular aplicación china WeChat.

Pero el cambio más inmediato para los usuarios, si el acuerdo se lleva a cabo, podría ser la limitación de la moderación de contenidos de Twitter y el restablecimiento de las cuentas que anteriormente fueron prohibidas en la plataforma, sobre todo la del expresidente Donald Trump.