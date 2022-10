Las 5 cosas que debes saber este 28 de octubre: Si ganas el Powerball, ¿cuánto recibes realmente?

Kanye West tiene una perturbadora historia de admiración a Hitler, revelan fuentes a CNN. ¿Por qué hay protestas en Irán? Si ganas el Powerball, ¿cuánto pagas en impuestos y cuánto te llevas? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Si ganas el Powerball, ¿cuánto pagas en impuestos?

El premio mayor del Powerball es de US$ 800 millones, el segundo más grande en su historia. Pero no te ilusiones tan rápido: si lograras acertar todos los números, el premio que recibirías es mucho, mucho menor.

2. ¿Por qué hay protestas en Irán? ¿Qué pasó con Mahsa Amini?

Una ola de protestas ha sacudido a Irán en los últimos tiempos, a pesar de la represión del gobierno y de los informes de los medios estatales que afirman que los manifestantes han puesto fin a sus concentraciones.

Protestas se intensifican en Irán a 40 días de la muerte de Mahsa Amini 2:45

3. ANÁLISIS | No todos los votos valen igual en EE.UU.

Probablemente has escuchado que la democracia estadounidense puede ser antidemocrática; el candidato que obtiene menos votos es elegido presidente de forma rutinaria debido al Colegio Electoral. Pero la desigualdad de la democracia estadounidense es mucho más profunda.

4. Kanye West tiene una historia de admiración a Hitler, revelan fuentes

Varias personas que alguna vez fueron cercanas al rapero que solía llamarse Kanye West le dijeron a CNN que durante mucho tiempo al artista lo ha fascinado Adolf Hitler. Al punto, señalaron, que en alguna ocasión quiso ponerle a un álbum el nombre del líder nazi.

Atletas abandonan agencia de Kanye West por sus comentarios antisemitas 0:56

5. La advertencia de Putin

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo este jueves que el mundo se enfrenta a la "década más peligrosa" desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y culpó a los países de Occidente de practicar un "juego peligroso, sangriento y sucio".

A la hora del café

Colombia vs. España: cuándo y dónde ver la final del Mundial femenino sub-17

La selección femenina sub-17 de Colombia tendrá una oportunidad histórica de alcanzar el campeonato mundial de la FIFA este 30 de octubre al enfrentar a España en la final de la Copa Mundo femenina de esa categoría.

Colombia, a todo ritmo en el Mundial femenino sub-17 0:26

5 fuentes de energía alternativas para acelerar el cambio de los combustibles fósiles

A medida que el cambio climático alimenta más fenómenos meteorológicos extremos y que catástrofes medioambientales como el vertido de petróleo del pasado fin de semana amenazan la vida silvestre y la salud humana, cada vez más personas apuestan por la energía limpia y libre de carbono.

Miami Beach prohíbe la discriminación por el cabello

La Comisión de la Ciudad de Miami Beach votó el miércoles por unanimidad para prohibir las prácticas discriminatorias “basadas en la textura o el estilo del cabello de una persona”.

España amplía las opciones para la 'Ley de nietos'

España abre las puertas a partir de este 27 de octubre para que ciudadanos latinoamericanos, entre otros, de ascendencia española puedan obtener la nacionalidad española, a través de la Ley de Memoria Democrática.

¿Cómo pedir la ciudadanía española desde América Latina? 1:42

"Quisiera tener un dragón para volar hasta el Kremlin": autor de "Game of Thrones" sobre amenaza nuclear de Putin

George R.R. Martin, creador del universo de “Game of Thrones”, habló con "The Late Show with Stephen Colbert" sobre cómo le preocupa el cambio climático y la amenaza nuclear del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

¿Volar al Kremlin en un dragón? George R.R. Martin habla de la amenaza nuclear 2:27

La cifra del día

Menos de 0 euros

Europa tiene tanto gas natural que no sabe qué hacer con él. A tal punto que los precios al contado se desplomaron brevemente por debajo de cero a principios de esta semana.

¿Por qué la previsión afectó los precios del gas en Europa? 1:03

La cita del día

"Twitter obviamente no puede volverse un infierno sin límites para todos donde se puede decir cualquier cosa sin consecuencias"

Elon Musk intentó tranquilizar a los anunciantes de Twitter sobre el futuro de la plataforma en una carta abierta enviada este jueves, un día antes de que se espera que se complete su adquisición de la compañía por US$ 44.000 millones.

Mira con qué llegó Elon Musk a las oficinas de Twitter 0:47

Y para terminar...

Los impresionantes hallazgos bajo la selva que rodea la antigua ciudad maya de Calakmul

El Instituto Nacional de Antropología e Historia de México dio a conocer nuevas imágenes obtenidas a través de tecnología láser que permiten ver las estructuras que se esconden bajo la selva que rodea la zona arqueológica de Calakmul en la península de Yucatán.